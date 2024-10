The Gorge: la trama e prime foto del nuovo film di Scott Derrickson con Miles Teller e Anya Taylor-Joy

Pubblicazione: 16 ottobre alle 09:14

Grazie a IGN, possiamo dare un primo sguardo a The Gorge, nuovo film targato Apple che vede alla regia Scott Derrickson (Black Phone, Doctor Strange) e come protagonisti Miles Teller e Anya Taylor-Joy.

Le due star interpretano due cecchini d'élite - uno americano, l'altra lituana - di stanza in torri di guardia ai lati opposti di una vasta e segretissima gola situata in una terra lontana di cui non possono nemmeno conoscere l'esatta ubicazione. La loro missione? Salvaguardare il mondo esterno da un male misterioso e sconosciuto che si annida al suo interno. Legano così a distanza mentre cercano di rimanere vigili per difendersi da un nemico invisibile. Quando la minaccia cataclismica per l'umanità viene loro rivelata, devono collaborare in una prova di forza fisica e mentale per mantenere il segreto nella gola prima che sia troppo tardi.

Ecco le prime immagini:

Ecco invece il poster:

In un comunicato, il regista anticipa:

The Gorge mescola diversi generi: romanticismo, fantascienza, azione, thriller spionistico e persino horror. L'idea era quella di investire molto tempo nella storia e nell'evoluzione del legame tra i due personaggi interpretati da Miles Teller e Anya Taylor-Joy, per poi vederli impegnati in una modalità di sopravvivenza tra gli implacabili e imprevedibili pericoli e misteri della gola stessa.

The Gorge è sceneggiato da Zach Dean (La guerra di domani) e vede nel cast anche Sigourney Weaver. Apple TV+ distribuirà la pellicola nel 2025.