Ha fatto infuriare gli storici dell'antica Roma, stasera in TV il sequel del cult movie di Ridley Scott

Pubblicazione: 16 maggio alle 08:25

Ancora sangue, ancora combattimenti, ancora ideali da difendere. Il Gladiatore 2, che sarà trasmesso questa sera, alle 21.20, 16 maggio 2026, in prima visione in chiaro su Canale 5, ripropone tutti i temi cardine che hanno reso un cult Il Gladiatore di Ridley Scott, filtrati attraverso la vicenda di un giovane uomo, Annone, che insegue la sua libertà e cerca in tutti i modi di attuare la vendetta per la morte della sua amata. Il suo percorso, quindi, somiglia in tutto e per tutto a quello di Massimo Decimo Meridio, l'indimenticabile Russell Crowe del film del 2000, che ad Annone, interpretato da Paul Mescal è legato a doppio filo.

Pedro Pascal e Connie Nielsen in Il Gladiatore 2 - Eagle Pictures

, Roma è nelle mani di due despoti,che trasformano l'Impero in un simbolo di corruzione. Qui, arriva Annone, un guerriero della Numidia che perde la moglie Arishat durante l'invasione guidata dal generale romano Acacio (Pedro Pascal). Ridotto in schiavitù e trasformato in gladiatore dal manipolatore Macrino (Denzel Washington), Annone cerca vendetta combattendo nel Colosseo, senza sapere di essere in realtà

Così, mentre Acacio e Lucilla organizzano una congiura per liberare Roma dal regime e realizzare il sogno politico di Marco Aurelio, Macrino sfrutta il caos per conquistare il potere; è proprio lui a incarnare quel marciume politico che ha divorato Roma, così lontana dall'immagine voluta da Marco Aurelio. Così, il nuovo gladiatore Lucio dovrà quindi eliminarlo per realizzare l'idea di un impero più giusto.

Denzel Washington in Il Gladiatore 2 - Eagle Pictures

Il film, prodotto da Paramount Pictures e Scott Free Productions, arriva 24 anni dopo il colossale successo di Il gladiatore, che nel 2001 vinse ben cinque premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista, Russell Crowe., personaggio che grazie all'interpretazione di Washington ruba davvero la scena a tutti, persino al protagonista Paul Mescal.

Accanto a lui ritroviamo Connie Nielsen, che riprende il ruolo di Lucilla già interpretato nel primo film. Gli imperatori gemelli Geta e Caracalla sono interpretati rispettivamente da Joseph Quinn e Fred Hechinger, mentre Derek Jacobi torna nei panni del senatore Gracco. La sceneggiatura, firmata da David Scarpa su una storia sviluppata insieme a Peter Craig, parte dai personaggi creati da David Franzoni per il film originale, ma ha fatto storcere il naso agli studiosi dell'antica Roma per una serie di inesattezze o, se vogliamo, di libere riletture.

Nel film Geta e Caracalla appaiono come infantili, mentre nella realtà erano feroci e ambiziosi. Scorretta, storicamente, anche la presenza degli squali durante la naumachia (la battaglia navale) nel Colosseo, mentre la campagna militare in Numidia mostrata all'inizio del film, inoltre, appartiene in realtà a un periodo storico molto precedente rispetto al regno di Geta e Caracalla. Critiche che non hanno comunque preoccupato Scott più di tanto, visto che ha già parlato di un terzo capitolo della saga, dedicata ai dilemmi morali di Lucio Vero.

Del resto, il pubblico ama questo genere di storie in cui il singolo lotta contro un sistema, in cerca di giustizia, anche quando tutto sembra perduto. Il Gladiatore 2 sarà trasmesso questa sera, in prima serata, su Canale 5 alle 21:20.