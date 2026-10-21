Giulia Vecchio, chi è l’attrice de Il Paradiso delle Signore che fa ridere tutti al Gialappa Show

Pubblicazione: 21 ottobre alle 16:46

C’è chi la ricorda nei panni di una giovane commessa degli anni Sessanta e chi, invece, non riesce più a immaginare il Gialappa Show senza le sue imitazioni irresistibili. Giulia Vecchio è uno dei volti più interessanti della nuova comicità televisiva italiana: un’attrice che passa dal dramma alla parodia, dalla recitazione classica alla caricatura dei personaggi più famosi del piccolo schermo. Il suo percorso, però, non è nato sotto i riflettori dei programmi comici. Prima di diventare una delle interpreti più apprezzate dello show della Gialappa’s Band, ha studiato recitazione, calcato i palcoscenici teatrali e partecipato a numerose produzioni televisive. Il successo di oggi è il risultato di un lavoro costruito negli anni, nel quale la preparazione dell’attrice incontra un talento particolare per l’osservazione e l’imitazione.

Giulia Vecchio è nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 18 marzo 1992. Cresciuta in Puglia, ha frequentato il liceo classico e si è avvicinata al teatro. Proprio durante gli anni della scuola è emersa una predisposizione per la comicità, accompagnata dalla capacità di riprodurre atteggiamenti, voci e modi di fare delle persone che osservava nella vita quotidiana. A diciott'anni ha partecipato a, conquistando la fascia die raggiungendo la fase finale del concorso nazionale. Un’esperienza che avrebbe potuto indirizzarla verso il mondo della moda e dello spettacolo televisivo, ma che non ha rappresentato il centro delle sue ambizioni.

La strada che voleva percorrere era un’altra: quella della recitazione. Per questo ha lasciato la sua regione e si è trasferita a Milano, dove ha frequentato il Piccolo Teatro, conseguendo il diploma di attrice nel 2014. La formazione teatrale le ha permesso di acquisire gli strumenti necessari per affrontare personaggi differenti, affinando l'espressività e il controllo della voce, elementi che sarebbero diventati fondamentali anche nella sua futura attività di imitatrice.

Giulia Vecchio a Il Paradiso delle Signore - Fonte: Rai

Per molti telespettatori, il primo incontro con Giulia Vecchio è avvenuto grazie a Il Paradiso delle Signore. Nel 2015 è entrata nel cast della fiction di Rai 1 interpretando Anna Imbriani, personaggio legato alle vicende del grande magazzino milanese ambientato negli anni Sessanta. La soap opera ha rappresentato un passaggio importante nella sua carriera, consentendole di misurarsi con un set televisivo e di raggiungere un pubblico più ampio. La sua esperienza nella serie si è sviluppata nelle prime stagioni e si è rinnovata successivamente con il ritorno nella produzione, tra il 2021 e il 2022.

Il percorso di Vecchio, tuttavia, non si è fermato a quel ruolo. Negli anni ha preso parte aoltre a comparire in produzioni come Trust - Il rapimento di Getty, miniserie internazionale ispirata alla vicenda del sequestro di John Paul Getty III. Nel suo curriculum figurano anche Imma Tataranni - Sostituto procuratore, Blanca e Cops - Una banda di poliziotti. Nel 2023 ha interpretato Gemma D'Angelo need è apparsa nella settima stagione di. Una serie di esperienze che testimonia la sua versatilità, ben prima che la comicità diventasse la componente più visibile della sua popolarità.

La svolta più significativa è arrivata nel 2025, quando Giulia Vecchio è entrata nel cast del GialappaShow, il programma comico di TV8 che prende di mira personaggi, linguaggi e abitudini della televisione italiana. La sua arma più efficace è la capacità di cogliere i dettagli: una particolare inflessione della voce, un'espressione ripetuta, un gesto riconoscibile o una determinata postura. Attraverso questi elementi riesce a costruire interpretazioni che non si limitano alla somiglianza fisica, ma riproducono anche il modo in cui i personaggi si presentano al pubblico. Tra le sue parodie più note ci sono quelle di Milly Carlucci e Monica Setta. Due figure molto diverse, affrontate con registri differenti e una particolare attenzione alle rispettive modalità comunicative.

Per arrivare a interpretare Carlucci, l'attrice ha raccontato di aver attraversato inizialmente una fase di difficoltà, prima di trovare la chiave comica del personaggio. Il risultato ha conquistato anche la conduttrice di Ballando con le Stelle, che l'ha invitata nel programma di Rai 1 come ballerina per una notte. Più controversa è stata invece la reazione di Monica Setta, che non ha apprezzato la propria rappresentazione satirica. La differenza tra le due reazioni racconta anche la natura della parodia televisiva: un gioco che può divertire il pubblico, ma che non sempre viene accolto con lo stesso spirito dalla persona imitata.

Nel repertorio di Vecchio sono entrate anche. Il suo lavoro è stato premiato con il riconoscimento di TvTalk come rivelazione dell'anno, confermando l'attenzione suscitata dalle sue performance. Dietro le imitazioni c'è una carriera che continua a svilupparsi su più fronti. Giulia Vecchio ha fatto parte del collettivo comico, esperienza che le ha permesso di lavorare sulla costruzione delle gag e sui tempi della comicità insieme ad altri interpreti. Ha partecipato ae ad altri programmi televisivi, mentre dal 2024 è presente a Radio2 Social Club, dove può sfruttare le possibilità espressive della voce senza affidarsi alla componente visiva.

Nel 2024 ha portato in scena Non so piangere a comando, uno spettacolo personale che affronta anche il suo rapporto con le interviste. Il teatro resta così uno spazio in cui sperimentare linguaggi diversi e raccontare aspetti meno immediatamente riconoscibili della propria personalità. Nel 2026 ha inoltre assunto la conduzione di Hot Ones Italia su RaiPlay, prendendo il posto di Alessandro Cattelan. Il format, nel quale gli ospiti rispondono alle domande mentre assaggiano ali di pollo progressivamente più piccanti, le offre un ruolo diverso rispetto a quello dell'attrice e dell'imitatrice. Nello stesso periodo ha ampliato la propria esperienza cinematografica con Cena di classe, diretto da Francesco Mandelli.