Grande Fratello Vip, nuove tensioni tra Giulia Provvedi e Megan Ria: volano accuse pesanti nella Casa

Pubblicazione: 09 novembre alle 14:54

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente. Nelle ultime ore, un rapporto che sembrava solido e basato su una forte complicità si è improvvisamente spezzato, lasciando spazio a un confronto infuocato. Giulia Provvedi e Megan Ria sono ufficialmente ai ferri corti, protagoniste di uno scontro senza esclusione di colpi che ha inevitabilmente finito per spaccare in due il gruppo dei concorrenti.

Le due gieffine, che in passato avevano mostrato una grande vicinanza incuriosendo il pubblico del reality show, si sono rese protagonista di un botta e risposta al vetriolo. Al centro della discussione ci sarebbero incomprensioni mai del tutto chiarite e accuse reciproche piuttosto pesanti, che hanno. Durante il confronto, che non è passato inosservato alle telecamere della famosa Casa di Cinecittà, Megan ha provato a riavvicinarsi e a cercare un dialogo per appianare le divergenze.

La ballerina ha ribadito di tenere molto al legame instaurato, esprimendo la speranza di poter recuperare un rapporto pacifico. Dall'altra parte, tuttavia, la reazione della Provvedi è stata di chiusura: la cantante ha manifestato apertamente tutta la sua profonda delusione per i comportamenti assunti dall'inquilina, chiudendo, almeno per il momento, la porta a qualsiasi forma di immediato chiarimento. La polemica non ha coinvolto solo le dirette interessate, ma ha immediatamente infiammato gli animi degli altri concorrenti, scatenando vere e proprie fazioni.

La Casa si è divisa tra chi giustifica i tentativi di Megan di ricucire lo strappo e chi, invece, comprende lo stato d'animo e la fermezza di Giulia. Mentre il web e i social network continuano a discutere sui possibili scenari futuri di questo inaspettato testa a testa, l'attenzione dei telespettatori è tutta puntata sulla prossima puntata in diretta.

Riusciranno le due protagoniste a trovare un punto d'incontro o la frattura è ormai destinata a diventare insanabile? Non resta che seguire gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire le prossime evoluzioni di questa dinamica del Grande Fratello Vip.