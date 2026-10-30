Grande Fratello Vip, la confessione di Jonathan su Varsi spiazza: "Siamo più coppia di Piera e Roncaccia"

Pubblicazione: 30 ottobre alle 11:01

Nella Casa del Grande Fratello Vip non sono solo le storie d'amore tradizionali a catalizzare l'attenzione del pubblico. Questa volta a far parlare è Jonathan Kashanian con una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato coinquilini e telespettatori, rivelando dettagli inediti sul rapporto speciale che lo lega ad Alessandro Varsi. Durante una conversazione con Marina La Rosa e altri gieffini, l'esperto di stile ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Jonathan ha infatti sostenuto con assoluta serietà che tra lui e Varsi esisterebbe una vera e propria coppia, più affiatata persino di quella formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, attualmente sotto i riflettori per la loro frequentazione.





"Sono un po' ingelosito, mi dà fastidio che alcuni di voi vengano considerati coppie, ma io e Varsi no, che siamo la prima vera coppia di questo GF Vip",, cogliendo di sorpresa i presenti che inizialmente pensavano stesse scherzando. "Una delle coppie della Casa siamo anche io e lui e sono serissimo". Per dimostrare la fondatezza delle sue parole,, nonostante fossero disponibili altri posti letto singoli. Una scelta che, secondo lui, dimostrerebbe la naturale sintonia esistente tra loro."Siamo entrati insieme, tutti avevano un letto singolo, gli unici due che dalla prima notte hanno deciso di dormire insieme siamo stati io e lui. C'erano dei letti liberi e noi due abbiamo voluto dormire insieme. Mi dà fastidio che nessuno dia importanza a questa cosa. Non scherzo, sono serio",. Ma le rivelazioni di Jonathan non si sono fermate qui., descrivendo un livello di intimità fisica che ha sorpreso tutti. "Lui con me è molto affettuoso e coccoloso. Voi non avete idea della quantità di coccole che ci facciamo. Noi ci siamo fatti 50 volte le coccole che si sono fatti Roncaccia e Piera".

Secondo quanto raccontato da Kashanian, Varsi gli darebbe costantemente attenzioni fisiche quando vanno a dormire. "Lui quando viene nel letto, mi dà un braccio, una gamba, dormiamo abbracciati", ha spiegato, aggiungendo poi un dettaglio che ha fatto comprendere quanto tenga a questo legame. L'esperto di stile ha infatti ammesso di essersi sentito trascurato quando Alessandro ha vinto due notti nella suite con Megan Ria e non è passato a salutarlo prima di andare a dormire. "A me ha dato fastidio che quando gli hanno dato la suite con Megan, per due notti non è venuto a darmi la buonanotte. Questo mi è dispiaciuto tanto", ha confessato, rivelando una vera e propria gelosia nei confronti della ballerina.





, arrivando persino ad accusarlo di voler sfruttare questa narrativa per ottenere vantaggi al televoto. "Ora capisco che stai giocando tutte le tue carte per poter restare in questa casa. Tu sai bene che c'è ancora quel pubblico che spera in una relazione omosessuale",, non del tutto convinta della sincerità delle sue parole. Ma Jonathan ha continuato imperterrito a difendere la veridicità del suo racconto, spiegando che. "Lui mi fa sentire molto coccolato e protetto e mi dà molte attenzioni che nessuno vede, anzi, soprattutto quando nessuno di voi vede. Lui è stato la mia fonte di affetto fisico. Con gli altri non ho questo legame. Io ho bisogno del suo affetto fisico e se non me lo dà io rosico".Il quarantacinquenne ha anche sottolineato come, nonostante Varsi abbia tentato approcci con diverse ragazze della Casa,. "Varsi c'ha provato con tutte, ma alla fine l'unico che gli è sempre stato davvero accanto sono io, quello fedele, che c'è sempre stato. Sapete quante coccole ci facciamo al giorno",. Le rivelazioni di Jonathan hanno avuto un effetto a catena anche su altri inquilini., che negli ultimi giorni si è avvicinata proprio ad Alessandro Varsi durante le due notti passate insieme in suite,come aveva sempre creduto.

"Io lo guardavo un po' stranita. Io anche ieri non capivo se Jonathan mi avesse chiesto di me e Alessandro per curiosità di noi due o per cose che riguardano sé stesso. Ora ho scoperto che era tutto per sé stesso. Io non avevo capito che era così forte. Aveva tirato in ballo questa cosa in maniera velata alcune volte, ma non così esplicita. Io credevo che scherzasse o che fosse una cosa di curiosità, invece no, è proprio serio", ha ammesso la ballerina, visibilmente sorpresa dalla portata emotiva delle parole del coinquilino. Resta ora da capire come reagirà Alessandro Varsi a queste dichiarazioni pubbliche e se anche lui riconoscerà ufficialmente l'esistenza di questo legame speciale descritto da Jonathan.

E soprattutto, ci si chiede se questa sia davvero una relazione autentica nata spontaneamente nella Casa o se, come ipotizza Marina La Rosa, si tratti di una strategia di gioco per conquistare il favore del pubblico e sfuggire all'eliminazione., anche quelli che sfuggono alle categorie tradizionali. Tra abbracci notturni, coccole quotidiane e gelosie confessate, la storia tra Jonathan e Varsi è destinata a far discutere ancora a lungo, dentro e fuori dalla Casa più spiata d'Italia.