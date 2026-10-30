Grande Fratello Vip, i numeri del televoto al 30 ottobre: una concorrente stacca tutti di 20 punti
Grande Fratello Vip 2026: sondaggi e televoto per il primo finalista. Marina La Rosa favorita con il 41%. Chi sarà eliminato stasera 30 ottobre con Ilary Blasi.
La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 si preannuncia come uno snodo cruciale nella narrazione di questa edizione autunnale. Stasera, venerdì 30 ottobre, Ilary Blasi condurrà una diretta che non sarà l'ennesima scaramuccia tra coinquilini, ma un momento decisivo: la votazione del primo finalista del reality. Un traguardo che arriva in tempi record, considerando che dalla partenza del 17 settembre sono trascorsi appena un mese e mezzo. Il meccanismo di questa sera stravolge le dinamiche classiche del televoto. Sei concorrenti si giocano un doppio verdetto: il più votato conquisterà direttamente un posto in finale, il meno votato finirà al televoto eliminatorio insieme a Valeria Marini, già candidata all'uscita dalla scorsa puntata. In nomination troviamo Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.
Il pubblico può esprimere la propria preferenza gratuitamente attraverso l'applicazione Mediaset Infinity disponibile per smartphone, oppure inviando un sms al numero 477.000.2, con un costo massimo di 0,1613 euro. La diretta prenderà il via intorno alle 22 e si protrarrà fino all'1,30 circa, con la presenza delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dei diciotto concorrenti iniziali ne sono rimasti quattordici. Tre eliminazioni al televoto hanno già segnato il percorso di questa edizione, dopo l'espulsione lampo di Simone Annicchiarico, considerato da molti il migliore tra i partecipanti ma allontanato nel giro di pochi giorni. Ora la competizione entra nel vivo con un mese scarso che separa i gieffini dalla finale prevista per il primo dicembre.
Le tensioni dentro la casa non accennano a placarsi. Valeria Marini, che si trova già in bilico per l'eliminazione, vive un isolamento sempre più evidente. Le frizioni con le altre protagoniste femminili del reality sono diventate quotidiane: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi non perdono occasione per criticarla, aumentando la pressione psicologica sulla showgirl. Sul fronte sentimentale, Giancarlo Danto ha confidato a Guendalina Tavassi di avere una relazione rimasta in sospeso fuori dalla casa. Il concorrente ha ammesso di pensare ancora a questa persona e di voler chiarire la situazione una volta terminata l'esperienza nel reality. In un confronto successivo con Federica, ha ragionato proprio sulle prospettive future e sulla possibilità di incontrare qualcuno con cui costruire un legame stabile.
Un altro piccolo terremoto emotivo ha coinvolto Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi. Dopo che Giulia e Megan Ria hanno ricevuto un messaggio aereo dai fan che le invitava a coltivare la loro amicizia, Guendalina ha reagito con una punta di gelosia dichiarando scherzosamente che Giulia era amica solo di Megan e non più sua. La Provvedi non ha gradito del tutto la battuta e ha fatto notare che un rapporto solido non dovrebbe richiedere l'esclusione di altre persone, rivendicando il diritto di ognuno ad avere i propri rapporti senza condizionamenti. La puntata di stasera promette quindi scintille su più fronti. Oltre al verdetto sul primo finalista e sul nuovo nominato all'eliminazione, Ilary Blasi e le opinioniste avranno materiale abbondante per analizzare le dinamiche della settimana. Gli equilibri della casa sono sempre più precari e la miccia, come si dice in questi casi, è accesa. Resta solo da vedere quale bomba esploderà per prima e chi pagherà il prezzo più alto in termini di consensi del pubblico.