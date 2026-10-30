Grande Fratello Vip, Piera Meloni: "Se venerdì non esco, sciolgo la riserva con Roncaccia"

Pubblicazione: 30 ottobre alle 10:49

Nella casa del Grande Fratello Vip le storie d'amore restano in stand-by, intrappolate in un limbo che ha già stancato pubblico e coinquilini. Tra tutte, quella tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia rappresenta il caso più emblematico: coccole sì, baci veri no, e una serie infinita di tentennamenti che hanno trasformato quello che dovrebbe essere un flirt in una telenovela al rallentatore. Ma qualcosa potrebbe finalmente cambiare. Durante una conversazione con Marina La Rosa, Piera ha svelato di aver fatto un patto con sé stessa, un accordo personale legato all'esito del televoto di venerdì. La promessa è chiara: se non verrà eliminata, toglierà il freno a mano e scioglierà finalmente la riserva con il suo Alessandro.





: "Qualcosa c'è stato, ma niente di che, nulla di incisivo, poi vedremo".: "Per adesso ho fatto un patto. Se non esco venerdì, allora potrei sciogliermi un attimo, sciogliere la riserva. Perché non ha senso sciogliermi adesso. Vedremo che cosa succederà". Il ragionamento di Piera, per quanto possa sembrare strategico, nasconde una logica precisa: perché investire emotivamente in una relazione se si rischia di uscire dalla casa? Ma c'è un dettaglio che la concorrente ignora completamente., affiancando così Valeria Marini.

In altre parole, Piera resterà comunque in gioco e, se manterrà fede alla promessa fatta a sé stessa, dovrà necessariamente fare un passo avanti con Roncaccia. Ma c'è dell'altro dietro questa prudenza ostentata. Nei giorni scorsi, durante una chiacchierata con Alex Belli, Piera avrebbe confidato di non poter esagerare con Alessandro a causa di alcuni contratti firmati prima di entrare nella casa. Si tratterebbe probabilmente di collaborazioni con brand commerciali e con un'emittente radiofonica. Il timore della giovane influencer sarebbe quello di compromettere la propria immagine professionale, costruita con cura prima del reality. Una strategia comprensibile, ma che trasforma ogni gesto spontaneo in un calcolo, ogni abbraccio in una mossa ponderata.

E proprio questa freddezza calcolata ha scatenato le critiche più feroci. Durante la scorsa puntata, Selvaggia Lucarelli ha definito noiosa la loro amicizia speciale, un giudizio che ha trovato l'appoggio di diversi coinquilini. Ma il più severo di tutti resta Alex Belli, che ha trasformato la coppia Piera-Roncaccia nel suo bersaglio preferito. Mentre cucinava con Federica Morello, l'attore non ha risparmiato colpi: "Quei due parlano di pudore, non sanno cosa potrebbero pensare fuori. Dovrebbero limonarsi. Ma che limoni si tirano questi qua? Si danno i bacini tipo Il tempo delle Mele, ma andate a quel paese. Ma se questa qui è la passione che c'è nelle nuove generazioni di 24 anni, allora siamo messi molto male".





, senza alcuna autenticità. Ma c'è di più. Belli ha anche sottolineato la contraddizione tra il passato televisivo di Roncaccia e il suo comportamento attuale nella casa: "Poi c'è quell'altro là, che fa il programma più perverso che c'è sul panorama televisivo mondiale, viene qua a fare Santa Maria Goretti, ma andasse a quel paese, falsi come Giuda".. Per Alex, questo cambio di registro è sospetto: "Adesso è venuto qua a dirmi che vuole fare il bravo ragazzo, perché vuole far vedere una cosa nuova di sé stesso. Sì, va bene, ciao. E voi ci credete, eh? Siete lì tutti ad abboccare a questa roba. Ragazzi, non mi fate parlare, vi prego, perché potrei diventare veramente cattivo".L'attacco di Belli non si è fermato alle parole.: "Dal primo giorno in casa non ci hai messo mai la faccia, ci hai messo un mese e mezzo per baciare sto Roncaccia. Alla fine del programma noi ti aspettiamo al varco, oppure venerdì te ne torni da Gianmarco. Io non ho nessun nome d'arte, io sono Guendalina e tu, te ne vai a casa bambolina". I versi della Tavassi, per quanto ironici e dissacranti, sintetizzano perfettamente il sentimento generale:. E il riferimento a Gianmarco, presumibilmente un ex di Piera, aggiunge un ulteriore strato di curiosità alla vicenda.

Che la storia tra Alessandro e Piera sia avvincente quanto un programma notturno di approfondimento è ormai evidente a tutti. Ma anche il ruolo da investigatore che si è ritagliato Alex Belli, quello che stana le finte coppie e le mette alla gogna, inizia a mostrare i suoi limiti. L'impegno e la voglia di creare dinamiche sono apprezzabili, ma gli ingredienti scarsi di questa edizione richiederebbero forse strategie narrative più sofisticate. Resta il fatto che venerdì sera tutti gli occhi saranno puntati su Piera Meloni. Scoprirà che il televoto non è eliminatorio, resterà in casa e, stando alle sue parole, dovrà mantenere la promessa fatta a sé stessa. Sarà davvero la svolta tanto attesa o l'ennesimo capitolo di un'amicizia speciale che speciale non è mai stata? Lo scopriremo solo nella prossima puntata, mentre Alex Belli prepara già le sue prossime frecce al vetriolo.