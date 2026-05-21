Gli alieni di Hope mandano Cannes 2026 in delirio, ma Na Hong-jin guarda già oltre: "Pronto il sequel"

Pubblicazione: 21 maggio alle 10:27

Prendere una coppia di star (marito e moglie anche nella vita) come Alicia Vikander e Michael Fassbender e trasformarli in alieni grazie alla CGI. È quello che ha fatto Na Hong-jin nel film Hope, presentato in concorso al Festival di Cannes 2026. Non solo la pellicola ha conquistato pubblico e critica, ma in cantiere ci sarebbe già un secondo capitolo, voluto fortemente dall'autore sudcoreano:

"Penso che possiate facilmente immaginare questo sequel. C'è una sceneggiatura già completata che mi piacerebbe realizzare. Quindi, se avrò l'opportunità, farei davvero un seguito se possibile" - Na Hong-jin

Na Hong-jin circondato dal suo cast alla conferenza di Hope a Cannes 2026 - YouTube/ Festival de Cannes

Hope è una produzione dal budget considerevole che unisce sci-fi e dramma in maniera originale e racconta la storia un villaggio che si trova vicino alla zona demilitarizzata che separa le due Coree. Un giorno, il ritrovamento di un animale mutilato mette in allerta l'intera comunità che ben presto scopre di dover fare i conti con un pericolo più grande e di trovarsi in una lotta disperata per la sopravvivenza:

"All'inizio mi chiedevo come poter realizzare un film crime e come renderlo diverso dai miei lavori precedenti, ma alla fine la storia è arrivata nello spazio. E quando la storia è arrivata nello spazio, gli alieni sono comparsi naturalmente: è stato quello l'inizio di questo film" - Na Hong-jin

"Alicia, Michael e naturalmente anche Taylor hanno tutti un proprio mondo. Io speravo di poter creare un intero universo attorno a loro. Ecco perché li ho convinti a lavorare con me. Uno degli attori che amo e ammiro di più è Michael, quindi volevo davvero lavorare con lui" - Na Hong-jin

Il cast internazionale comprende anche le star coreane Hwang Jung-min, Zo In-sung e Hoyeon Jung, Taylor Russell e Cameron Britton.a unirsi al progetto:

Ambizioso e ricco di sfumature Hope ha conquistato una standing ovation e, con un sequel già pronto, si candida a entrare nel Palmares del Festival di Cannes 2026.