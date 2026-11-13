Grande Fratello Vip, amore o pura strategia? Andreas Muller e Marina La Rosa contro Megan e Varsi

Pubblicazione: 13 novembre alle 13:22

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, gli equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia continuano a cambiare, accendendo dubbi e tensioni tra i concorrenti. Se fino a questo momento l’unica relazione apparsa solida agli occhi del pubblico era quella formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, negli ultimi giorni una nuova intesa ha catalizzato l’attenzione: l’avvicinamento improvviso tra Megan Ria e Alessandro Varsi. Una liaison nata tra baci e complicità inaspettate, che però non convince affatto i coinquilini, pronti a puntare il dito contro una presunta mossa studiata a tavolino.

Il percorso della ballerina nella Casa era stato inizialmente segnato dal corteggiamento insistente di Giacomo Galliani e da alcuni giudizi piuttosto severi espressi proprio da Varsi nei suoi confronti. Nonostante quelle premesse tutt’altro che rosee, tra Megan e Alessandro è scattata la scintilla, trasformandosi rapidamente in una frequentazione sotto gli occhi delle telecamere. Un cambio di rotta repentino che ha lasciato perplessi molti telespettatori e che, soprattutto,

Appartati in camera da letto per commentare gli ultimi sviluppi del gioco, i due alleati hanno analizzato la situazione con estrema lucidità, bocciando su tutta la linea la credibilità della neo-coppia. La prima a esprimere tutto il proprio disappunto è stata Marina La Rosa, che ha messo a confronto la spontaneità di Piera e Roncaccia con la tempistica sospetta di questo nuovo legame, nato a soli quindici giorni dal traguardo finale del reality.

"Varsi ormai è in questa fase, pseudo innamorato in questa storia nella quale io non credo minimamente. Mentre Piera e Roncaccia, c'è un'altra cosa tra loro… Questi che si svegliano a quindici giorni dalla fine del programma, improvvisamente sono innamorati", ha sbottato l'ex gieffina, aggiungendo un dettaglio che rende la vicenda ancora più spinosa sul piano umano. A infastidire Marina è infatti il comportamento avuto da Alessandro nei confronti di Giacomo: "Anche se fosse minimamente vera, non mi piace pensando a Giacomo che era impazzito per Megan e si confidava proprio con Varsi". Secondo la concorrente, Varsi avrebbe prima spinto l'amico a farsi avanti con la ballerina, salvo poi inserirsi personalmente nella dinamica.

Sulla stessa lunghezzaper liquidare il flirt come un semplice espediente televisivo. Il ballerino è convinto che due protagonisti rimasti finora nell’ombra stiano tentando il tutto per tutto pur di guadagnare visibilità, consensi e voti decisivi in vista dell’ultima puntata. La sua sentenza sul futuro dei due lontano dai riflettori è lapidaria: "Quando escono ognuno per la sua strada.

A rendere il clima ancora più rovente per la coppia ci ha pensato anche Selvaggia Lucarelli, che durante la recente prova del ristorante non ha perso l’occasione per stuzzicare Varsi proprio sul suo improvviso trasporto sentimentale verso Megan. Con il conto alla rovescia ormai avviato, il sospetto che l’amore sia solo una scorciatoia per la finale rischia di trasformarsi nel principale boomerang per i due concorrenti.