Grande Fratello Vip, volano stracci: Giulia Provvedi asfalta Alex Belli ed è scontro aperto nella Casa

Pubblicazione: 02 novembre alle 14:47

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più incandescente. Quella che sembrava essere un'amicizia solida e consolidata tra le mura del loft di Cinecittà è ormai ufficialmente solo un lontano ricordo. Nelle ultime ore, infatti, il rapporto tra Alex Belli e Giulia Provvedi ha subito una battuta d'arresto definitiva, culminata in un attacco frontale che sta già facendo discutere il web e gli appassionati del reality show.

A far esplodere la miccia, l'ennesima dinamica legata alla convivenza forzata e, in particolare, alla gestione della cucina. Alex Belli, che per lungo tempo ha ricoperto il ruolo di "chef" ufficiale della Casa, ha deciso di preparare pietanze come pizza e vellutata utilizzando gli ingredienti comuni della dispensa,Una scelta isolana e divisiva che non è passata affatto inosservata agli occhi degli altri coinquilini.

Tra i concorrenti più infastiditi dal comportamento dell'attore c'è proprio Giulia Provvedi. La cantante, stanca di quella che percepisce come una continua mancanza di rispetto e di un atteggiamento giudicante nei suoi confronti, è sbottata apertamente. Nel corso di un acceso confronto, la Provvedi non ha usato mezzi termini, affondando il colpo contro l'ex gieffino ed etichettandolo senza esitazioni come "un cafone". Secondo Giulia, Belli avrebbe completamente perso la bussola, adottando dinamiche di gruppo egoistiche e ponendosi su un piedistallo.

Un giudizio severo che ha trovato immediatamente sponda e supporto in altre figure chiave della Casa, come Marina La Rosa, da sempre scettica sui reali comportamenti dell'attore. Anche Marina ha rincarato la dose, accusando Belli di recitare un copione studiato appositamente per catturare l'attenzione delle telecamere e monopolizzare le dirette. La spaccatura all'interno del gruppo appare ormai insanabile. Da una parte c'è Alex Belli, sostenuto principalmente da Federica Morello, deciso a difendere il proprio spazio e a portare avanti il suo percorso di gioco senza troppi filtri.

Dall'altra si è consolidato un fronte critico agguerrito, capitanato da Giulia Provvedi e Marina La Rosa, deciso a smascherare quella che definiscono una vera e propria strategia di facciata. Le tensioni intorno ai confini della cucina e alla divisione dei ruoli continuano a destabilizzare gli equilibri: comeLe sorprese e i colpi di scena, nel bunker di Cinecittà, sono decisamente dietro l'angolo.