Grande Fratello Vip, chi è Alessandro Varsi? Dal successo su Netflix al debutto nella Casa

Pubblicazione: 17 settembre alle 10:09

Con l’esordio della nuova ed entusiasmante edizione del Grande Fratello Vip, i riflettori si sono accesi sui concorrenti che varcheranno la celebre porta rossa della Casa più spiata d'Italia. Tra i protagonisti più discussi e chiacchierati di questo cast c'è senza dubbio Alessandro Varsi, un volto tutt'altro che sconosciuto al pubblico più giovane e agli amanti dei dating show televisivi. Ma chi è esattamente Alessandro Varsi e perché il suo ingresso nel programma sta già facendo così tanto parlare di sé?

Conosciuto dal pubblico del web con il celebre e ironico soprannome di “Mister Popo”, intercalare che ha spopolato durante la sua precedente esperienza sul piccolo schermo, il ventitreenne romano è pronto a mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva. La grande popolarità perche lo ha visto protagonista della prima ed unica edizione di Too Hot To Handle - Italia. All'interno del format, basato sulla convivenza di ragazzi particolarmente vivaci e disinibiti in una villa al mare, Varsi si è fatto notare nei panni del classico latin lover, spesso in difficoltà nel frenare i propri impulsi sentimentali e fisici.

Durante il programma di Netflix, la sua vicinanza e la successiva frequentazione con la compagna d'avventura Carlotta avevano regalato momenti di grande intrattenimento e dinamiche molto seguite sui social. Lontano dalle telecamere e dai riflettori dei social network, dove vanta già una community di oltre 84mila follower su Instagram, la vita di Alessandro ha radici ben concrete nella sua città natale.

A Roma, infatti, il giovane lavora attivamente come ristoratore. Adesso, però, per lui si aprono le porte del Grande Fratello Vip, un contesto completamente diverso che metterà alla prova non solo la sua capacità di resistere alle dinamiche di gruppo, ma anche la sua indole esuberante. Riuscirà a conquistare il favore del pubblico televisivo generalista e a farsi valere all'interno della Casa? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire tutte le evoluzioni di questo atteso percorso.