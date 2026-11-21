Grande Fratello Vip, Marina La Rosa mette alle strette Piera e Roncaccia: "Così non vi esponete
Marina La Rosa incalza Piera Meloni e Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip tra paure della distanza, niente etichette e il vero banco di prova dopo la finale.
Nella Casa del Grande Fratello Vip, a ridosso della fase decisiva del reality, il legame tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua ad attirare l'attenzione degli altri concorrenti e del pubblico. A farsi avanti per capire cosa ci sia davvero tra i due è Marina La Rosa, determinata a fare chiarezza sui sentimenti della coppia e sulle prospettive una volta spente le telecamere.
Davanti alle domande di Marina e degli altri coinquilini, sia Piera sia Alessandro hanno scelto una linea cauta, evitando facili etichette. Roncaccia ha spiegato di non sentirsi ancora innamorato, pur ammettendo di essersi chiesto più volte se stesse nascendo un sentimento più profondo e riconoscendo di aver abbassato le difese proprio accanto a lei. Allo stesso tempo, il concorrente romano ha sottolineato la razionalità del suo approccio e il timore per la distanza una volta terminata l'esperienza nella Casa, precisando che preferisce verificare il rapporto nella vita di tutti i giorni prima di ufficializzarlo.
Anche Piera Meloni ha mostrato prudenza sul futuro immediato, ammettendo di non voler fare programmi in anticipo e spiegando come la distanza rappresenti un aspetto da considerare quando finiranno i ritmi del gioco. L'inquilina ha chiarito di aver avuto qualche momento di delusione e di tendere talvolta a chiudersi o a mostrarsi più fredda come forma di autodifesa quando viene messa sotto pressione dalle domande del gruppo. La lettura di Marina La Rosa fotografa una dinamica fatta più di esitazioni e protezioni che di indifferenza.