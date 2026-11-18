Pubblicazione: 18 novembre alle 13:20

Cambio di rotta improvviso nei palinsesti di Canale 5 per il rush conclusivo del Grande Fratello Vip. L’edizione guidata da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si prepara infatti a entrare nella sua fase più calda, ma con una novità sostanziale nella programmazione settimanale che spiazza i telespettatori abituali del reality show. Dopo settimane scandite dal doppio appuntamento settimanale, Mediaset ha deciso di rivedere il calendario proprio in vista del traguardo.

A partire da questa settimana, infatti,: il programma tornerà a occupare esclusivamente la prima serata del lunedì, accompagnando il pubblico verso l'epilogo della stagione con un ritmo più dilatato ma ad altissima tensione. La nuova tabella di marcia del Grande Fratello Vip è ormai tracciata e segna gli ultimi due appuntamenti decisivi prima dello spegnimento delle luci nella Casa più spiata d'Italia.

La semifinale andrà in onda lunedì 23 novembre in prima serata su Canale 5. Sarà una puntata cruciale per gli equilibri del gioco: nel corso della serata il pubblico da casa sarà chiamato a esprimersi per eleggere il quarto finalista ufficiale e decretare, al contempo, nuove dolorose eliminazioni a un passo dal traguardo. Nessun raddoppio nemmeno per la settimana successiva. La finale del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 30 novembre, serata evento in cui si scoprirà finalmente il nome del vincitore assoluto di questa edizione e del relativo montepremi.

La corsa verso la vittoria ha già subito una brusca accelerata nell'ultima diretta di lunedì 16 novembre, segnata da una doppia eliminazione che ha costretto Megan Ria e Valeria Marini ad abbandonare definitivamente il gioco, vedendo sfumare il sogno dell'ultima puntata. A poter tirare un sospiro di sollievo sono invece tre concorrenti che hanno già staccato il biglietto per la finalissima del 30 novembre: Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Per tutti gli altri inquilini rimasti in gara la strada è ancora tutta in salita e passerà inevitabilmente dal giudizio degli spettatori.

Nel dettaglio, il cast ancora in corsa per la vittoria comprende anche. Proprio tre di loro,, sono attualmente finiti al televoto: uno dovrà lasciare la Casa durante la semifinale del 23 novembre, mentre gli altri proseguiranno la volata finale. Stando ai pronostici e al gradimento registrato finora, tra i candidati più accreditati per contendersi il titolo finalee Marina La Rosa ma come sempre nel reality di Canale 5 l'ultima parola spetterà unicamente al pubblico.