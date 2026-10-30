Gli infedeli, qual è il vero significato del film con Riccardo Scamarcio? Non è solo una storia di tradimenti

Pubblicazione: 30 ottobre alle 16:48

Dietro le situazioni paradossali e i tradimenti raccontati in Gli infedeli, la commedia italiana del 2020 diretta da Stefano Mordini, si nasconde una riflessione decisamente più amara di quanto possa sembrare. Il film, interpretato da Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, utilizza infatti cinque storie apparentemente indipendenti per raccontare le contraddizioni delle relazioni sentimentali, mettendo in discussione la sincerità, la fiducia e soprattutto l'immagine che alcune persone costruiscono di sé. Ma qual è il vero significato della pellicola e quale messaggio vuole trasmettere agli spettatori?

Disponibiledell'omonimo film francese del 2012, conosciuto con il titolo originale Les Infidèles. La sceneggiatura è firmata da, mentre nel cast figurano anche Laura Chiatti, Valentina Cervi, Marina Foïs, Massimiliano Gallo ed Euridice Axen. La particolarità del lungometraggio è la sua struttura antologica: cinque episodi che raccontano altrettante situazioni legate all'infedeltà maschile, alternando momenti comici a conseguenze decisamente meno divertenti.

Le vicende mostrano uomini convinti di poter gestire contemporaneamente più relazioni, nascondere le proprie avventure oppure giustificare comportamenti che non accetterebbero mai dalle rispettive compagne. Situazioni che, dietro l'apparente leggerezza, diventano il punto di partenza per una critica alle contraddizioni dei rapporti di coppia. Il significato di Gli infedeli non riguarda quindi soltanto il tradimento fisico, ma soprattutto le bugie che le persone raccontano agli altri e, in alcuni casi, anche a sé stesse.

Gli infedeli, fonte: Netflix

I protagonisti cercano continuamente di preservare un'immagine rassicurante della propria vita sentimentale, convincendosi che le loro scelte non abbiano conseguenze. Eppure, proprio questa presunta capacità di controllare ogni situazione finisce per trasformarsi nella loro principale debolezza. Un altro elemento fondamentale è l'ipocrisia che caratterizza alcuni comportamenti maschili. Gli uomini raccontati da Mordini tendono a considerare le proprie scappatelle come qualcosa di comprensibile, quasi inevitabile, mentre guardano con sospetto alla possibilità che le rispettive partner possano comportarsi allo stesso modo. È proprio attraverso questa contraddizione che la commedia assume un significato più profondo, poiché le situazioni assurde non servono semplicemente a provocare una risata, ma mettono in evidenza una visione delle relazioni costruita su doppi standard e continue giustificazioni.

Anche il finale contribuisce a chiarire il messaggio del film, visto che nell'ultimo episodio, intitolato Il confronto, tre amici si ritrovano a cena e discutono delle proprie avventure sentimentali, convinti di essere particolarmente abili nel nascondere i tradimenti. I protagonisti si scambiano consigli e si vantano della propria capacità di ingannare le mogli,che la situazione sia molto diversa da quella che credono. La conclusione ribalta infatti le loro certezze:e, a loro volta, intrattengono altre relazioni. Un rovesciamento che mette in ridicolo la sicurezza ostentata dagli uomini e dimostra quanto sia fragile la loro presunta superiorità.

Il finale non va necessariamente interpretato come una giustificazione del tradimento reciproco, ma piuttosto suggerisce che nessuno possa considerarsi immune dalle conseguenze delle proprie bugie e che una relazione costruita sull'inganno rischi di trasformarsi in un gioco nel quale tutti finiscono per perdere qualcosa. In questo senso, Gli infedeli recupera la tradizione della commedia all'italiana, utilizzando l'ironia per raccontare comportamenti discutibili e mettere a nudo debolezze profondamente umane. Il messaggio che emerge dalle cinque storie è quindi una riflessione sulla fragilità della fiducia e sull'incapacità di affrontare sinceramente i problemi di coppia. Perché, dietro ogni tradimento, non si nasconde soltanto una relazione segreta, ma spesso anche una verità che i protagonisti preferirebbero non conoscere.