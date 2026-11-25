Pubblicazione: 25 novembre alle 11:00

Tra le centinaia di incontri casuali che popolano le strade di Vice City in Grand Theft Auto 6, ce n'è uno che ha immediatamente catturato l'attenzione dei giocatori più cinefili. Mentre offri servizi di taxi, che tu stia giocando come Jason o Lucia, può capitare che un uomo con la barba, vestito con un completo scuro e occhiali da sole, salga sul sedile posteriore. Con una pistola in mano. La scena si svolge in modo identico per entrambi i protagonisti. L'uomo, con una calma inquietante e un tono di voce che ricorda in modo sospetto Tom Cruise, ti chiede di passare col rosso, ignorare le telefonate e portarlo all'Harborside Park a Vice Beach. Quel mix di compostezza e minaccia velata, quella tranquillità quasi sociopatica, non è casuale. È un omaggio diretto a Collateral, il thriller del 2004 diretto da Michael Mann in cui proprio Tom Cruise interpreta un sicario che prende in ostaggio un tassista.





Le clip di questa sequenza hanno già invaso internet, e per molti il riferimento è lampante. Ma c'è di pi. Se porti lo sconosciuto a destinazione e lo segui all'interno dell'edificio dopo che ha fatto fuori alcuni criminali, puoi mettere le mani su un bottino di valore considerevole.. Nel film originale, il personaggio di Jamie Foxx, Max, è costretto a passare un'intera notte a guidare Vincent, interpretato da Cruise, per tutta Los Angeles.. Un giorno aprirà la sua compagnia di limousine, quindi quando un passeggero elegante di nome Vincent gli offre 600 dollari per guidarlo per tutta la notte, sembra l'occasione giusta per avvicinarsi all'obiettivo di lasciare il taxi.

Poi un corpo cade sul tetto della sua macchina alla prima destinazione. Vincent ha cinque persone da uccidere prima dell'alba. Max ha appena accettato di portarlo a tutti e cinque gli appuntamenti, ed è già complice. Vincent è uno dei migliori ruoli di Cruise proprio perché molto di ciò che lo rende convincente come eroe d'azione lo rende decisamente terrificante qui. La stessa sicurezza che permette a Ethan Hunt di convincere qualcuno a lanciarsi da un aereo fa sembrare perfettamente ragionevole, per circa mezzo secondo, quando Vincent chiede a Max di aiutarlo a mettere un cadavere nel bagagliaio. È anche un passeggero insopportabilmente invadente. Più tempo passa in taxi, più si interessa al perché Max abbia apparentemente sprecato così tanto della sua vita. Alcuni dei suoi consigli sono irritantemente solidi, eppure è anche un uomo che potrebbe chiudere la conversazione con un singolo colpo di pistola quando vuole.

Nonostante la trama si concentri interamente sugli omicidi di Vincent, è Foxx a emergere come il vero cuore pulsante di Collateral. All'inizio del film, Max fa salire una procuratrice di nome Annie, interpretata da Jada Pinkett Smith, e la loro conversazione ha il ritmo naturale di due sconosciuti che vorrebbero che la corsa durasse un po' più a lungo. Vedi quanto Max sia bravo a mettere le persone a proprio agio mentre flirta leggermente. Poi sale Vincent, e l'incubo ha inizio. Una volta che il sicario è in macchina, anche le decisioni più piccole che Max prende, come quando guardare nello specchietto retrovisore e quando tenere gli occhi sulla strada, sembrano scelte consequenziali da fare con estrema attenzione.





. Ma costringerti a diventare qualcosa di più simile a Max, almeno per un po', è a dir poco brillante. Il franchise Grand Theft Auto in generale deve gran parte della sua atmosfera complessiva alla filmografia di Mann.. Quindi è appropriato che il suo sequel diretto renda omaggio a un altro classico di Michael Mann, con un pizzico di Miami Vice aggiunto, per buona misura.