GOGA Film Festival: annunciati i vincitori della seconda edizione (e sono nomi d'eccezione)

Pubblicazione: 15 aprile alle 21:07

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e un’intensa programmazione la seconda edizione del GOGA Film Festival, che si è svolta a Roma, presso il Circolo Arci Zalib, dal 10 al 12 aprile 2026. Tre giornate dense di cinema, incontri e confronto per mettere al centro del panorama cinematografico contemporaneo nuove voci e linguaggi.

L’edizione di quest’anno si è distinta per la qualità delle opere presentate, la forte presenza di ospiti e una sala sempre partecipe. Padrino del festival è stato il critico cinematograficoVince il premio per il Miglior Cortometraggio Coyotes di Said Zagha, assegnato dai tre presidenti di giuria,A seguire, il premio Apnea assegnato dalla critica è andato a

La giuria attori, rappresentata sul palco da Gabriel Montesi e Carolina Sala, ha consegnato il premio Persona al cast de I Fantasmi di Federico Papagna, che riceve anche la menzione speciale di Cortocircuito Film Festival, consegnata da Bianca Puchetti e Giacomo Tosi. Infine, il premio Visioni Ribelli della giuria studenti è andato a Sauna Day di Anna Hints e Tushar Prakash. Le giurie hanno riunito alcune tra le voci più interessanti del settore. La giuria attori, presieduta da Tommaso Ragno, ha visto la partecipazione di Edoardo Purgatori, Carolina Sala, Gabriel Montesi e Barbara Chichiarelli; la giuria della critica, guidata da Marco Spagnoli, era composta da Rocco Giurato, Tiziana Lupi, Oscar Cosulich, Alina Trabattoni e Alessio Zuccari.

A queste si è affiancata la giuria studenti, presieduta dal regista Valerio Mieli e formata da giovani provenienti da diverse realtà formative romane: Officina Pasolini, Centro Sperimentale di Cinematografia e Sapienza Università di Roma. Grande partecipazione anche per gli incontri, che hanno animato il programma con riflessioni sul presente e sul futuro del cinema italiano.

Dalla discussione dedicata alla sceneggiatura e alle nuove forme di racconto, con, fino al confronto tra registi del nuovo cinema italiano come, il festival ha offerto uno spazio concreto di dialogo tra autori e pubblico. Insieme a questi anche un talk sul lavoro dell’attore con le testimonianze di, in conversazione con il padrino del festival

Particolarmente intenso l’incontro “Cinema e resistenza. Raccontare la Palestina oggi”, moderato da Alyssa Erspamer e Luciano La Camera, con l’attivista Maya Issa e il giornalista Mohammad Hesham Huraini, e aperto dalla proiezione del cortometraggio Like an Event in a Dream Dreamt by Another – Insomnia di Firas Shehadeh. A seguire, un approfondimento sul cinema politico e la questione ideologica con Marco Spagnoli e Michele Scarpelli.

Non sono mancate le risate con la rassegna comedy “Brutti, sporchi e cattivi”, curata da Sarah Narducci e Rebecca Ricci, in cui sono stati presentati quattro corti comici fuori concorso e un incontro con Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Il GOGA Film Festival è ideato e organizzato da un team di giovani professionisti under 35, guidato dai founder Emanuela Bruschi, Aurore Dupaquier, Ilaria Ferretti, Luciano La Camera, Silvia Pezzopane insieme a Lucia Liberati e Alessandra Miccichè. Un ringraziamento particolare a WoodWick® e Parker, che hanno omaggiato i nostri vincitori, volontari e organizzatori con candele e penne.

Un ringraziamento anche a Ghost Studio, che ha permesso di interfacciarci con queste realtà. Ringraziamo anche Ococo che per il secondo anno consecutivo ci ha accompagnato in queste giornate e ci ha aiutato a rimanere idratati durante i nostri momenti di pausa con la sua acqua di cocco.

La seconda edizione è realizzata in collaborazione con Francesca Andriani e Guglielmo D’Avanzo per la casa di produzione 10D e Zalib APS, e in partnership con Incanto Film Festival e CortoCircuito Film Festival: il cortometraggio vincitore sarà proiettato fuori concorso all’interno delle loro rassegne. Media partner: MOW (mowmag.com), Framed Magazine, BadTaste, ScreenWorld e Nostalghia Prodcast.