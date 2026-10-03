Grande Fratello Vip, Valeria Marini contro Giancarlo Danto: “Pensavo fosse diverso”

Pubblicazione: 03 ottobre alle 15:22

Il rapporto tra Valeria Marini e Giancarlo Danto è arrivato a un momento particolarmente delicato durante la sesta puntata del Grande Fratello VIP. I due avevano già un legame prima dell'ingresso nella Casa, ma la convivenza avrebbe fatto emergere alcune incomprensioni rimaste fino a quel momento sullo sfondo. Al centro del confronto ci sono soprattutto la distanza tra i due concorrenti, alcune accuse rivolte alla showgirl e la nomination con cui Valeria ha scelto di mandare al televoto proprio Danto.

Nella Mystery Room,. Danto ha spiegato di aver percepito una certa freddezza da parte sua e ha ricordato che, secondo la sua esperienza, non sarebbe stata la prima volta in cui Valeria lo avrebbe trattato male, anche prima dell'inizio del programma. Per il concorrente la questione è particolarmente dolorosa proprio perché, entrando nella Casa insieme a una persona che considerava importante, si aspettava di poter condividere con lei molto più tempo. Dal confessionale ha infatti ribadito di aver dato molto per la showgirl e di averla sempre considerata un punto di riferimento, proprio per questo la nomination lo ha colpito profondamente.

Valeria ha fornito una lettura diversa della situazione. La showgirl ha spiegato di aver interpretato alcuni atteggiamenti di Danto come un possibile allontanamento e di aver scelto la nomination anche per cercare di provocare un confronto diretto. Ha respinto l'idea di averlo volutamente trattato male, sottolineando il rispetto che ha sempre avuto nei suoi confronti. Allo stesso tempo, però, Marini ha riconosciuto di aver esagerato nella gestione della nomination e di aver pronunciato parole che avrebbe potuto evitare. Per questo gli ha chiesto scusa, anche per non avergli dedicato abbastanza tempo durante la permanenza nella Casa, pur continuando a sostenere di esserci sempre stata per le persone che considera davvero sue amiche.

Il confronto si è quindi trasformato in un chiarimento a metà, perché entrambi hanno riconosciuto l'importanza del legame precedente ma hanno mostrato di aver vissuto in modo molto diverso la loro esperienza nel reality. Danto avrebbe voluto maggiore vicinanza e disponibilità da parte di Valeria, mentre la showgirl non ha accettato l'accusa di averlo maltrattato. A complicare ulteriormente il quadro è stata anche la differenza tra le aspettative dei due, per Danto il rapporto rappresentava una certezza all'interno della Casa, mentre Valeria sembra aver vissuto la convivenza senza attribuirle lo stesso significato.

Sto poro cristo schiacciato da due volpone dello spettacolo: Paola Caruso e Valeria Marini. Salviamo il soldato Danto!! #gfvip https://t.co/xWsPPkLmn5 — occhioallapenna (nuovo account) (@BastianiSimona) September 29, 2026