GF Vip, un ex concorrente attacca Selvaggia Lucarelli e fa il tifo per Marina La Rosa
Un ex volto del Grande Fratello Vip critica duramente l'opinionista Selvaggia Lucarelli definendola "il nulla" e svela perché tifa per Marina La Rosa.
Il clima intorno al Grande Fratello Vip 2026 si fa sempre più rovente, e non solo per le dinamiche interne alla Casa più spiata d'Italia. A scaldare il dibattito televisivo e social nelle ultime ore ci ha pensato un ex concorrente del reality, che ha deciso di intervenire a gamba tesa sull'edizione condotta da Ilary Blasi, prendendo di mira una delle figure centrali dello studio di Canale 5: Selvaggia Lucarelli. Chiamata quest'anno a ricoprire il ruolo di opinionista al fianco di Cesara Buonamici, la giornalista si è subito distinta per i suoi giudizi taglienti, gli scontri diretti con alcuni inquilini e una presenza scenica che raramente passa inosservata.
Un'accusa pesante, accompagnata da una stroncatura ancora più netta sul piano dei contenuti portati in trasmissione: nel suo sfogo, l'ex gieffino ha liquidato il contributo dell'opinionista con un lapidario "Il nulla". Secondo questa lettura, gli interventi dalla poltrona rossa finirebbero per spostare il baricentro del racconto lontano dai reali protagonisti del gioco, trasformando la diretta in un terreno di scontro personale piuttosto che in un'osservazione lucida delle strategie dei concorrenti.
Se per l'opinionista sono arrivate soltanto stoccate velenose, ben diverso è stato il tono riservato agli inquilini ancora in corsa per il trionfo finale, ormai sempre più vicino vista la chiusura dell'edizione fissata per fine novembre. Nel tracciare il proprio bilancio su questa annata del reality di Canale 5, l'ex concorrente ha espresso chiaramente la sua preferenza sul podio, dichiarando apertamente: "Voglio che vinca Marina La Rosa".
Resta ora da vedere se nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip ci sarà spazio per una replica diretta da parte di Selvaggia Lucarelli, nota per non tirarsi mai indietro quando viene chiamata in causa, o se l'opinionista sceglierà di concentrarsi esclusivamente sulle ultime decisive battute del gioco.