GTA 6 su Netflix: in arrivo qualcosa di speciale sulla piattaforma streaming, i dettagli dell'evento

Pubblicazione: 06 agosto alle 14:24

GTA 6 torna a mostrarsi e questa volta lo farà con una lunga anteprima dedicata. Rockstar Games ha annunciato ufficialmente un nuovo appuntamento fissato per il 27 agosto 2026, quando debutterà su Netflix lo speciale intitolato Grand Theft Auto VI: An Extended Look, presentato come uno sguardo esteso sulla prossima evoluzione della celebre serie.

"In arrivo il 27 agosto: guarda una lunga anteprima di Grand Theft Auto VI, la prossima evoluzione della rivoluzionaria serie Grand Theft Auto." - Rockstar Games

L'evento verrà trasmesso alle 15:00 ET, ovvero, e potrebbe rappresentare il più importante approfondimento dedicato finora al nuovo capitolo della saga. L'annuncio è arrivato direttamente daicon un messaggio che ha immediatamente acceso l'entusiasmo della community:

Il team di sviluppo ha inoltre confermato chearriverà anche sul canale YouTube ufficiale diI, ma non in contemporanea con Netflix. Dopo il debutto sulla piattaforma di streaming alle, la lunga anteprima verrà pubblicata gratuitamente anche su YouTube e sul sito ufficiale alle, permettendo a tutti i fan di recuperarla anche senza un abbonamento a Netflix.

Precisiamo che per il momento Rockstar Games non ha spiegato nel dettaglio quale sarà il formato dello speciale. La definizione "An Extended Look" lascia però intendere che non si tratterà di un semplice trailer, ma di una presentazione più approfondita del gioco. Proprio in tal senso, alcune indiscrezioni vogliono questa presentazione caratterizzata da una durata complessiva di circa 25 minuti.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

Comunque è bene precisare che non è ancora stato confermato ufficialmente che verrà mostrato un gameplay esteso, motivo per cui è meglio non dare per scontato che assisteremo a una dimostrazione completa del titolo. Allo stesso tempo, la scelta delle parole utilizzata da Rockstar suggerisce che il filmato potrebbe andare ben oltre quanto visto nei trailer pubblicati finora, mostrando effettivamente per la prima volta almeno alcune sequenze di giocato. Inoltre colpisce anche la piattaforma scelta per l'evento.

Invece di affidarsi a uno State of Play, a un Xbox Showcase o a un'altra vetrina dedicata ai videogiochi, Rockstar Games e Take-Two Interactive hanno deciso di distribuire questa lunga anteprima attraverso Netflix, trasformando l'appuntamento in un evento pensato per raggiungere un pubblico ancora più ampio. Le aspettative sono naturalmente molto alte. I fan sperano di vedere finalmente sequenze di gameplay più lunghe, con uno sguardo approfondito su Vice City, sullo stato di Leonida e sulle meccaniche che coinvolgeranno i due protagonisti, Jason Duval e Lucia Caminos. I trailer pubblicati finora hanno mostrato numerosi dettagli sull'ambientazione e sui personaggi, ma molti aspetti del gioco restano ancora avvolti nel mistero.

Non è ancora chiaro, ad esempio, quanto sarà estesa la mappa, quali attività saranno disponibili e in che modo Rockstar abbia evoluto le meccaniche viste in GTA 5 e Red Dead Redemption 2. Lo speciale del 27 agosto potrebbe quindi rappresentare il momento scelto dallo studio per approfondire questi elementi e accompagnare l'avvicinamento al lancio di quello che si preannuncia come uno dei videogiochi più attesi di sempre, in arrivo su PS5 ed Xbox Series X|S il 19 Novembre 2026. Per ora non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla durata dello speciale o sui contenuti che verranno mostrati. L'unica certezza è che dopo i primi trailer, l'appuntamento fissato per giovedì 27 agosto alle 21:00 italiane, quando Rockstar Games tornerà finalmente a parlare di Grand Theft Auto VI con una presentazione dedicata.