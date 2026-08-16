Gli agenti di Casa a Prima Vista si mescolano: ecco i terzetti inediti che nessuno si aspettava

Pubblicazione: 16 agosto alle 12:57

Il mercato immobiliare televisivo si prepara a una stagione di rinnovamento. Casa a Prima Vista torna su Real Time dall'1 settembre alle 20:30, e questa volta le novità vanno ben oltre il semplice cambio di stagione. Il programma che ha trasformato la ricerca della casa in intrattenimento puro amplia i suoi confini geografici, mescola i suoi protagonisti e introduce sfide inedite che promettono di scuotere le dinamiche consolidate.



La formula rimane quella che ha conquistato milioni di telespettatori: tre agenti immobiliari si contendono la preferenza di un cliente, accompagnandolo a turno nella visita dell'immobile scelto. Gli altri due osservano nascosti in un van, commentando strategie, pregi e difetti delle proposte altrui. Il cliente decreta il vincitore, creando quel momento di suspense finale che ha reso il programma uno dei punti di forza del canale. Ma è attorno a questa struttura che ruotano le vere sorprese della nuova edizione.



Le conferme sono quelle che il pubblico attendeva. A Milano ritroveremo Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D'Amico, il trio che ha definito l'anima meneghina del programma. Roma conferma Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri, mentre in Toscana tornano Moira Martinelli, Nico Ceretini e Matteo Nannini. Volti familiari, dinamiche rodate, ma inseriti in un contesto che cambia radicalmente.



La geografia del programma si espande infatti in territori inesplorati. Accanto alle location tradizionali di Milano, Roma e Toscana, gli agenti sbarcheranno in Sicilia e a Bardonecchia. Due destinazioni che rappresentano mercati immobiliari profondamente diversi: da una parte l'isola con le sue specificità mediterranee, i centri storici barocchi, le case vista mare, le masserie; dall'altra la montagna piemontese, le baite, gli chalet, un mercato legato al turismo invernale e alle seconde case. Un ampliamento che permette di esplorare richieste e tipologie abitative completamente nuove, offrendo al pubblico scorci di Italia diversi e suggestivi.





Ma la novità più intrigante riguarda i mix tra agenti. Nel corso della stagione verranno creati terzetti inediti, mescolando protagonisti che fino a oggi hanno lavorato esclusivamente nei loro territori di riferimento. Immaginate Ida di Milano che collabora con Blasco di Roma, o Nadia che si confronta con gli agenti toscani. Alleanze inedite, strategie da rivedere, equilibri da ricostruire. Questa scelta produttiva introduce una variabile nuova: gli agenti dovranno adattarsi non solo a mercati sconosciuti, ma anche a colleghi con metodi di lavoro differenti, creando dinamiche imprevedibili e momenti di confronto che potrebbero rivelarsi tanto divertenti quanto rivelativi.



Non mancheranno le "incursioni" di volti già noti agli spettatori. Edoardo Tommasi, Yasemin Baysal, Lorenzo Magni, Damiano Gallo e Natalina Liguori torneranno in alcune puntate, arricchendo il cast con le loro personalità distintive e aggiungendo ulteriori variabili alla competizione. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la seconda edizione della sfida tra Milano e Roma, che quest'anno si svolgerà in Trentino. Un confronto che va oltre la semplice competizione professionale, toccando quel campanilismo gentile che caratterizza il rapporto tra le due città.

Gli agenti delle metropoli dovranno fare squadra, mettere da parte le rivalità interne e affrontare insieme le richieste dei clienti in un territorio neutro, dove né i milanesi né i romani possono vantare il vantaggio del campo. La nuova stagione sarà disponibile anche in streaming su Discovery+, permettendo al pubblico di recuperare le puntate o di anticipare la visione rispetto alla messa in onda televisiva. Una scelta che riflette l'evoluzione delle abitudini di fruizione, soprattutto tra il pubblico più giovane che ha scoperto il programma proprio attraverso clip social e streaming.