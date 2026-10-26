Grande Fratello Vip, puntata 26 ottobre: triangoli, ironia dei GF Vip Awards e televoto
Stasera in tv la nuova puntata del GF Vip con Ilary Blasi: riflettori sul flirt Piera-Alessandro, polemiche e verdetto del televoto.
Il conto alla rovescia è terminato. Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, va in onda in prima serata su Canale 5 la tredicesima puntata stagionale del Grande Fratello VIP. Al timone del reality show troviamo come sempre Ilary Blasi, affiancata in studio dall'attenta analisi delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro dell'appuntamento odierno ci saranno nuovi equilibri, dinamiche sentimentali inattese e le decisioni del pubblico a casa. Uno dei momenti più caldi della diretta sarà inevitabilmente il punto sul rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.
Nel mirino c'è ancora una volta Marina La Rosa, criticata per le sue uscite sulle abitudini alimentari degli altri inquilini. Un atteggiamento che continua a dividere nettamente lo studio tra le opinioni di Cesara e la severità di Selvaggia Lucarelli. A stemperare il clima ci penseranno i GF Vip Awards, i riconoscimenti ironici assegnati dentro e fuori le mura di Cinecittà.
Tra i premi più discussi spiccano quello di miglior rubascena per Valeria Marini, il titolo di miglior provocatrice per Marina La Rosa e il trionfo social di Alessandro Varsi come miglior attore comico. Spazio cruciale, tuttavia, sarà dedicato al destino dei quattro concorrenti finiti al centro delle preferenze del pubblico: Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini. Il televoto di stasera non sarà eliminatorio: decreterà infatti il gieffino preferito e designerà il primo candidato a rischiare l'eliminazione nella prossima puntata.