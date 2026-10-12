Grande Fratello Vip, stasera cambia tutto: il televoto decide chi rischia l’eliminazione del 16 ottobre

Pubblicazione: 12 ottobre alle 13:32

Il Grande Fratello Vip 2026 torna su Canale 5 lunedì 12 ottobre con una nuova puntata ricca di confronti, dinamiche ancora da chiarire e momenti destinati a lasciare il segno. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare le vicende che stanno animando la Casa più spiata d’Italia. Al centro della serata c’è soprattutto il televoto che coinvolge Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello.

Questa volta, però, non è prevista un’eliminazione immediata: il risultato determinerà chi diventerà il primo candidato all’eliminazione di venerdì 16 ottobre. Una sfida importante, quindi, che potrebbe modificare gli equilibri del gioco. Le nomination del Grande Fratello Vip hanno acceso i riflettori su tre concorrenti dalle personalità molto diverse.che, negli ultimi giorni, ha assunto contorni sempre più delicati.

Alla base dello scontro c’è un episodio legato a una frase interpretata da Jonathan come un possibile insulto omofobo. Il concorrente è successivamente tornato sui propri passi, ma il chiarimento non è bastato a ricucire il rapporto. Andreas ritiene infatti che l'accaduto sia stato utilizzato anche come elemento strategico nel gioco. I due, al momento, mantengono le distanze. La questione potrebbe tornare al centro della diretta, anche perché non riguarda soltanto le simpatie personali, ma coinvolge temi come il rispetto reciproco e la fiducia.

In un reality dove la convivenza forzata mette alla prova ogni rapporto, le incomprensioni possono trasformarsi rapidamente in divisioni difficili da superare. Moreno Morello, invece, si trova coinvolto nel televoto senza essere al centro dello stesso conflitto. Resta da capire se questa posizione più defilata possa aiutarlo a conquistare il sostegno del pubblico. In attesa del verdetto ufficiale, i sondaggi online offrono una prima indicazione sulle preferenze dei telespettatori. Secondo le percentuali riportate da ForumFree, Andreas Müller sarebbe in testa con il 53,33% dei voti, seguito da Moreno Morello con il 33,33%.

Più distanziatoche non permettono di anticipare con certezza il risultato del televoto. Le percentuali potrebbero cambiare prima della chiusura delle votazioni e soltanto il responso comunicato durante la puntata stabilirà chi finirà a rischio per il prossimo appuntamento. Il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso i canali di voto indicati dalla trasmissione, tra cui l’app Mediaset Infinity e gli eventuali servizi SMS previsti dal regolamento.

La puntata del 12 ottobre non ruoterà soltanto attorno alle nomination. Tra gli argomenti annunciati figurano lo scontro generazionale tra concorrenti più giovani e veterani, le tensioni tra Carmen Di Pietro e Valeria Marini e il rapporto sempre più sorprendente tra Marina La Rosa e Alex Belli. Spazio anche alla sfera sentimentale di Piera Meloni, dopo il saluto al fidanzato Gian Marco, e a una sorpresa familiare per Alessandro Varsi, che potrà incontrare la madre Sandra.

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip è previsto per lunedì 12 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5, intorno alle 22. La puntata sarà disponibile anche attraverso i servizi ufficiali di Mediaset, secondo le modalità previste dalla piattaforma.Per conoscere il nome del concorrente che finirà in nomination automatica in vista dell’eliminazione di venerdì 16 ottobre bisognerà attendere il risultato del televoto. La diretta promette quindi confronti, possibili chiarimenti e nuovi sviluppi in una Casa dove gli equilibri restano tutt'altro che definitivi.