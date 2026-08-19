Grande Fratello Vip 2026, spoiler nuovi concorrenti: spunta il nome di Elena Santarelli e altri due big

Pubblicazione: 19 agosto alle 10:21

Il Grande Fratello Vip 2026 torna al centro dell'attenzione con nuove indiscrezioni sui possibili concorrenti della prossima edizione. Sebbene la produzione mantenga il massimo riserbo sulle scelte finali, la macchina del casting è in pieno fermento e le indiscrezioni sui futuri vip pronti a varcare la celebre Porta Rossa della Casa di Cinecittà si fanno sempre più insistenti. A lanciare la clamorosa bomba di gossip televisivo è stata l'esperta di social Deianira Marzano, rivelando tre profili di altissimo profilo attualmente al centro di trattative molto avanzate.

Tra i nomi più caldi figura quellodal pubblico italiano. Per la Santarelli si tratterebbe di un debutto assoluto all'interno di un reality show in veste di concorrente, una scelta che segnerebbe una svolta intrigante nel suo percorso professionale. Insieme al nome di Elena Santarelli, le ultime voci vedono in pole position altri due volti celebri dello spettacolo e del giornalismo: Caterina Collovati e Gilles Rocca.

La Collovati, nota per le sue posizioni schiette e mai banali nei salotti televisivi, porterebbe nella Casa una forte dose di personalità e opinioni controcorrente. Gilles Rocca, attore e regista già vincitore di Ballando con le Stelle ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi, rappresenterebbe invece un profilo dinamico, abile nel gestire le dinamiche di convivenza e le prove di strategia all'interno del gioco. Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma ufficiale nelle prossime settimane, la produzione del reality andrebbe a comporre un mix eterogeneo capace di intercettare fasce di pubblico differenti, bilanciando intrattenimento, talk e forte impatto mediatico.

La composizione del cast del Grande Fratello Vip 2026 non sembra tuttavia fermarsi alle sole "new entry". Voci di corridoio insistono su una possibile linea nostalgica pensata per arricchire le dinamiche di gioco, con il possibile ritorno di ex concorrenti molto amati e discussi come Valeria Marini, Alex Belli e Giulia Provvedi. Allo stesso tempo, gli autori starebbero strizzando l'occhio ai protagonisti più chiacchierati delle ultime edizioni di Temptation Island.