Giulia Vecchio, chi è l’attrice de Il Paradiso delle Signore che fa ridere tutti al Gialappa Show
Dalla soap opera di Rai 1 al successo delle imitazioni, l’attrice pugliese ha costruito una carriera tra fiction, teatro e comicità. E oggi conquista il pubblico con Milly Carlucci e Monica Setta.
C’è chi la ricorda nei panni di una giovane commessa degli anni Sessanta e chi, invece, non riesce più a immaginare il Gialappa Show senza le sue imitazioni irresistibili. Giulia Vecchio è uno dei volti più interessanti della nuova comicità televisiva italiana: un’attrice che passa dal dramma alla parodia, dalla recitazione classica alla caricatura dei personaggi più famosi del piccolo schermo. Il suo percorso, però, non è nato sotto i riflettori dei programmi comici. Prima di diventare una delle interpreti più apprezzate dello show della Gialappa’s Band, ha studiato recitazione, calcato i palcoscenici teatrali e partecipato a numerose produzioni televisive. Il successo di oggi è il risultato di un lavoro costruito negli anni, nel quale la preparazione dell’attrice incontra un talento particolare per l’osservazione e l’imitazione.
La strada che voleva percorrere era un’altra: quella della recitazione. Per questo ha lasciato la sua regione e si è trasferita a Milano, dove ha frequentato il Piccolo Teatro, conseguendo il diploma di attrice nel 2014. La formazione teatrale le ha permesso di acquisire gli strumenti necessari per affrontare personaggi differenti, affinando l'espressività e il controllo della voce, elementi che sarebbero diventati fondamentali anche nella sua futura attività di imitatrice.
Per molti telespettatori, il primo incontro con Giulia Vecchio è avvenuto grazie a Il Paradiso delle Signore. Nel 2015 è entrata nel cast della fiction di Rai 1 interpretando Anna Imbriani, personaggio legato alle vicende del grande magazzino milanese ambientato negli anni Sessanta. La soap opera ha rappresentato un passaggio importante nella sua carriera, consentendole di misurarsi con un set televisivo e di raggiungere un pubblico più ampio. La sua esperienza nella serie si è sviluppata nelle prime stagioni e si è rinnovata successivamente con il ritorno nella produzione, tra il 2021 e il 2022.
La svolta più significativa è arrivata nel 2025, quando Giulia Vecchio è entrata nel cast del GialappaShow, il programma comico di TV8 che prende di mira personaggi, linguaggi e abitudini della televisione italiana. La sua arma più efficace è la capacità di cogliere i dettagli: una particolare inflessione della voce, un'espressione ripetuta, un gesto riconoscibile o una determinata postura. Attraverso questi elementi riesce a costruire interpretazioni che non si limitano alla somiglianza fisica, ma riproducono anche il modo in cui i personaggi si presentano al pubblico. Tra le sue parodie più note ci sono quelle di Milly Carlucci e Monica Setta. Due figure molto diverse, affrontate con registri differenti e una particolare attenzione alle rispettive modalità comunicative.
Per arrivare a interpretare Carlucci, l'attrice ha raccontato di aver attraversato inizialmente una fase di difficoltà, prima di trovare la chiave comica del personaggio. Il risultato ha conquistato anche la conduttrice di Ballando con le Stelle, che l'ha invitata nel programma di Rai 1 come ballerina per una notte. Più controversa è stata invece la reazione di Monica Setta, che non ha apprezzato la propria rappresentazione satirica. La differenza tra le due reazioni racconta anche la natura della parodia televisiva: un gioco che può divertire il pubblico, ma che non sempre viene accolto con lo stesso spirito dalla persona imitata.
Nel 2024 ha portato in scena Non so piangere a comando, uno spettacolo personale che affronta anche il suo rapporto con le interviste. Il teatro resta così uno spazio in cui sperimentare linguaggi diversi e raccontare aspetti meno immediatamente riconoscibili della propria personalità. Nel 2026 ha inoltre assunto la conduzione di Hot Ones Italia su RaiPlay, prendendo il posto di Alessandro Cattelan. Il format, nel quale gli ospiti rispondono alle domande mentre assaggiano ali di pollo progressivamente più piccanti, le offre un ruolo diverso rispetto a quello dell'attrice e dell'imitatrice. Nello stesso periodo ha ampliato la propria esperienza cinematografica con Cena di classe, diretto da Francesco Mandelli.