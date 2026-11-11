Grande Fratello Vip torna a marzo? Spunta l'indiscrezione: al via i nuovi casting
Clamoroso retroscena sul Grande Fratello Vip: con l'edizione attuale verso la finale, Mediaset starebbe già preparando la nuova stagione per marzo. Tutti i dettagli.
Mentre l'attuale edizione del Grande Fratello si avvia rapidamente verso la sua fase conclusiva (con la finale fissata per il 30 novembre), una voce clamorosa sta infiammando il panorama televisivo italiano. Il reality show di Canale 5 potrebbe non prendersi la consueta e lunga pausa prima della prossima stagione, ma riaprire le porte della Casa più spiata d'Italia già nei primi mesi della primavera. Secondo le ultime indiscrezioni di palinsesto, Mediaset e la produzione Endemol Shine avrebbero già rimesso in moto i motori per una versione GF Vip "flash", in arrivo a marzo.
I primi provini sarebbero dunque già iniziati, con diversi profili celebri adocchiati dalla produzione per capire chi sia pronto a varcare la Porta Rossa nella prima parte del nuovo anno. L'ipotesi di un raddoppio stagionale non nasce per caso. La scelta dei vertici del Biscione dipenderà dalla programmazione primaverile di Canale 5. Se lo slot del prime time di marzo dovesse rimanere libero, senza l'inserimento immediato di nuovi format o altri show d'intrattenimento, il progetto del GF Vip diventerebbe realtà.
Va comunque evidenziato come per ora si tratti di rumors in attesa di conferme ufficiali dai vertici dell'azienda. L'edizione attualmente in onda ha vissuto una stagione dall'andamento auditel altalenante, sebbene i dati dell'ultima puntata abbiano evidenziato un incoraggiante trend in risalita. Nonostante le fisiologiche oscillazioni degli ascolti televisivi tradizionali, il format del Grande Fratello continua a dimostrarsi una gallina dalle uova d'oro sul fronte televisivo.