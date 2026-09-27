Godzilla Minus Zero sorprende alla première: cosa dicono le prime reazioni della stampa

Pubblicazione: 27 settembre alle 12:10

Godzilla è pronto a tornare sul grande schermo e le prime impressioni sembrano promettere un nuovo capitolo di grande impatto. Godzilla Minus Zero, diretto ancora una volta da Takashi Yamazaki, ha ricevuto un’accoglienza entusiastica dopo la proiezione stampa e la première mondiale al New York Film Festival. Il film raccoglie l’eredità di Godzilla Minus One puntando su una storia ancora più spettacolare, ma senza mettere da parte la dimensione umana. Tra azione, traumi lasciati dalla guerra e una nuova minaccia mostruosa, il sequel sta già attirando l’attenzione della critica internazionale.

Le prime reazioni provenienti dal festival sono state in larga parte entusiaste., accompagnandola però con una componente emotiva molto forte., mentre altri hanno evidenziato soprattutto il modo in cui il film affronta il trauma, la paura e le conseguenze della guerra. Anche i momenti più intimi e familiari sembrano avere avuto un ruolo importante nelle reazioni.

Una delle novità più discusse riguarda la classificazione R, che rende Godzilla Minus Zero il primo capitolo del franchise a ricevere questa valutazione in 70 anni. Le reazioni dei giornalisti presenti alla proiezione hanno collegato il rating soprattutto alla maggiore intensità di alcune sequenze e alla violenza mostrata nel corso della storia. Il film rappresenta inoltre un'altra novità tecnica significativa, è la prima produzione giapponese della saga realizzata per gli schermi IMAX, un elemento pensato per valorizzare ulteriormente la spettacolarità delle immagini e delle battaglie.

La storia riparte nel 1949, due anni dopo gli eventi di Godzilla Minus One. Il Giappone sta ancora cercando di ricostruirsi dopo la devastazione della guerra quando Godzilla ricompare, questa volta più grande e minaccioso. Al centro della vicenda torna la famiglia Shikishima, chiamata ad affrontare una nuova calamità mentre il film amplia progressivamente la portata degli eventi fino a trasformarli in un conflitto dall'impatto internazionale, con New York tra gli scenari coinvolti. Nel cast tornano Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe.