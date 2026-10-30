Grande Fratello Vip, i numeri del televoto al 30 ottobre: una concorrente stacca tutti di 20 punti

Pubblicazione: 30 ottobre alle 11:11

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 si preannuncia come uno snodo cruciale nella narrazione di questa edizione autunnale. Stasera, venerdì 30 ottobre, Ilary Blasi condurrà una diretta che non sarà l'ennesima scaramuccia tra coinquilini, ma un momento decisivo: la votazione del primo finalista del reality. Un traguardo che arriva in tempi record, considerando che dalla partenza del 17 settembre sono trascorsi appena un mese e mezzo. Il meccanismo di questa sera stravolge le dinamiche classiche del televoto. Sei concorrenti si giocano un doppio verdetto: il più votato conquisterà direttamente un posto in finale, il meno votato finirà al televoto eliminatorio insieme a Valeria Marini, già candidata all'uscita dalla scorsa puntata. In nomination troviamo Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.





I sondaggi online di ForumFree, che spesso anticipano le tendenze del pubblico anche se non sempre coincidono con l'esito ufficiale del televoto Mediaset, fotografano una situazione piuttosto netta.. Alessandro Roncaccia si attesta all'8,79 per cento, mentre Jonathan Kashanian e Piera Meloni chiudono rispettivamente al 5,13 e al 3,58 per cento. La posizione di Marina appare quindi solidissima, almeno secondo le rilevazioni online. Ma il Grande Fratello ha insegnato che i colpi di scena sono dietro l'angolo e che il voto attraverso l'app Mediaset Infinity o via sms può riservare sorprese dell'ultimo minuto., oppure inviando un sms al numero 477.000.2, con un costo massimo di 0,1613 euro. La diretta prenderà il via intorno alle 22 e si protrarrà fino all'1,30 circa, con la presenza delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.. Tre eliminazioni al televoto hanno già segnato il percorso di questa edizione, dopo l'espulsione lampo di Simone Annicchiarico, considerato da molti il migliore tra i partecipanti ma allontanato nel giro di pochi giorni.

Le tensioni dentro la casa non accennano a placarsi. Valeria Marini, che si trova già in bilico per l'eliminazione, vive un isolamento sempre più evidente. Le frizioni con le altre protagoniste femminili del reality sono diventate quotidiane: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi non perdono occasione per criticarla, aumentando la pressione psicologica sulla showgirl. Sul fronte sentimentale, Giancarlo Danto ha confidato a Guendalina Tavassi di avere una relazione rimasta in sospeso fuori dalla casa. Il concorrente ha ammesso di pensare ancora a questa persona e di voler chiarire la situazione una volta terminata l'esperienza nel reality. In un confronto successivo con Federica, ha ragionato proprio sulle prospettive future e sulla possibilità di incontrare qualcuno con cui costruire un legame stabile.





La tregua apparente tra Alex Belli e Marina La Rosa si è dissolta rapidamente."una suoretta" non lo diverte più, accusandola di essere un pappagallo che ripete insulti scontati. Dopo aver minacciato di abbandonare la casa,. Valeria Marini, pur ammettendo che ha esagerato, lo ha definito "un tesoro" e "un artista in subbuglio", sostenendo che non stia recitando., spiegando che prima teneva "il freno a mano tirato" e che ora sta mostrando la parte più estrema di se stesso. Una strategia che divide il pubblico e alimenta le polemiche social, ma che potrebbe rivelarsi vincente in termini di visibilità.. Dopo che Giulia e Megan Ria hanno ricevuto un messaggio aereo dai fan che le invitava a coltivare la loro amicizia, Guendalina ha reagito con una punta di gelosia dichiarando scherzosamente che Giulia era amica solo di Megan e non più sua. La Provvedi non ha gradito del tutto la battuta e ha fatto notare che un rapporto solido non dovrebbe richiedere l'esclusione di altre persone, rivendicando il diritto di ognuno ad avere i propri rapporti senza condizionamenti. Oltre al verdetto sul primo finalista e sul nuovo nominato all'eliminazione, Ilary Blasi e le opinioniste avranno materiale abbondante per analizzare le dinamiche della settimana. Gli equilibri della casa sono sempre più precari e la miccia, come si dice in questi casi, è accesa. Resta solo da vedere quale bomba esploderà per prima e chi pagherà il prezzo più alto in termini di consensi del pubblico.