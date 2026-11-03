Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli svela la data finale: gli ascolti bassi cambiano i piani?
Il Grande Fratello Vip chiude il 30 novembre 2026 dopo 75 giorni. Selvaggia Lucarelli smentisce la chiusura anticipata. Sarà l'edizione più breve degli ultimi anni.
La nona edizione del Grande Fratello Vip ha una data di scadenza ben precisa: 30 novembre 2026. A confermarlo è stata Selvaggia Lucarelli, opinionista di questa edizione, che attraverso le sue Instagram stories ha voluto mettere fine alle voci circolate nelle ultime ore su una presunta chiusura anticipata del reality condotto da Ilary Blasi. Con soli 75 giorni di messa in onda, questa edizione si configura come una delle più brevi nella storia del format. Un dato che assume ancora più rilevanza se confrontato con le ultime stagioni del programma: l'edizione vinta da Tommaso Zorzi durò ben 169 giorni, quella di Jessica Selassié 183 giorni, mentre quella di Nikita Pelizon toccò i 197 giorni, stesso traguardo raggiunto dalle due edizioni miste vinte da Perla Vatiero e Jessica Morlacchi.
Ma Selvaggia Lucarelli ha voluto fare chiarezza una volta per tutte. In un lungo post sui social, dopo aver commentato le dinamiche della casa e i protagonisti dell'ultima puntata, ha scritto in modo inequivocabile: "Chiarisco una cosa che leggo in giro: il GF Vip non chiude in anticipo, la data della finale è sempre stata il 30 novembre". L'opinionista ha aggiunto un dettaglio interessante: "Anzi, forse potrebbero esserci dei raddoppi in più, o forse no, ma comunque chiude come da contratto". Questa edizione supera per durata soltanto la prima storica del 2003, conclusasi dopo 50 giorni, e quella della scorsa primavera che ha visto il trionfo di Alessandra Mussolini dopo 64 giorni, prolungata di due settimane rispetto ai piani iniziali. Anche la seconda edizione vinta da Daniele Bossari durò 85 giorni, mentre la terza con Walter Nudo si fermò a 78 giorni. La quarta edizione, che incoronò Paola Di Benedetto, raggiunse i 92 giorni ma con una chiusura anticipata causa pandemia Covid.
Nel suo intervento social, Selvaggia Lucarelli ha anche commentato alcuni protagonisti della casa. Su Valeria Marini ha scritto parole di empatia: "Ci sarà occasione di dire quello che penso di lei e di quello che le sta accadendo nella casa nella prossima puntata, credo. Io ieri sera non ho infierito perché l'ho vista molto in difficoltà". Sull'eliminazione di Jonathan ha espresso rammarico: "Mi dispiace per Jonathan. Insieme a Moreno, esce uno dei personaggi più intelligenti della casa".