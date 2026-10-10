Godzilla Minus Zero, il secchiello da popcorn è gigantesco: preparati al gadget che ti farà impazzire

Pubblicazione: 10 ottobre alle 13:29

Il ritorno di Godzilla sul grande schermo porta con sé anche una novità pensata per i collezionisti: un secchiello da popcorn che riproduce il celebre mostro in dimensioni decisamente fuori dal comune. Il gadget fa parte della nuova linea di articoli promozionali realizzati per Godzilla Minus Zero, il prossimo capitolo della saga giapponese. L’oggetto ha attirato l’attenzione degli appassionati per il suo design tridimensionale, che trasforma un semplice contenitore da cinema in un pezzo da collezione. La presentazione accompagna l’avvio della vendita dei biglietti e il lancio di nuovi materiali promozionali dedicati al film.

New Cinemark #GodzillaMinusZero merch has been revealed, including the 19.5" tall 3D Godzilla Popcorn Bucket. https://t.co/PDpMFRtR4g — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) October 6, 2026

Il secchiello a figura intera è il protagonista di una collezione che comprende anche altri articoli a tema. Tra questi figurano un contenitore con Godzilla che emerge dall’acqua, bicchieri sagomati ispirati al suo caratteristico raggio atomico e prodotti decorati con le immagini del film.. La disponibilità è limitata e varia a seconda del cinema e del rivenditore.

L’iniziativa accompagna l’attesa per Godzilla Minus Zero, scritto e diretto da Takashi Yamazaki, già alla guida di Godzilla Minus One. La nuova storia riprende nel 1949, due anni dopo gli eventi del film precedente, e segue ancora la famiglia Shikishima mentre il Giappone cerca di ricostruire la propria quotidianità dopo la devastazione della guerra. Una nuova minaccia torna però a mettere in pericolo la fragile ripresa del Paese. Il progetto punta inoltre su un’esperienza visiva e sonora pensata per il formato IMAX, è la prima produzione giapponese realizzata con il programma Filmed For IMAX, utilizzando cineprese digitali certificate e un comparto tecnico ottimizzato per questi schermi.

L’uscita del film sarà accompagnata da appuntamenti speciali. Le proiezioni IMAX in anteprima sono fissate per il 3 novembre, in occasione del Godzilla Day, mentre la distribuzione nelle sale nordamericane inizierà il 6 novembre. Anche l’accoglienza della critica ha contribuito ad alimentare l’interesse, Godzilla Minus Zero ha raggiunto il 97% su Rotten Tomatoes, sulla base di 35 recensioni, mentre Godzilla Minus One ha ottenuto il 99% con 213 giudizi della critica. Si tratta di dati provvisori, destinati a cambiare con l'arrivo di nuove recensioni.

. Resta da verificare se il merchandising presentato in Nord America arriverà anche nelle sale italiane, al momento, la disponibilità comunicata riguarda gli Stati Uniti e il Canada e non permette di dare per certa una distribuzione nel nostro Paese. Il secchiello gigante si inserisce nella strategia promozionale del film, unendo l’esperienza cinematografica alla passione per gli oggetti da collezione e offrendo ai fan un motivo in più per seguire il ritorno del celebre kaiju.