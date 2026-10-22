Glenn Close appare con un bastone e preoccupa i fan: l'attrice rompe il silenzio e svela cosa le è successo

Pubblicazione: 22 ottobre alle 09:30

Glenn Close ha deciso di rompere il silenzio dopo aver suscitato preoccupazione tra i suoi fan. L'attrice, una delle interpreti più amate e rispettate di Hollywood, era infatti apparsa recentemente in pubblico mentre camminava aiutandosi con un bastone, un dettaglio che non era passato inosservato e che aveva sollevato diversi interrogativi sulle sue condizioni di salute. A chiarire cosa fosse realmente accaduto è stata proprio la star di Attrazione fatale, che ha pubblicato un video sui social per raccontare il motivo di quel cambiamento e rassicurare le persone che le avevano scritto.

Tutto è cominciato il 15 ottobre 2026,, 79 anni, ha partecipato alla proiezione di, il suo nuovo film Netflix, nell'ambito del. Durante l'evento, l'attrice è stata fotografata mentre si muoveva con l'aiuto di un bastone, attirando l'attenzione di chi da anni segue la sua carriera. Le immagini hanno rapidamente alimentato domande e messaggi di preoccupazione, soprattutto perché Close non aveva inizialmente spiegato pubblicamente. A distanza di pochi giorni, però, è stata lei stessa a fare chiarezza. Il, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, l'attrice ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto e ha spiegato di essersi recentemente sottoposta a un intervento di sostituzione completa dell'anca.

"Volevo ringraziarvi per tutto il vostro affetto e spiegarvi perché ho un bastone", ha raccontato Glenn Close, chiarendo poi che i medici avevano riscontrato problemi importanti all'anca sinistra, tali da rendere necessario l'intervento. Una spiegazione che ha finalmente chiarito il motivo delle sue ultime apparizioni pubbliche, ma che è stata accompagnata soprattutto da un messaggio di grande ottimismo. "Non preoccupatevi, mi sento benissimo", ha assicurato l'attrice, spiegando di essere concentrata sul recupero e di voler tornare quanto prima alla propria routine. Close ha raccontato di utilizzare temporaneamente il bastone per muoversi, nella speranza di poterne fare presto a meno.

Il suo obiettivo, come ha spiegato nel video, è quello di mantenersi in forma per affrontare tutti gli impegni professionali che la attendono nei prossimi mesi. E non si tratta certo di un calendario poco impegnativo. Nonostante l'intervento, infatti, Glenn Close non sembra intenzionata a rinunciare ai suoi prossimi appuntamenti cinematografici. L'attrice ha rivelato di sperare di essere a Londra già il 26 ottobre, in occasione della première di Hunger Games: L'alba sulla mietitura, il nuovo capitolo della celebre saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins. Nel film, diretto da Francis Lawrence, Close interpreta Drusilla Sickle, un personaggio legato alla storia del giovane Haymitch Abernathy. Il progetto rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della sua carriera recente e l'attrice vorrebbe naturalmente partecipare alla presentazione.

Subito dopo, nei suoi programmi ci sarebbe anche un ritorno a, la serie legal drama creata da Ryan Murphy nella quale recita accanto a Kim Kardashian, Naomi Watts e Sarah Paulson. Due eventi ravvicinati che dimostrano quanto, pur rispettando i tempi necessari per recuperare dall'operazione. L'attrice ha ammesso che, almeno per il momento,, ma ha ribadito di voler tornare a sentirsi completamente se stessa.

Nel messaggio pubblicato su Instagram, Glenn Close ha voluto anche ringraziare il dottor Edwin Sue dell'Hospital for Special Surgery di New York, il medico che si è occupato del suo intervento, esprimendo grande riconoscenza per le cure ricevute. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla famiglia, che le è rimasta accanto durante questo periodo. "Ho la mia meravigliosa famiglia intorno a me e non vedo l'ora di vivere tutte le avventure che mi aspettano", ha raccontato, concludendo il video con un nuovo messaggio d'affetto rivolto ai suoi sostenitori.

Glenn Close in Knives Out 3, fonte: Netflix

Le sue parole hanno ricevuto numerose reazioni positive, con tanti utenti che le hanno augurato una pronta ripresa e hanno espresso sollievo dopo aver finalmente conosciuto il motivo delle sue recenti difficoltà nel camminare. Per Glenn Close, del resto, questo è un periodo particolarmente significativo anche dal punto di vista professionale. Oltre ai nuovi progetti cinematografici e televisivi, il prossimo 15 novembre riceverà un Oscar onorario ai Governors Awards, un riconoscimento destinato a celebrare una carriera straordinaria, costruita attraverso interpretazioni rimaste nella storia del cinema.

Dalla, passando per l'indimenticabileha dimostrato nel corso dei decenni una versatilità che l'ha resa una delle attrici più apprezzate della sua generazione. Con otto candidature agli Oscar e numerosi riconoscimenti televisivi e teatrali, la sua carriera continua a essere un punto di riferimento per Hollywood. Ed è anche per questo che le immagini dell'attrice con il bastone avevano suscitato tanta apprensione: per molti spettatori,, capace di attraversare generazioni e generi cinematografici senza perdere il proprio carisma.

Adesso, però, è arrivata direttamente da lei la rassicurazione che i fan aspettavano. Il bastone è legato al recupero dopo un intervento all'anca, e l'attrice guarda già ai prossimi appuntamenti con entusiasmo. La sua attenzione è rivolta alla riabilitazione, alla famiglia e soprattutto al desiderio di continuare a lavorare. Perché, a 79 anni e con una carriera già entrata nella storia, Glenn Close ha ancora molti progetti davanti a sé. E dalle sue parole emerge chiaramente che non ha alcuna intenzione di fermarsi.