Grande Fratello Vip, stasera cambia tutto: il televoto decide chi rischia l’eliminazione del 16 ottobre
Grande Fratello Vip, anticipazioni del 12 ottobre: Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello al televoto. Scontri, sorprese e nuovi equilibri nella Casa.
Il Grande Fratello Vip 2026 torna su Canale 5 lunedì 12 ottobre con una nuova puntata ricca di confronti, dinamiche ancora da chiarire e momenti destinati a lasciare il segno. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare le vicende che stanno animando la Casa più spiata d’Italia. Al centro della serata c’è soprattutto il televoto che coinvolge Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello.
Alla base dello scontro c’è un episodio legato a una frase interpretata da Jonathan come un possibile insulto omofobo. Il concorrente è successivamente tornato sui propri passi, ma il chiarimento non è bastato a ricucire il rapporto. Andreas ritiene infatti che l'accaduto sia stato utilizzato anche come elemento strategico nel gioco. I due, al momento, mantengono le distanze. La questione potrebbe tornare al centro della diretta, anche perché non riguarda soltanto le simpatie personali, ma coinvolge temi come il rispetto reciproco e la fiducia.
In un reality dove la convivenza forzata mette alla prova ogni rapporto, le incomprensioni possono trasformarsi rapidamente in divisioni difficili da superare. Moreno Morello, invece, si trova coinvolto nel televoto senza essere al centro dello stesso conflitto. Resta da capire se questa posizione più defilata possa aiutarlo a conquistare il sostegno del pubblico. In attesa del verdetto ufficiale, i sondaggi online offrono una prima indicazione sulle preferenze dei telespettatori. Secondo le percentuali riportate da ForumFree, Andreas Müller sarebbe in testa con il 53,33% dei voti, seguito da Moreno Morello con il 33,33%.
La puntata del 12 ottobre non ruoterà soltanto attorno alle nomination. Tra gli argomenti annunciati figurano lo scontro generazionale tra concorrenti più giovani e veterani, le tensioni tra Carmen Di Pietro e Valeria Marini e il rapporto sempre più sorprendente tra Marina La Rosa e Alex Belli. Spazio anche alla sfera sentimentale di Piera Meloni, dopo il saluto al fidanzato Gian Marco, e a una sorpresa familiare per Alessandro Varsi, che potrà incontrare la madre Sandra.
Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip è previsto per lunedì 12 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5, intorno alle 22. La puntata sarà disponibile anche attraverso i servizi ufficiali di Mediaset, secondo le modalità previste dalla piattaforma.Per conoscere il nome del concorrente che finirà in nomination automatica in vista dell’eliminazione di venerdì 16 ottobre bisognerà attendere il risultato del televoto. La diretta promette quindi confronti, possibili chiarimenti e nuovi sviluppi in una Casa dove gli equilibri restano tutt'altro che definitivi.