Grande Fratello Vip 9, il risultato del televoto del 2 ottobre: ecco chi è il concorrente meno votato

Pubblicazione: 03 ottobre alle 10:34

La nona edizione del reality show più spiato d'Italia continua a regalare colpi di scena e tensioni all'interno della casa. Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip 9, andata in onda venerdì 2 ottobre, il pubblico da casa ha assistito a dinamiche imperdibili, confronti intensi e, soprattutto, al verdetto tanto atteso legato al televoto della settimana. La conduttrice ha svelato l'esito delle votazioni aperte durante la precedente puntata di lunedì 28 settembre, delineando nuovi equilibri tra i concorrenti in gioco.

Ricordiamo che a contendersi la permanenza nella casa più famosa del piccolo schermo in questa tornata erano quattro volti noti del cast:. La tensione in studio e tra le mura della casa si è tagliata con il coltello fin dai primi minuti della diretta. Il meccanismo delle salvezze non si è fatto attendere. I primi a tirare un sospiro di sollievo, grazie all'affetto del pubblico che li ha premiati con le preferenze, sono stati

Per loro l'avventura prosegue senza scossoni, confermandosi tra i protagonisti più discussi e seguiti di questa nona edizione. A restare in bilico, sospesi tra le dita dei telespettatori, sono rimasti invece Giancarlo Danto e Alessandro Varsi. Il momento decisivo della serata è arrivato quando la conduzione ha chiuso ufficialmente le votazioni, svelando in diretta la decisione del pubblico sovrano. Tra Danto e Varsi, il concorrente che ha totalizzato il minor numero di preferenze e che risulta quindi il meno votato è Giancarlo Danto.

Questo risultato lo colloca direttamente al centro delle dinamiche future del reality, rendendolo inevitabilmente uno dei candidati chiave in vista delle prossime decisioni e delle successive nomination del programma. La strada all'interno della casa si fa dunque sempre più in salita per lui, mentre il gruppo inizia già a fare i conti con le nuove strategie della settimana.

Non mancherannopura nel corso dei prossimi appuntamenti. Per non perdere neanche un aggiornamento, le clip integrali, le repliche e i contenuti extra esclusivi, l'appuntamento fisso resta sempre disponibile in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.