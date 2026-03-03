Godzilla, Wyatt Russell torna nel Monsterverse con uno spinoff ambientato nel 1984

Pubblicazione: 03 marzo alle 17:46

Il Monsterverse si prepara a una nuova, ambiziosa espansione. Mentre i fan divorano settimanalmente gli episodi della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters su Apple TV, dietro le quinte fervono i preparativi per uno spinoff che promette di riscrivere le regole del franchise. Protagonista sarà ancora una volta Wyatt Russell, questa volta nei panni di un Lee Shaw non più giovane ma ancora centrale, catapultato in una missione che mescola Titani, Guerra Fredda e tensioni geopolitiche.



Russell stesso ha confermato a The Hollywood Reporter che le riprese dello show senza titolo inizieranno questa estate, accelerando i tempi rispetto alle previsioni iniziali che parlavano di primavera. L'attore non nasconde il suo entusiasmo, dichiarando di non essere stato così eccitato per un progetto da molto tempo. Ma è la natura stessa dello show a catturare l'attenzione: secondo Russell, il genere in cui vivrà questa serie sarà totalmente separato da quello di Monarch, con un approccio narrativo che sovvertirà completamente le aspettative degli spettatori.



La trama si colloca nel 1984, nel pieno della Guerra Fredda. Monarch richiama Shaw dalla pensione per una missione ad alto rischio: impedire all'Unione Sovietica di utilizzare un pericoloso Titano contro gli Stati Uniti. La tensione geopolitica dell'epoca diventa il palcoscenico perfetto per una storia che mantiene i mostri al centro dell'azione ma li inserisce in un contesto storico denso di paranoia, spionaggio e braccio di ferro tra superpotenze. Godzilla stesso è atteso per un'apparizione, anche se i dettagli su altri eventuali ritorni di personaggi da Monarch restano ancora avvolti nel mistero.

Kurt Russell e Wyatt Russell in Monarch Legacy of Monsters, fonte: AppleTv+





Quello che Russell anticipa è uno shock narrativo immediato. Secondo l'attore, già nelle prime fasi dello show il pubblico si troverà davanti qualcosa di selvaggiamente diverso rispetto a ciò che si aspettava, nel modo migliore possibile. La regia di questa operazione è nelle mani di Joby Harold, showrunner e sceneggiatore che Russell descrive come profondamente ispirato, circondato da un team altrettanto motivato. Le sceneggiature, già lette dall'attore, hanno lasciato il segno: ben scritte, ambiziose e in grado di bilanciare l'elemento umano con la presenza imponente dei Titani.



Lo spinoff di Lee Shaw, annunciato ufficialmente a dicembre 2025, rappresenta il primo mattone di un'espansione significativa del Monsterverse sia in televisione che al cinema. Quest'anno il franchise celebra il rilascio della seconda stagione di Monarch, mentre sul grande schermo si attende Godzilla x Kong: Supernova, previsto per il 26 marzo 2027. Apple TV ha già fatto capire che questo non sarà l'unico spinoff in cantiere, suggerendo un universo narrativo sempre più stratificato e interconnesso.



Nel frattempo, i fan di Monarch: Legacy of Monsters possono continuare a seguire le avventure della seconda stagione, con nuovi episodi rilasciati ogni venerdì su Apple TV. L'universo dei Titani non è mai stato così vasto, e la promessa di Russell di una narrazione che rompe gli schemi potrebbe davvero rappresentare una svolta per un franchise già capace di reinventarsi più volte. La Guerra Fredda, Godzilla e un Lee Shaw tirato fuori dalla pensione: una combinazione che sulla carta ha tutto per funzionare, a patto che la scrittura mantenga le promesse.