Grande Fratello Vip: Megan mostra il bigliettino a Piera e Jonathan ma la reazione gela tutti

Pubblicazione: 02 ottobre alle 16:20

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente, tra dinamiche inattese, alleanze e primi flirt che iniziano a monopolizzare l'attenzione del pubblico. Nelle ultime ore, al centro delle discussioni e del gossip televisivo è finita Megan Ria, protagonista di un siparietto che ha rapidamente fatto il giro del web e appassionato i telespettatori più fedeli del reality show.

Tutto è iniziato quando la ballerina, aggirandosi tra le stanze della Casa, si è imbattuta in un misterioso pezzo di carta. Incuriosita dal ritrovamento, ha esclamato la frase. Quello che sembrava un semplice foglietto si è rivelato ben presto l'incipit di una vera e propria caccia al tesoro ideata appositamente per lei, fatta di indizi in rima e piccoli tranelli giocosi organizzati per sorprenderla.

Dietro la trovata romantica c'è lo zampino di Giacomo Gallani, che da qualche tempo non fa mistero del suo forte interesse per la ballerina. Prima di agire, il concorrente aveva chiesto consiglio ad Alex su come attirare l'attenzione di Megan senza risultare troppo banale o invadente. Se l'obiettivo iniziale era far breccia nel suo cuore con un gesto originale, la reazione della diretta interessata potrebbe non aver rispecchiato le aspettative del gieffino.

Confrontandosi con Piera e Jonathan, Megan ha ammesso di aver apprezzato molto il pensiero, definendolo dolce e carino. Tuttavia, analizzando le sue emozioni più a fondo, la ballerina ha parlato apertamente di semplice "tenerezza", frenando gli entusiasmi di chi sperava nell'imminente nascita di una nuova coppia. La concorrente ha infatti ribadito di voler procedere con i suoi tempi, senza subire pressioni o forzature all'interno del contesto televisivo.

Un chiarimento importante che, come suggerito da Jonathan, richiederà presto un confronto diretto con Giacomo per evitare malintesi e gestire le aspettative nella casa.