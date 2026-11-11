Grande Fratello Vip torna a marzo? Spunta l'indiscrezione: al via i nuovi casting

Pubblicazione: 11 novembre alle 14:21

Mentre l'attuale edizione del Grande Fratello si avvia rapidamente verso la sua fase conclusiva (con la finale fissata per il 30 novembre), una voce clamorosa sta infiammando il panorama televisivo italiano. Il reality show di Canale 5 potrebbe non prendersi la consueta e lunga pausa prima della prossima stagione, ma riaprire le porte della Casa più spiata d'Italia già nei primi mesi della primavera. Secondo le ultime indiscrezioni di palinsesto, Mediaset e la produzione Endemol Shine avrebbero già rimesso in moto i motori per una versione GF Vip "flash", in arrivo a marzo.

A lanciare l'inatteso retroscena è stato l'esperto di gossip e TV Lorenzo Pugnaloni attraverso i propri canali social. Nonostante per molti addetti ai lavori possa sembrare una tempistica quasi insostenibile, gli autori si sarebbero già attivati dietro le quinte per mettere a segno un cast del tutto nuovo. "Che si accetti la realtà:. Di recente, sono stati adocchiati nuovi e provinati altri", ha rivelato l'insider.

I primi provini sarebbero dunque già iniziati, con diversi profili celebri adocchiati dalla produzione per capire chi sia pronto a varcare la Porta Rossa nella prima parte del nuovo anno. L'ipotesi di un raddoppio stagionale non nasce per caso. La scelta dei vertici del Biscione dipenderà dalla programmazione primaverile di Canale 5. Se lo slot del prime time di marzo dovesse rimanere libero, senza l'inserimento immediato di nuovi format o altri show d'intrattenimento, il progetto del GF Vip diventerebbe realtà.

Va comunque evidenziato come per ora si tratti di rumors in attesa di conferme ufficiali dai vertici dell'azienda. L'edizione attualmente in onda ha vissuto una stagione dall'andamento auditel altalenante, sebbene i dati dell'ultima puntata abbiano evidenziato un incoraggiante trend in risalita. Nonostante le fisiologiche oscillazioni degli ascolti televisivi tradizionali, il format del Grande Fratello continua a dimostrarsi una gallina dalle uova d'oro sul fronte televisivo.

La copertura 24 ore su 24 streaming, il continuo engagement generato sui canali social e la capacità di alimentare il gossip settimanale ne fanno uno degli asset strategici indispensabili per l'ecosistema Mediaset. Proprio per questo motivo la produzione ha preferito muoversi d'anticipo: nellil casting sarà già pronto per comporre in tempi record un nuovo e frizzante gruppo di vipponi. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se la proposta estemporanea si tradurrà in palinsesto o se rimarrà solo una tentazione di inizio stagione.