Grande Fratello Vip, puntata 26 ottobre: triangoli, ironia dei GF Vip Awards e televoto

Pubblicazione: 26 ottobre alle 12:43

Il conto alla rovescia è terminato. Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, va in onda in prima serata su Canale 5 la tredicesima puntata stagionale del Grande Fratello VIP. Al timone del reality show troviamo come sempre Ilary Blasi, affiancata in studio dall'attenta analisi delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro dell'appuntamento odierno ci saranno nuovi equilibri, dinamiche sentimentali inattese e le decisioni del pubblico a casa. Uno dei momenti più caldi della diretta sarà inevitabilmente il punto sul rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.

Dopo la fine della relazione con Gian Marco Ciaccia, Piera sembra aver ritrovato il sorriso grazie alla forte sintonia con Alessandro. Il bacio scambiato durante la recente reinterpretazione di Ghost e replicato in confessionale ha fatto discutere l'intera Casa. Semplice strategia televisiva o un sentimento reale? Gli spettatori attendono risposte. Non mancheranno poi i confronti accesi sulle polemiche settimanali.

Nel mirino c'è ancora una volta Marina La Rosa, criticata per le sue uscite sulle abitudini alimentari degli altri inquilini. Un atteggiamento che continua a dividere nettamente lo studio tra le opinioni di Cesara e la severità di Selvaggia Lucarelli. A stemperare il clima ci penseranno i GF Vip Awards, i riconoscimenti ironici assegnati dentro e fuori le mura di Cinecittà.

Tra i premi più discussi spiccano quello di miglior rubascena per Valeria Marini, il titolo di miglior provocatrice per Marina La Rosa e il trionfo social di Alessandro Varsi come miglior attore comico. Spazio cruciale, tuttavia, sarà dedicato al destino dei quattro concorrenti finiti al centro delle preferenze del pubblico: Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini. Il televoto di stasera non sarà eliminatorio: decreterà infatti il gieffino preferito e designerà il primo candidato a rischiare l'eliminazione nella prossima puntata.

Secondo i primi sondaggi web, Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia partono come i favoriti della vigilia, ma i colpi di scena nello show di Canale 5 sono sempre dietro l'angolo.