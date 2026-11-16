GF Vip, caos nella Casa per il bagno allagato: nuova lite tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi

Pubblicazione: 16 novembre alle 13:04

Gli animi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip non conoscono pause, neppure durante le mattine domenicali. Al centro dell’ultima accesa discussione ci sono due delle protagoniste più iconiche ed esuberanti di questa edizione del reality show condotto su Canale 5: Valeria Marini e Guendalina Tavassi. Tutto è iniziato nelle primissime ore della mattina, quando la showgirl stellare ha accusato un’impellente necessità di usufruire della stanza da bagno.

Riuscita a entrare dopo una richiesta d'emergenza, la Marini si è però trovata di fronte a una scena decisamente inaspettata: il pavimento del bagno era completamente allagato e privo di carta igienica. Un dettaglio che ha immediatamente fatto scattare la polemica. Visibilmente alterata dalla situazionecercando spiegazioni e lanciando una delle sue tipiche battute teatrali: “Ti ho chiesto di farmi entrare perché mi è venuta la vescica iper galattica. Non iniziamo a discutere, oggi è domenica rilassiamoci, non era polemica…. Ma chi l'ha fatto il Lago dei Cigni?”.

Le parole della Marini hanno però scatenato la reazione immediata di Guendalina Tavassi. Sentendosi tirata in ballo poiché ritenuta l'ultima ad aver occupato il locale, Guendalina è sbottata furiosa, respingendo ogni accusa al mittente e chiarendo di non essere nemmeno entrata in quel bagno. Tra urla, repliche piccate e toni che si sono alzati in un lampo, il clima si è fatto subito incandescente. Nonostante i ripetuti inviti alla calma da parte di Valeria, decisa a smorzare i toni pur continuando a pulire per evitare che qualcuno potesse scivolare sul pavimento bagnato, il botta e risposta non è passato inosservato agli occhi del pubblico e degli altri Vipponi.

La Marini, tra una passata di mocio e l'altra, ha cercato di ridimensionare l'accaduto ripetendo: “Va bene, basta che non discutiamo… Io mi lavo nel bidet non nel lavandino. Non voglio discutere, è domenica stai tranquilla”. L'ennesimo siparietto surreale e sopra le righe conferma quanto la convivenza nella Casa sia complessa e come anche la gestione degli spazi comuni, come i servizi igienici, possa trasformarsi nella miccia perfetta per far scoppiare il caos. Riusciranno le due gieffine a trovare un punto d'incontro definitivo o la convivenza continuerà a essere costellata da scintille quotidiane?