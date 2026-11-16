Grande Fratello VIP, stasera 16 novembre resa dei conti: l'addio di Alex Belli e i sondaggi sul televoto

Pubblicazione: 16 novembre alle 15:18

La corsa verso la finalissima del 30 novembre entra nel vivo con un nuovo, decisivo appuntamento. Questa sera, lunedì 16 novembre 2026, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello VIP, giunto alla sua diciannovesima diretta stagionale. Al timone della serata ci sarà come sempre Ilary Blasi, pronta a gestire gli equilibri sempre più precari della Casa affiancata dalle due opinioniste in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra tensioni irrisolte e un verdetto del pubblico che si preannuncia ad alta tensione, la puntata promette colpi di scena determinanti per il rush finale del reality.

Nonostante non sia più ufficialmente un concorrente in gara,Il suo rientro nella Casa nelle inedite vesti di executive chef del "GF Vip Bistrot", pensato per coordinare gli inquilini in una vera brigata di cucina, ha generato attriti ben oltre le aspettative. A innescare la miccia sono stati i suoi metodi di gestione, giudicati eccessivamente autoritari dal gruppo, culminati in un

La frattura ha avuto strascichi pesanti anche lontano dalle telecamere. Dopo l'ultimo confronto in diretta, Belli ha affidato ai social un lungo sfogo dal sapore definitivo, lamentando di essersi ritrovato a dover giustificare un ruolo affidatogli dalla produzione e chiudendo con un lapidario: "This Is Not My Game. E questa volta non c'è nessun To be continued. Game over". Stasera Ilary Blasi farà luce sulla vicenda: si tratta di un ritiro irrevocabile o c'è ancora margine per un chiarimento in diretta?

Oltre al nodo legato a Belli, il momento clou della diciannovesima puntata sarà il verdetto del televoto. Il pubblico da casa è chiamato a salvare il proprio concorrente preferito tra i quattro gieffini attualmente in nomination: Andreas Müller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria. Chi otterrà meno consensi dovrà abbandonare definitivamente il gioco a due settimane dalla finale.

Secondo le ultime proiezioni dei principali forum dedicati al programma, la sfida per la salvezza appare nettamente spaccata in due blocchi:dominano le preferenze, confermandosi i grandi favoriti non solo per superare indenni la serata, ma anche per la vittoria finale del programma. Diversamentesi giocano invece la permanenza sul filo del rasoio, con la ballerina leggermente più attardata nei consensi e dunque maggiormente a rischio eliminazione.

L'appuntamento con la diciannovesima puntata del Grande Fratello VIP è fissato per stasera, lunedì 16 novembre, a partire dalle 21:20 su Canale 5, subito dopo l'appuntamento con La Ruota della Fortuna. Per chi preferisse seguire la diretta su smartphone, tablet o smart TV, la trasmissione è disponibile in live streaming gratuito e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.