Glee, la sceneggiatura del reboot è pronta: le novità di Ryan Murphy

Pubblicazione: 25 settembre alle 23:05

Il ritorno di Glee è un'ipotesi sempre più concreta che sta riaccendendo le speranze dei fan della serie cult. Il creatore dello show, Ryan Murphy, ha declared di aver appena completato un nuovo copione, aprendo ufficialmente la strada alla rinascita del celebre teen drama musicale. L'entusiasmo si estende anche agli attori storici del liceo McKinley: circa dieci membri del cast originale, già contattati dal regista, hanno accolto la proposta con grande calore. Questo potenziale ritorno rappresenta un'opportunità straordinaria per analizzare le dinamiche dell'industria televisiva contemporanea, dove la nostalgia incontra la scrittura di storie capaci di parlare alle nuove generazioni.

La svolta è arrivata giovedì sera a New York, quando, ai microfoni di Entertainment Tonight,. Per questo progetto, lo showrunner ha scelto di ricomporre la squadra creativa delle origini, lavorando a sei mani insieme a Brad Falchuk e Ian Brennan, con cui aveva firmato le prime due iconiche stagioni della serie. L'intenzione dell'autore non è quella di affrettare i tempi, ma di completare almeno un paio di episodi da sottoporre agli attori prima di decidere se procedere ufficialmente.

Nonostante nessun attore abbia ancora visionato il testo, Murphy ha già avviato i contatti con una decina di interpreti storici per sondare il terreno. Gli attori hanno risposto con molta dolcezza e grande entusiasmo, ponendo diverse domande sul futuro dei loro personaggi. Tra le sostenitrici più convinte spicca Lea Michele (interprete di Rachel Berry), che ha espresso la sua completa disponibilità a tornare sul set sotto la guida del creatore.

Per Murphy, il progetto nasce dal profondo legame emotivo con un cast che ha condiviso anni fondamentali di carriera e con un pubblico, oggi ventenne, cresciuto con i messaggi e le canzoni dello show trasmesso da Fox dal 2009 al 2015. Il ricordo di quel periodo si intreccia anche con la memoria dei membri scomparsi nel tempo, tra cui Cory Monteith, Naya Rivera e Mark Salling, che hanno segnato la storia della serie insieme al resto del folto gruppo guidato sullo schermo da Matthew Morrison e Jane Lynch.

A dare la spinta decisiva a Murphy per rivisitare Glee è stata l'esperienza sul set della tredicesima stagione di American Horror Story. Organizzare una stagione "all-star" e riportare sul set tanti interpreti storici dell'antologia horror gli ha fatto venire voglia di ritrovare l'energia del vecchio coro scolastico.

Durante la stessa serata, Murphy ha anche svelato un curioso retroscena: Ariana Grande avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Chanel #2 in un crossover tra American Horror Story e Scream Queens (la commedia horror co-creata sempre con Falchuk e Brennan), idea poi accantonata a causa degli impegni del tour della cantante. Questa apertura verso i propri successi passati ha portato il regista a dichiararsi disponibile persino a un revival di Scream Queens, caldeggiato da interpreti come Emma Roberts, Billie Lourd, Glen Powell e la stessa Ariana Grande.