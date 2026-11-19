Pubblicazione: 19 novembre alle 12:38

Il conto alla rovescia verso la finale del Grande Fratello Vip sta accendendo gli animi nella Casa più spiata d'Italia, dove la noia degli ultimi giorni ha lasciato spazio a confronti decisamente spinosi. A finire sotto la lente d'ingrandimento delle altre inquiline sono stati Alessandro Roncaccia e Piera Meloni, protagonisti di una liaison che, a pochi passi dalla conclusione del reality show, mostra già le prime crepe di fronte alle incognite della vita reale.

Con l'uscita di scena di molti protagonisti chiave di questa edizione, le dinamiche all'interno del loft di Cinecittà si sono inevitabilmente rallentate. Perhanno deciso di incalzare la coppia con una serie di domande dirette sui loro progetti una volta spenti i riflettori. La reazione di Alessandro Roncaccia non si è fatta attendere e ha sorpreso tutti per la sua freddezza.

Il gieffino ha immediatamente frenato gli entusiasmi, ammettendo con estrema franchezza di non provare un sentimento d'amore e di guardare con timore alle difficoltà pratiche che li attenderanno fuori dal programma: "Per me un futuro è famiglia, un futuro prossimo assolutamente sì… Temo la distanza, non penso sarà un problema nella relazione ma una difficoltà. Non mi sento innamorato". Una posizione netta, che ridimensiona sensibilmente il legame nato sotto le telecamere, relegandolo a una frequentazione tutta da verificare nella quotidianità.

Anche Piera Meloni, visibilmente infastidita dall'intromissione delle coinquiline, ha confermato di non essere innamorata e di preferire un approccio cauto, evitando di fare piani a lungo termine prima di tornare alla normalità. La gieffina ha tuttavia ammesso qualche perplessità legata alla fine della convivenza forzata e alle inevitabili attenzioni che Alessandro riceverà all'esterno: "Mi preoccupa più il discorso distanza, perché le ragazze intorno ce le può avere ovunque. Sicuramente sarà strano che finisca questa convivenza, cercheremo di gestirla, ma in questo momento non mi sto ponendo il problema".

Il confronto ha però assunto toni molto più accesi quando, soprattutto in merito alla gestione della popolarità post-reality. A quel punto Alessandro ha perso la pazienza, contestando il diritto delle tre concorrenti di giudicare la sua storia e ribadendo la volontà di non etichettare il rapporto prima di averlo vissuto lontano dal contesto televisivo.

Secondo Piera, il nervosismo del compagno d'avventura nascerebbe dal timore di scoprire standard di vita troppo diversi una volta tornati alla realtà. Resta ora da capire se questa brusca frenata rappresenti semplice prudenza o il preludio a un addio ancor prima dei titoli di coda del reality.