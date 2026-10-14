Grande Fratello VIP, scontro tra Guendalina e Varsi: accuse reciproche e tensione alle stelle

Pubblicazione: 14 ottobre alle 14:48

Nella Casa del Grande Fratello VIP nasce un nuovo diverbio: Guendalina Tavassi e Varsi si confrontano animatamente a causa di una discussione sulla gestione della lista della spesa. Quella che doveva essere una decisione pratica per organizzare la settimana dei concorrenti finisce per far emergere incomprensioni, accuse reciproche e difficoltà nel trovare un accordo. A intervenire è Alex Belli, che prova a riportare la discussione su toni più tranquilli. Tutto comincia durante una delle attività quotidiane affidate ai VIP.

Il Grande Fratello chiede ai concorrenti di preparare una lista della spesa settimanale con una regola precisa:, partendo da un lungo elenco di possibilità. Il tempo limitato e le diverse esigenze dei partecipanti rendono il compito più complicato del previsto. Ogni scelta richiede un confronto e trovare una soluzioneNel salone della Casa si accumulano così opinioni differenti e malumori, fino a quando la discussione sulla gestione della lista coinvolge direttamente Guendalina Tavassi e Varsi.

La preparazione della spesa diventa quindi l'occasione per far emergere un problema più ampio: la difficoltà dei concorrenti a collaborare quando le decisioni riguardano l'intero gruppo. Dopo essersi sfogata con Marina La Rosa, Guendalina torna sull'episodio e chiarisce le ragioni del proprio disappunto. La concorrente racconta di aver preso sul serio l'incarico ricevuto e di essersi impegnata insieme a Giulia Provvedi per preparare una lista equilibrata, in grado di tenere conto delle necessità di tutti.

Secondo la sua ricostruzione, però, Varsi avrebbe preso dalle sue mani il foglio e la penna, assumendo il controllo della situazione. Un gesto che Guendalina interpreta come una mancanza di collaborazione e rispetto. Da qui nasce il confronto diretto. "Tu non hai voluto fare le cose insieme", gli contesta la VIP, manifestando apertamente la propria irritazione e accusandolo di essersi comportato in modo prepotente. Varsi, dal canto suo, respinge questa interpretazione. Il concorrente spiega di aver preso il foglio semplicemente per leggere e sostiene che l'obiettivo fosse lavorare tutti insieme.

La sua versione è quindi diversa da quella di Guendalina, dando vita a un botta e risposta nel quale entrambi difendono il proprio punto di vista. Il confronto prosegue con nuove recriminazionidal gruppo e a sentirsi offesa. La invita inoltre a non trasformare l'episodio in una discussione più grande del necessario.

A quel punto interviene Alex Belli, che cerca di ridimensionare l'accaduto e invita i coinquilini a non alimentare ulteriormente la tensione. Il suo tentativo è quello di riportare la calma, ricordando implicitamente come una questione organizzativa non dovrebbe diventare motivo di scontro tra i concorrenti. La vicenda si conclude così senza un chiarimento definitivo tra Guendalina e Varsi. Resta da capire se i due riusciranno a superare l'incomprensione o se l'episodio finirà per influenzare ulteriormente i rapporti all'interno della Casa.

Al Grande Fratello VIP, infatti, anche le attività più ordinarie possono diventare un banco di prova per la convivenza. E quando mancano collaborazione e ascolto reciproco, persino una lista della spesa può trasformarsi in un nuovo caso destinato a far discutere i concorrenti e il pubblico.