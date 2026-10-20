Grande Fratello Vip, Megan Ria si racconta: l'infanzia difficile, la povertà e il perdono alla famiglia

Pubblicazione: 20 ottobre alle 11:46

Al Grande Fratello Vip, Megan Ria ha mostrato un lato di sé che va oltre la determinazione e la sicurezza con cui è abituata a presentarsi. La ballerina, ex concorrente di Amici, ha ripercorso alcuni momenti dolorosi della sua infanzia, raccontando le difficoltà economiche vissute dalla famiglia e le responsabilità che si è trovata ad affrontare quando era ancora molto giovane. Un racconto personale che aiuta a comprendere meglio il carattere della concorrente e il percorso che l'ha portata a diventare la donna che è oggi.

A soli 21 anni,che l'hanno costretta a crescere rapidamente. I suoi genitori si sono separati quando era ancora piccola e lei è rimasta a vivere con la madre Linda e il fratello minore Bryan. In quel contesto, la ballerina ha assunto responsabilità importanti, prendendosi cura del fratello e arrivando a sentirsi, in alcuni momenti, quasi una figura materna per la donna che l'aveva messa al mondo. "Ho fatto da mamma a mia mamma", ha raccontato nella Casa, sintetizzando con poche parole il peso emotivo di un'infanzia vissuta con una maturità superiore alla sua età.

La madre, di origini cubane, era arrivata in Italia a 16 anni e aveva affrontato numerose difficoltà, lavorando anche come donna delle pulizie. Una storia familiare segnata dai sacrifici, nella quale Megan ha imparato presto quanto fosse importante assumersi delle responsabilità. Tra i passaggi più intensi della sua testimonianza c'è quello dedicato alle difficoltà economiche. Megan ha ricordato periodi in cui i soldi non bastavano per affrontare le necessità quotidiane e persino procurarsi il cibo poteva diventare un problema.

"Non avevamo soldi, andavamo alla Caritas, a volte ci mancava il cibo", ha spiegato, rievocando una fase particolarmente complicata della sua vita. La concorrente ha ricordato anche come, in alcune occasioni, la famiglia fosse costretta ad accendere le candele invece di utilizzare la luce elettrica. Parole che restituiscono la dimensione concreta dei sacrifici affrontati e che mostrano un aspetto della sua storia personale lontano dall'immagine di una giovane donna concentrata esclusivamente sulla carriera.

Nonostante tutto, la madre ha cercato di sostenerla e di incoraggiarla a inseguire i suoi obiettivi, senza lasciare che le difficoltà economiche diventassero un limite alle sue aspirazioni. Nella vita di Megan, la danza ha rappresentato molto più di una passione o di una professione. La sala da ballo era unoe vivere momenti di spensieratezza, proprio come avrebbe dovuto fare una bambina della sua età. Il suo percorso artistico, passato anche attraverso l'esperienza ad Amici, si intreccia così con una storia personale fatta di impegno, rinunce e desiderio di riscatto.

Nel racconto al Grande Fratello Vip emerge anche una riflessione sul rapporto con i genitori. Megan ha spiegato di aver scelto di perdonarli per gli errori commessi, mostrando la volontà di guardare alla propria storia senza restare prigioniera del dolore. La sua testimonianza aggiunge una nuova sfumatura al personaggio televisivo: dietro la ballerina determinata c'è una ragazza che ha dovuto affrontare difficoltà importanti e imparare presto a essere forte. Ma anche una giovane donna che oggi può concedersi di mostrare le proprie fragilità, senza nasconderle dietro la sicurezza che il pubblico ha imparato a conoscere.