GF Vip, ascolti deludenti, doppio appuntamento cancellato: cosa cambia da Novembre

Pubblicazione: 29 ottobre alle 11:06

Il Grande Fratello Vip deve fare i conti con una realtà meno brillante di quella immaginata alla vigilia della nuova edizione. Il ritorno di Ilary Blasi alla guida del reality, accompagnata da due opinioniste molto diverse tra loro come Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, non è bastato a garantire al programma il seguito sperato. E adesso arriva una modifica importante alla programmazione di Canale 5. La nona edizione del reality, partita il 17 settembre 2026, era stata concepita per occupare due serate alla settimana, il lunedì e il venerdì. Una scelta che lasciava ampio spazio alle storie dei concorrenti, ai confronti in diretta e alle inevitabili discussioni nate nella Casa. Tuttavia, dopo diverse settimane di risultati poco soddisfacenti, Mediaset ha deciso di rinunciare al secondo appuntamento settimanale.

Come riportato dalle, sulla base delle indicazioni contenute nei listini pubblicitari di Publitalia, da novembre il programma. Il venerdì sarà invece destinato a una fiction, il cui titolo deve ancora essere confermato. Tra le ipotesi circola Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, la serie con Marco Bocci inizialmente attesa nella scorsa primavera e successivamente rinviata.

La decisione rappresenta un cambio di rotta rispetto alle ambizioni iniziali. Il raddoppio avrebbe dovuto alimentare quotidianamente l'interesse intorno al programma, ma la quantità di ore dedicate alla diretta non si è tradotta in un aumento proporzionale degli spettatori. A spiegare la revisione del palinsesto sono soprattutto i dati Auditel. Secondo le cifre riportate dalle testate che hanno anticipato la modifica, le prime tredici puntate hanno raccolto mediamente poco più di 1,77 milioni di telespettatori, con una quota di share del 16,42%.

La differenza tra le due serate è particolarmente significativa. Il lunedì ha ottenuto risultati medi intorno al 17%, mentre il venerdì si è fermato al 15,6%. Una distanza che contribuisce a spiegare perché la rete abbia deciso di concentrare le risorse su un solo appuntamento, evitando di mantenere in palinsesto una seconda serata meno competitiva. Il quadro appare ancora più delicato se si considera il pubblico giovane, da sempre importante per un format che vive anche attraverso le conversazioni sui social network. Nella sfida televisiva presa in esame dalle ricostruzioni, il Grande Fratello Vip avrebbe registrato il 18,88% di share tra i giovani, contro il 20,13% raggiunto dalla fiction concorrente.

Non si tratta di un singolo dato sufficiente a decretare il fallimento di un programma, ma di un segnale che merita attenzione. Per un reality basato sulla partecipazione del pubblico, sulle dinamiche dei concorrenti e sulla circolazione dei contenuti online, conservare una platea fedele è fondamentale.La conduttrice, già protagonista di precedenti stagioni del reality, è stata affiancata da due opinioniste capaci, almeno sulla carta, di offrire punti di vista differenti: il taglio giornalistico di Cesara Buonamici e lo stile pungente di Selvaggia Lucarelli.

Anche il cast sembrava costruito per generare discussioni e momenti destinati a far parlare gli appassionati. Tra i protagonisti figurano Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi e Alex Belli, volti che conoscono bene le regole della televisione e le aspettative del pubblico dei reality.

Eppure, la presenza di personaggi già noti non garantisce automaticamente storie coinvolgenti. Il pubblico si aspetta rapporti che evolvano, contrasti credibili, confessioni e sorprese che diano un senso alla permanenza nella Casa. Quando le dinamiche faticano a decollare, persino un cast riconoscibile rischia di perdere attrattiva. Le perplessità, stando alle indiscrezioni circolate in queste settimane, non sarebbero rimaste confinate al pubblico. Anche all'interno della Casa sarebbero emerse critiche alla scarsa iniziativa di alcuni concorrenti nel creare situazioni interessanti. Un aspetto che alimenta gli interrogativi sulla capacità del gruppo di sostenere il racconto televisivo per tutta la durata del programma.

La riduzione delle serate coincide con la fase conclusiva dell'avventura televisiva. Le indicazioni riportate dalla stampa collocano la finale all'inizio di dicembre,ma la data va considerata soggetta a eventuali aggiornamenti ufficiali. Con una sola puntata alla settimana, gli autori avranno l'opportunità di concentrare. Una soluzione che potrebbe rendere più serrato il ritmo del programma e restituire maggiore peso ai momenti decisivi.

Per Mediaset, intanto, il finale di stagione sarà un banco di prova importante. Il Grande Fratello Vip conserva una notorietà consolidata, ma deve dimostrare di saperla trasformare in attenzione effettiva davanti allo schermo. Il destino del venerdì è ormai segnato secondo le anticipazioni di palinsesto; resta da capire se il lunedì riuscirà a riportare il reality sui livelli attesi.