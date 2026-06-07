Ha salvato ebrei, addestrato Jedi e vendicato figlie: i 74 anni di Liam Neeson con 5 ruoli che lo hanno reso iconico

Pubblicazione: 07 giugno alle 13:37

Il 7 giugno 1952, in una piccola cittadina dell'Irlanda del Nord chiamata Ballymena, nella contea di Antrim, nasceva William John Neeson. 74 anni dopo, quel ragazzo cresciuto tra le strade di un paese segnato dai Troubles è diventato uno degli attori più riconoscibili e rispettati del panorama cinematografico mondiale. Liam Neeson non è semplicemente una star di Hollywood: è un'icona che ha attraversato generi, epoche e registri interpretativi con una naturalezza che pochi colleghi possono vantare.



La sua carriera è un atlante cinematografico che spazia dalla fantascienza al dramma storico, dall'azione pura al romanticismo natalizio, passando per il thriller psicologico e il biografico. Non è questione di quantità, ma di qualità e varietà: Neeson ha la rara capacità di essere credibile tanto con una spada laser in mano quanto nei panni di un imprenditore tedesco che salva ebrei durante l'Olocausto. Ecco 5 film che lo hanno consacrato a icona di hollywood.

1. Schindler's List

Schindler's List - Universal Pictures

Quando si parla di ruoli iconici, impossibile non partire da Oskar Schindler in "Schindler's List" di Steven Spielberg. È il 1993 e Neeson interpreta un uomo d'affari tedesco, inizialmente mosso solo dall'avidità, che trasforma la sua fabbrica in un rifugio per gli ebrei perseguitati dal regime nazista. La performance dell'attore irlandese è di una potenza contenuta, quasi silenziosa: attraverso sguardi, esitazioni e gesti misurati, racconta la trasformazione morale di un uomo che scopre l'umanità nel momento più buio della storia europea. Quel ruolo gli valse la sua prima e finora unica nomination agli Oscar, ma soprattutto consolidò la sua reputazione come attore drammatico di peso internazionale.

2. Star Wars: Episodio 1 - La minaccia fantasma

Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma - Lucasfilm

Dal dramma storico alla saga spaziale più famosa del cinema: nel 1999, Neeson veste i panni di Qui-Gon Jinn in "Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma". Maestro Jedi saggio e anticonformista, mentore di Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon rappresenta l'elemento di esperienza e spiritualità nella trilogia prequel. Con la sua voce profonda e rassicurante, Neeson porta dignità e carisma a un personaggio che doveva incarnare la saggezza della vecchia guardia Jedi. Nonostante le critiche mosse al film nel suo complesso, la sua interpretazione resta uno dei punti fermi della pellicola.

3. Taken - Io vi troverò

Taken - Io vi troverò - Disney+

Nel 2008, a 56 anni, reinventa completamente la sua immagine pubblica con "Taken - Io vi troverò". Interpreta Bryan Mills, ex agente della CIA con "un particolare insieme di capacità" acquisite in una lunga carriera, che viaggia a Parigi per salvare la figlia rapita. La celebre telefonata minacciosa è diventata un meme culturale, ma il film ha fatto molto di più: ha trasformato Neeson in un improbabile eroe action di mezza età, inaugurando una seconda giovinezza professionale fatta di thriller adrenalinici che hanno dominato il box office per oltre un decennio. Il successo inaspettato ha generato due sequel e ha cambiato le regole del genere action, dimostrando che il pubblico voleva eroi maturi, credibili, lontani dagli stereotipi muscolosi degli anni Ottanta.



4. Batman Begins

Batman Begins - Warner Bros.

Ma l'attore irlandese non si è limitato ai ruoli eroici. In "Batman Begins" di Christopher Nolan (2005), interpreta Henri Ducard, che si rivela essere Ra's al Ghul, mentore e poi nemico giurato di Bruce Wayne. È uno dei rari casi in cui Neeson accetta di interpretare un antagonista, e lo fa con la consueta intensità, portando profondità filosofica a un personaggio che rappresenta il lato oscuro del giustizialismo.

5. Love Actually - L'amore davvero

Love Actually - L'amore davvero - Universal Pictures

Nel registro completamente opposto, impossibile dimenticare il suo Daniel in "Love Actually - L'amore davvero" (2003), la commedia romantica corale natalizia che è diventata un cult. Vedovo con un figliastro preadolescente, Neeson offre una delle interpretazioni più tenere del film, incarnando un padre che elabora il lutto attraverso l'amore per il ragazzo. Il suo personaggio porta calore umano e autenticità emotiva in un film che avrebbe potuto scivolare nel sentimentalismo facile.



Questa capacità di muoversi tra registri così diversi, di essere credibile tanto nel blockbuster fantascientifico quanto nel dramma intimista, è il marchio distintivo di Liam Neeson. La sua voce, profonda e vibrante, è diventata uno strumento espressivo riconoscibile quanto il suo volto. Alto un metro e novantatré, con lineamenti scolpiti e occhi penetranti, Neeson porta sullo schermo una presenza fisica imponente che però non schiaccia mai la sottilità interpretativa.