Grande Fratello Vip, Alex Belli corteggia Marina La Rosa in sauna: la replica di lei sorprende tutti

Pubblicazione: 15 ottobre alle 13:29

Al Grande Fratello Vip 2026, una conversazione in sauna tra Alex Belli e Marina La Rosa accende il gossip e riporta sotto i riflettori due protagonisti molto diversi del reality. Tra battute provocatorie, complimenti e vecchie antipatie ormai in parte superate, l’attore sembra voler sondare il terreno con la concorrente, che risponde con ironia e non rinuncia a lanciargli un avvertimento. A rendere la scena particolarmente interessante è anche la situazione sentimentale di Alex Belli, sposato con Delia Duran e diventato papà del piccolo Gabriel nel marzo 2026.

Un dettaglio che rende ancora più pungente il botta e risposta con Marina, capace di gestire il corteggiamento senza perdere la propria personalità. Nel video che sta circolando sui social,"Marina La Rosa, tu stai scherzando col fuoco, tu lo sai, vero?". La risposta della concorrente non tarda ad arrivare. "Ma quale fuoco?", replica lei, invitandolo di fatto a spiegare le sue intenzioni.

L'attore prosegue il gioco di allusioni, lasciando intendere che, se si fossero conosciuti in circostanze diverse, il loro rapporto avrebbe potuto prendere un'altra direzione. Marina, però, non si lascia trascinare completamente nel gioco e mette subito le cose in chiaro: "Tu rischieresti tantissimo". Poi aggiunge un eloquente "Occhio", richiamando implicitamente l'attenzione sulla vita privata di Belli. Il confronto prosegue tra risate e confidenze. Marina ammette che all'inizio della convivenza televisiva Alex le stava particolarmente antipatico, ma riconosce anche di aver scoperto in lui un lato diverso.

L'attore, dal canto suo, si mostra insofferente per la lunga permanenza nella Casa e descrive la propria condizione come quella di un leone in gabbia. Il rapporto tra Alex Belli e Marina La Rosa non è sempre stato così disteso. Nelle prime settimane del Grande Fratello Vip 2026, tra nomination, accuse di strategia e frecciatine, i due si erano spesso trovati su posizioni opposte. Marina aveva criticato apertamente l'atteggiamento dell'attore, mentre Belli l'aveva descritta come una concorrente particolarmente abile nel gioco.

Con il passare dei giorni, tuttavia, alcune attività condivise e momenti di confronto sembrano aver attenuato la rivalità iniziale. La sauna diventa così unoResta da capire se si tratti soltanto di un gioco televisivo o se questo nuovo equilibrio continuerà a svilupparsi nelle prossime puntate. La conversazione riserva anche un secondo colpo di scena. Sollecitata da Alex,quella del 2000 che l'ha resa popolare al grande pubblico.

La concorrente racconta di aver perso la testa per una persona legata alla produzione del programma: una delle voci che parlavano con gli inquilini senza mostrarsi davanti alle telecamere. Alla domanda di Belli su come fosse finita quella vicenda, Marina risponde con una battuta che lascia intendere che tra loro ci sia stato qualcosa di più di una semplice infatuazione. Il nome dell'autore, però, rimane riservato.

Tra il corteggiamento di Alex Belli, le risposte pungenti di Marina La Rosa e una confessione rimasta nascosta per anni, il Grande Fratello Vip trova così un nuovo momento destinato a far discutere il pubblico. E mentre sui social cresce la curiosità, resta aperta la domanda: questa complicità sarà soltanto un divertente siparietto o cambierà davvero gli equilibri nella Casa?