Grande Fratello VIP, lite notturna tra Federica e Danto: "Sei egoista"

Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:42

La convivenza nella casa del Grande Fratello VIP riserva sempre colpi di scena, ma a volte le dinamiche si spingono su terreni decisamente surreali. Se da un lato il reality show di Canale 5 regala spesso confronti profondi e dinamiche di fuoco, dall'altro sa trasformare anche un semplice dessert in un vero e proprio caso di Stato. Al centro della discussione notturna finiscono questa volta Federica Morello e Giancarlo Danto, protagonisti di un acceso battibecco a base di uova, porzioni e accuse reciproche di egoismo.

Negli ultimi giorni la cucina della Casa più spiata d'Italia si è trasformata in una sorta di versione alternativa di un talent show di pasticceria.culinarie nella preparazione di dolci per tutti i compagni d'avventura. Un'iniziativa apparentemente lodevole, che nasconde tuttavia una criticità non da poco: gli ingredienti scarseggiano e la gestione della spesa da parte del gruppo non brilla certo per efficienza.

È proprio su questo punto che la situazione è degenerata. Durante la notte, Federica ha proposto ai coinquilini di gustare la sua ultima creazione al cacao, ponendo però una condizione ben precisa: chi desiderava una fetta avrebbe dovuto contribuire portando un uovo per la preparazione successiva. Una richiesta che ha mandato su tutte le furie Giancarlo Danto. Il confronto tra i due è rapidamente degenerato in toni polemici. Danto ha contestato la rigidità della regola, sollevando dubbi sulla gestione delle porzioni e accusando implicitamente la coinquilina di eccessivo controllo.

“Tu sei egoista con il cibo, io non ci riesco”, ha sbottato Federica, esausta per i continui battibecchi legati alle porzioni e stanca di dover fare i conti con chi pretende di consumare senza rispettare il lavoro altrui. Dall'altra parte, Danto ha minimizzato la questione liquidando il tutto come una polemica sterile, salvo poi procedere a tagliare la torta e a offrirla a tutti, ignorando completamente i malumori appena espressi.

Una discussione notturna che, se da un lato strappa un sorriso per la futilità del pretesto, dall'altro conferma come la noia e la convivenza forzata all'internoSarà questo il pretesto perfetto per le prossime nomination? Restate sintonizzati per non perdere le prossime news sul Grande Fratello VIP.