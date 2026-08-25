Godzilla è la minaccia definitiva nel nuovo trailer: posticipata la data di uscita (non dovremo aspettare molto)

Pubblicazione: 25 agosto alle 16:08

Godzilla è pronto a tornare e questa volta il Giappone potrebbe non avere una seconda possibilità. È arrivato il teaser trailer di Godzilla Minus Zero, il nuovo film di Takashi Yamazaki che proseguirà direttamente la storia dell'acclamato Godzilla Minus One. Insieme alle nuove immagini arriva però anche un aggiornamento importante per il pubblico italiano: l'uscita nelle nostre sale è fissata al 12 novembre 2026, anche in formato IMAX. Il film riporterà la storia nel Giappone del 1949, due anni dopo gli eventi di Godzilla Minus One.

Il Paese sta ancora cercando faticosamente di rialzarsi dalle conseguenze della guerra e dalla, ma quella fragile normalità conquistata nel frattempo sembra destinata ad avere vita breve. Il teaser non perde infatti troppo tempo prima di mostrare un Godzilla nuovamente pronto a scatenare tutta la propria furia, con le immagini che alternano momenti più intimi dedicati ai protagonisti, lasciando intuire una minaccia che potrebbe spingere i personaggi verso soluzioni ancora più disperate rispetto al passato.

Al centro della vicenda torneranno Kōichi Shikishima e Noriko, interpretati ancora una volta da Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe. Dopo essere sopravvissuti agli eventi del primo film e aver provato a ricostruire una vita insieme, i due dovranno quindi affrontare una nuova calamità proprio quando il peggio sembrava essere finalmente alle loro spalle. Il ritorno di Noriko, naturalmente, era uno degli elementi lasciati volutamente aperti dal finale di Godzilla Minus One.

La donna era sopravvissuta miracolosamente all'attacco di Ginza e l'ultima sequenza aveva mostrato una misteriosa macchia nera sul suo collo, dettaglio che aveva alimentato numerose teorie sul suo destino. Minus Zero avrà quindi l'occasione di riprendere anche uno dei più grandi interrogativi rimasti senza risposta. Non saranno però gli unici volti conosciuti. Nel cast tornano anche Hidetaka Yoshioka nei panni di Kenji Noda, Yuki Yamada come Shiro Mizushima, Kuranosuke Sasaki nel ruolo di Seiji Akitsu, Sakura Ando come Sumiko Ota e Miou Tanaka nei panni di Tatsuo Hotta.

Godzilla Minus One, fonte: Toho

Tra, che interpreterà Kanji Murakami, un biologo segnato profondamente dalle conseguenze della guerra. Dietro la macchina da presa c'è ancora Takashi Yamazaki, che torna non soltanto come regista e sceneggiatore, ma anche come responsabile degli effetti visivi. Un ritorno tutt'altro che secondario considerando quanto accaduto con il precedente capitolo: Godzilla Minus One ha conquistato nel 2024 l'Oscar per i Migliori Effetti Visivi, diventando il primo film della saga a ottenere una statuetta agli Academy Awards.

Questa volta Yamazaki avrà inoltre a disposizione un'altra arma. Godzilla Minus Zero è la prima produzione giapponese realizzata con la certificazione Filmed For IMAX: il film è stato girato utilizzando videocamere digitali ad alta definizione certificate per il formato e verrà ottimizzato appositamente sul fronte audio e video per gli schermi IMAX. Il titolo stesso continua poi il gioco concettuale iniziato dal suo predecessore.

Godzilla Minus One raccontava un Giappone che, già ridotto a “zero” dalla guerra, veniva trascinato ancora più in basso dall'arrivo del mostro. Due anni dopo, il Paese è riuscito lentamente a recuperare una parte di ciò che aveva perso, ma il ritorno di Godzilla minaccia di cancellare ancora una volta ogni progresso. Ed è proprio su questo che insiste anche la nuova sinossi ufficiale: dopo enormi sacrifici, l'umanità è riuscita ad aggrapparsi a una pace conquistata con fatica, ma una nuova minaccia è pronta a distruggerla in un istante.