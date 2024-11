Beowfulf dalla prospettiva di Grendel: il regista del film svela i primi dettagli sull'aspetto del personaggio realizzato dalla Jim Henson Company

Pubblicazione: 07 novembre alle 18:00

Da qualche mese, la Jim Henson Company sta sviluppando il film live action Grendel, adattamento dell'omonimo romanzo di John Gardner che racconta l'antico poema epico inglese Beowulf dalla prospettiva del mostro del titolo, che terrorizza il regno di Hrothgar per 12 anni. Dave Bautista interpreterà Beowulf, Jeff Bridges il protagonista.

Sembrerà strano, ma abbiamo cercato e ricercato la forma giusta e non volevamo che il volto fosse troppo appiattito e umanoide. Volevamo che fosse spaventoso e che si credesse in grado di affrontare tutti i guerrieri di Hrothgar. Quindi abbiamo pensato di creare un mostro da film classico, un mostro da film indimenticabile. Un giorno, mentre disegnavo, ho pensato alla Pantera Rosa e alla forma della sua testa. Mi piaceva molto la testa rotonda e il muso, e ho iniziato a pensare che il modo in cui Grendel prende in giro Hrothgar mi ricordava molto il modo in cui la Pantera Rosa prende in giro l'Ispettore Clouseau. Così ho iniziato a pensare: “Questo sarà molto bello per la performance di Jeff Bridges, perché ora la testa non è in basso con l'attore, non è sulla sua faccia. Sarà sopra di lui”. Quindi ci sono persone fuoricampo che controllano gli occhi e la bocca dell'animatronic, mentre la persona sotto si concentra su una sorta di movimento simile alla danza che va di pari passo a quello che Jeff Bridges compie per la sua performance fisica.

Il lavoro fatto su Grendel dalla Jim Henson Company

In un'intervista con THR , ilha concesso alcune anticipazioni sul progetto, che per la prima volta metterà al centro quello che lui definisce "ll cattivo originale e assoluto della letteratura inglese". Si parte con l'aspetto del personaggio, che sarà diverso da quello presentato sulla copertina del libro:

La storia del libro è inoltre molto violenta. Come verrà resa sullo schermo?

Abbiamo deciso di fare un film PG-13 [non vietato ai minori] e questo significa che non possiamo necessariamente spargere sangue su tutto lo schermo. Ma quello che possiamo fare sono scene d'azione davvero brutali. Quindi in stile Hong Kong grazie all'impiego di cavi ci saranno delle persone lanciate contro le travi, che si schiantano contro i tavoli e che vengono gettate nel camino.

Nel libro, Grendel è cresciuto osservando gli esseri umani uccidersi l'un l'altro e distruggere l'ambiente. Vuole disperatamente credere in un mondo migliore, ma è pieno di rabbia e disperazione. Come questo può risuonare con l'attualità?

Non siamo tutti colmi di rabbia, ma abbiamo tutti bisogno di uno sfogo, e Grendel ce lo fornisce. È un pensatore arrabbiato, cinico e profondo che cerca di funzionare in un mondo e non riesce a capire come. E credo che tutti noi ci poniamo le grandi domande della vita, e Grendel le pone più volte in circa 20 modi diversi, davvero interessanti. Abbiamo trovato davvero piacevole parlarne tra di noi. È terapeutico. Credo che questo sia uno dei doni dell'opera: più ci pensi, più capisci te stesso, i tuoi difetti o il mondo. E poiché è abbastanza audace da porre queste domande e confidare che tu non risponda, questa è vera arte e questa è scrittura davvero intelligente. Credo che sia questo il motivo per cui continua a far parlare di sé. Grendel non è scomparso: ho la sensazione che [il libro] potrebbe essere stato scritto oggi.

Nel cast del film troviamo anche Bryan Cranston nel ruolo di Re Hrothgar, Sam Elliott in quello del Drago, mentre Thomasin McKenzie vestirà i panni della Regina Wealhtheow e Aidan Turner sarà Unferth. T Bone Burnett sarà il volto del suonatore d'arpa cieco Sharper e scriverà le canzoni originali.