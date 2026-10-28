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Grande Fratello VIP, lite notturna tra Federica e Danto: "Sei egoista"

Nella casa del Grande Fratello VIP la tensione sale per motivi insospettabili: scontro notturno tra Federica Morello e Giancarlo Danto a causa di una torta. Tutti i dettagli.

di Barbara Di Castro
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La convivenza nella casa del Grande Fratello VIP riserva sempre colpi di scena, ma a volte le dinamiche si spingono su terreni decisamente surreali. Se da un lato il reality show di Canale 5 regala spesso confronti profondi e dinamiche di fuoco, dall'altro sa trasformare anche un semplice dessert in un vero e proprio caso di Stato. Al centro della discussione notturna finiscono questa volta Federica Morello e Giancarlo Danto, protagonisti di un acceso battibecco a base di uova, porzioni e accuse reciproche di egoismo.

Negli ultimi giorni la cucina della Casa più spiata d'Italia si è trasformata in una sorta di versione alternativa di un talent show di pasticceria. Federica Morello, infatti, ha deciso di concentrare gran parte delle sue energie culinarie nella preparazione di dolci per tutti i compagni d'avventura. Un'iniziativa apparentemente lodevole, che nasconde tuttavia una criticità non da poco: gli ingredienti scarseggiano e la gestione della spesa da parte del gruppo non brilla certo per efficienza.

È proprio su questo punto che la situazione è degenerata. Durante la notte, Federica ha proposto ai coinquilini di gustare la sua ultima creazione al cacao, ponendo però una condizione ben precisa: chi desiderava una fetta avrebbe dovuto contribuire portando un uovo per la preparazione successiva. Una richiesta che ha mandato su tutte le furie Giancarlo Danto. Il confronto tra i due è rapidamente degenerato in toni polemici. Danto ha contestato la rigidità della regola, sollevando dubbi sulla gestione delle porzioni e accusando implicitamente la coinquilina di eccessivo controllo.

“Tu sei egoista con il cibo, io non ci riesco”, ha sbottato Federica, esausta per i continui battibecchi legati alle porzioni e stanca di dover fare i conti con chi pretende di consumare senza rispettare il lavoro altrui. Dall'altra parte, Danto ha minimizzato la questione liquidando il tutto come una polemica sterile, salvo poi procedere a tagliare la torta e a offrirla a tutti, ignorando completamente i malumori appena espressi.

Una discussione notturna che, se da un lato strappa un sorriso per la futilità del pretesto, dall'altro conferma come la noia e la convivenza forzata all'interno del loft di Cinecittà riescano a far esplodere tensioni anche sul nulla cosmico. Sarà questo il pretesto perfetto per le prossime nomination? Restate sintonizzati per non perdere le prossime news sul Grande Fratello VIP.

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