Grande Fratello Vip, nuove tensioni tra Giulia Provvedi e Megan Ria: volano accuse pesanti nella Casa
Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip: Giulia Provvedi e Megan Ria sono ai ferri corti dopo accuse durissime. La Casa si divide tra le due gieffine.
Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente. Nelle ultime ore, un rapporto che sembrava solido e basato su una forte complicità si è improvvisamente spezzato, lasciando spazio a un confronto infuocato. Giulia Provvedi e Megan Ria sono ufficialmente ai ferri corti, protagoniste di uno scontro senza esclusione di colpi che ha inevitabilmente finito per spaccare in due il gruppo dei concorrenti.
La ballerina ha ribadito di tenere molto al legame instaurato, esprimendo la speranza di poter recuperare un rapporto pacifico. Dall'altra parte, tuttavia, la reazione della Provvedi è stata di chiusura: la cantante ha manifestato apertamente tutta la sua profonda delusione per i comportamenti assunti dall'inquilina, chiudendo, almeno per il momento, la porta a qualsiasi forma di immediato chiarimento. La polemica non ha coinvolto solo le dirette interessate, ma ha immediatamente infiammato gli animi degli altri concorrenti, scatenando vere e proprie fazioni.
La Casa si è divisa tra chi giustifica i tentativi di Megan di ricucire lo strappo e chi, invece, comprende lo stato d'animo e la fermezza di Giulia. Mentre il web e i social network continuano a discutere sui possibili scenari futuri di questo inaspettato testa a testa, l'attenzione dei telespettatori è tutta puntata sulla prossima puntata in diretta.