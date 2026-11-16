GF Vip, la verità sul caso Marina La Rosa e Guendalina Tavassi: l’audio inedito che ribalta ogni sospetto

Pubblicazione: 16 novembre alle 12:53

L’avvicinamento alla finale del Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena, tensioni in Casa e polemiche sui social. Durante l’ultima diretta del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, una decisione presa da Marina La Rosa e Guendalina Tavassi ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico, portando gran parte del pubblico a ipotizzare una mossa strategica ben calcolata. Tuttavia, un retroscena emerso nelle ultime ore cambia radicalmente la lettura dell’episodio.

Nel corso della puntata,di questa edizione, andando così ad affiancare proprio Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Prima di arrivare a questo verdetto, però, le due finaliste già elette sono state chiamate a intervenire in un delicato meccanismo legato alle coppie formate dalla redazione, con l’obiettivo di determinare chi avrebbe avuto accesso al televoto flash per conquistare il pass per la finale.

Visibilmente spiazzate dalle regole illustrate in diretta da Ilary Blasi, Marina e Guendalina hanno optato per la coppia composta da Valeria Marini e Federica Morello, indicando la celebre showgirl come meritevole di giocarsi la finale. Una decisione che ha immediatamente fatto storcere il naso ai telespettatori: dato il forte legame di amicizia costruito nella Casa, in molti si aspettavano che le due concorrenti puntassero su Giulia Provvedi e Andreas Muller.

Sul web si è così diffusa rapidamente l’idea che dietro quella scelta si nascondesse una precisa strategia di gioco: evitare di mandare in finale Andreas Muller, considerato uno dei concorrenti più forti grazie al sostegno di un fandom particolarmente numeroso e agguerrito. A smentire l’ipotesi del complotto è però spuntato un audio inedito registrato proprio durante quei concitati momenti in diretta. Nel filmato si sente chiaramente la voce di un autore del programma sovrapporsi alla spiegazione di Ilary Blasi, nel tentativo di chiarire un passaggio regolamentare che le due concorrenti non stavano riuscendo a comprendere.

Stando a quanto emerge dalla registrazione, il dubbio riguardava il destino del concorrente non selezionato all’interno della coppia: non era infatti chiaro se chi fosse rimasto escluso dal televoto per la finale sarebbe finito. Di fronte a questa incertezza, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa hanno preferito non correre rischi con i loro amici più stretti, scegliendo Valeria Marini e Federica Morello proprio per proteggere Giulia Provvedi e Andreas Muller da un eventuale televoto eliminatorio.

Mentre sui social il caso sembra essersi ridimensionato grazie a questa rivelazione, all’interno della Casa di Cinecittà la tensione resta altissima. A poche battute dall’epilogo del reality, infatti, non mancano nuovi attriti tra i protagonisti: nelle ultime ore si sono registrate accese scintille tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi per la gestione del bagno, segno che la convivenza forzata e la pressione per la finale stanno rendendo gli equilibri sempre più fragili.