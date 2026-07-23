Gundam: il live-action Netflix con Sydney Sweeney ha raggiunto un traguardo decisivo verso l'uscita

Pubblicazione: 23 luglio alle 09:00

Dopo quattro mesi di lavorazione tra studi cinematografici e location australiane, il primo adattamento live-action di Gundam ha ufficialmente concluso le riprese. Le foto della wrap party del cast hanno iniziato a circolare sui social media, segnando la fine di una produzione che rappresenta una delle scommesse più ambiziose di Netflix per il 2026. Un progetto che unisce l'iconografia di una delle saghe mecha più amate di sempre con volti noti del cinema contemporaneo come Sydney Sweeney e Noah Centineo.

La notizia arriva in un momento particolarmente florido per il colosso dello streaming, visto cheha recentemente aggiornato le sue classifiche di visualizzazione all-time, rivelando che almenohanno già conquistato posizioni nella prestigiosa lista dei titoli più visti della piattaforma. Tra questi figuranocon Jon Bernthal,con Alan Ritchson e il fantasy familiare. Anchedi Harlan Coben continua ad attrarre pubblico settimane dopo il debutto, confermando l'appetito degli spettatori per contenuti originali di qualità.

Il film su Gundam si inserisce in questa strategia vincente puntando sulla fantascienza, un genere che Netflix ha dimostrato di saper sfruttare con successo globale. Titoli come The Adam Project, Don't Look Up e la serie 3 Body Problem hanno dimostrato la capacità della piattaforma di creare contenuti sci-fi che risuonano con audience internazionali. L'acquisizione dei diritti di Gundam, avvenuta nel 2021, rappresentava già allora una mossa strategica per conquistare sia i fan storici del franchise giapponese sia il pubblico occidentale meno familiare con la saga.

Filming has officially wrapped on Netflix’s live-action GUNDAM film.



Sydney Sweeney and Noah Centineo star as star-crossed mech pilots in this massive adaptation from director Jim Mickle.



(More, including exclusive BTS snaps, in our preview: https://t.co/VImSz7AAFM) pic.twitter.com/L5PT4aZdDh — What's on Netflix (@whatonnetflix) July 21, 2026

Mobile Suit Gundam è molto più di una semplice serie di robot giganti. Creato nel 1979, il franchise ha rivoluzionato il genere mecha introducendo tematiche mature come la guerra, il costo umano dei conflitti e le ambiguità morali che caratterizzano ogni schieramento. Ambientato in un futuro in cui l'umanità ha colonizzato lo spazio, la storia originale racconta lo scontro tra la Federazione Terrestre e il Principato di Zeon, con giovani piloti costretti a combattere a bordo di mobile suit, armature meccanizzate alte decine di metri.

L'promette di mantenere questa impostazione narrativa pur costruendo una storia standalone pensata per accogliere i neofiti senza alienare i fan di lunga data.interpretano piloti rivali coinvolti in un conflitto ad altissima posta che potrebbe determinare il futuro dell'umanità. La scelta di attori riconoscibili ma giovani rispecchia la tradizione della serie originale,

Netflix ha promesso un'esperienza visiva di primo livello, con battaglie tra mecha mozzafiato, una narrativa guidata dalle emozioni e uno spettacolo degno di un blockbuster cinematografico. Le riprese sono iniziate ad aprile presso i Village Roadshow Studios sulla Gold Coast australiana, con sessioni aggiuntive a Brisbane e Toowoomba, nel Queensland. La scelta dell'Australia come location principale non sorprende: il paese ha sviluppato negli ultimi anni infrastrutture cinematografiche competitive e offre vantaggi fiscali che attirano produzioni internazionali di grande scala.

Gundam, fonte: Netflix

La conclusione delle riprese rappresenta un traguardo significativo ma è solo il primo passo verso l'uscita prevista per luglio 2027. Ora inizia la fase di post-produzione, cruciale per un film che si affida pesantemente agli effetti visivi. Creare mecha credibili e spettacolari in live-action è una sfida tecnica notevole: i mobile suit devono possedere il peso fisico e la presenza scenica necessari per competere con le controparti animate che hanno definito l'immaginario collettivo di generazioni di fan.

L'adattamento live-action di franchise anime ha sempre rappresentato un terreno scivoloso. Tentativi passati hanno spesso deluso sia per la difficoltà di tradurre estetiche distintamente giapponesi in contesti occidentali sia per la tendenza a semplificare narrative complesse. Netflix stessa ha avuto esperienze alterne in questo campo, con successi come One Piece affiancati da progetti meno riusciti. Gundam porta con sé aspettative particolarmente alte data l'importanza culturale del franchise in Giappone e la sua influenza sull'intera industria dell'animazione.

Il coinvolgimento di Sydney Sweeney aggiunge un ulteriore elemento di interesse. L'attrice ha dimostrato versatilità passando da ruoli drammatici in Euphoria a commedie romantiche e thriller, ma un action sci-fi ad alto budget rappresenta un territorio relativamente inesplorato nella sua filmografia. La stessa considerazione vale per Noah Centineo, più noto per ruoli in commedie romantiche teen che per blockbuster d'azione. La scelta di un cast non necessariamente associato al genere potrebbe rivelarsi un vantaggio, permettendo al film di attrarre segmenti di pubblico diversi.

Con l'uscita programmata per luglio 2027, Netflix dispone di un anno abbondante per completare la post-produzione e costruire una campagna promozionale adeguata all'importanza del progetto. Il periodo estivo è tradizionalmente dedicato ai blockbuster, e posizionare Gundam in quella finestra segnala le ambizioni della piattaforma per questo titolo. La speranza è che possa unirsi ai successi del 2026 già celebrati nelle classifiche di visualizzazione, consolidando ulteriormente la posizione di Netflix come casa di contenuti originali capaci di competere con le uscite cinematografiche tradizionali.

Il film rappresenta anche un test importante per il futuro di Gundam come proprietà intellettuale occidentale. Un successo potrebbe aprire le porte a sequel, spin-off o addirittura a un universo cinematografico espanso, considerando la vastità del materiale originale disponibile. Un fallimento, invece, potrebbe raffreddare l'interesse degli studios verso adattamenti di anime storici, almeno temporaneamente.

Resta ora da attendere i primi trailer e materiali promozionali che permetteranno di valutare il film di Jim Mickle, avendo un assaggio dell'approccio visivo e narrativo scelto per questa trasposizione. Le foto della wrap party circolate sui social mostrano un cast affiatato e soddisfatto, segnale positivo ma non definitivo sulla qualità del prodotto finale. Quello che è certo è che l'interesse attorno al progetto è altissimo, sia tra i fan di Gundam sia tra chi semplicemente cerca il prossimo grande spettacolo sci-fi da consumare sul proprio schermo.