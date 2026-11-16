GF Vip, un ex concorrente attacca Selvaggia Lucarelli e fa il tifo per Marina La Rosa

Pubblicazione: 16 novembre alle 12:39

Il clima intorno al Grande Fratello Vip 2026 si fa sempre più rovente, e non solo per le dinamiche interne alla Casa più spiata d'Italia. A scaldare il dibattito televisivo e social nelle ultime ore ci ha pensato un ex concorrente del reality, che ha deciso di intervenire a gamba tesa sull'edizione condotta da Ilary Blasi, prendendo di mira una delle figure centrali dello studio di Canale 5: Selvaggia Lucarelli. Chiamata quest'anno a ricoprire il ruolo di opinionista al fianco di Cesara Buonamici, la giornalista si è subito distinta per i suoi giudizi taglienti, gli scontri diretti con alcuni inquilini e una presenza scenica che raramente passa inosservata.

Proprio questo atteggiamento, però, è finito nel mirino dell'ex gieffino, che non ha usato mezzi termini per bocciare l'operato televisivo della Lucarelli in questa stagione del programma. Secondo l'analisi al vetriolo dell'ex volto del Grande Fratello Lisa Fusco , il problema principale dell'opinionista risiederebbe nella sua costante ricerca di centralità all'interno delle dinamiche del prime time. La Fusco ospite de A Tutto Gossip, il programma in onda su RTV Web ha puntato il dito contro il bisogno della giornalista di catalizzare l'attenzione su di sé, arrivando ad affermare senza giri di parole che

Un'accusa pesante, accompagnata da una stroncatura ancora più netta sul piano dei contenuti portati in trasmissione: nel suo sfogo, l'ex gieffino ha liquidato il contributo dell'opinionista con un lapidario "Il nulla". Secondo questa lettura, gli interventi dalla poltrona rossa finirebbero per spostare il baricentro del racconto lontano dai reali protagonisti del gioco, trasformando la diretta in un terreno di scontro personale piuttosto che in un'osservazione lucida delle strategie dei concorrenti.

Se per l'opinionista sono arrivate soltanto stoccate velenose, ben diverso è stato il tono riservato agli inquilini ancora in corsa per il trionfo finale, ormai sempre più vicino vista la chiusura dell'edizione fissata per fine novembre. Nel tracciare il proprio bilancio su questa annata del reality di Canale 5, l'ex concorrente ha espresso chiaramente la sua preferenza sul podio, dichiarando apertamente: "Voglio che vinca Marina La Rosa".

Un attestato di stima significativo nei confronti della storica protagonista della prima edizione del Grande Fratello, tornata nella Casa a distanza di oltre venticinque anni e già assurta al ruolo di prima finalista di questa edizione Vip. Nonostante le recenti tensioni e i giudizi critici arrivati anche dallo studio,ai lavori e gli ex volti del format, confermandosi una delle concorrenti più forti e discusse dell'intero cast.

Resta ora da vedere se nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip ci sarà spazio per una replica diretta da parte di Selvaggia Lucarelli, nota per non tirarsi mai indietro quando viene chiamata in causa, o se l'opinionista sceglierà di concentrarsi esclusivamente sulle ultime decisive battute del gioco.