Ha vinto l'Oscar ma quasi nessuno lo ricorda: Meryl Streep: Meryl Streep e Goldie Hawn si battono per l'eternità stasera in TV

Pubblicazione: 14 maggio alle 09:09

C'è un motivo se a oltre 30 anni di distanza dalla sua uscita, La morte ti fa bella di Robert Zemeckis è ancora un cult movie e questa sera, giovedì 14 maggio 2026, sarà trasmesso in prima serata sul canale 27Twentyseven. L'opera è infatti una commedia nerissima e grottesca che azzecca il registro del racconto, esaltando l'interpretazione di tre grandi stelle, Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis, accompagnata da una sensuale Isabella Rossellini.

Meryl Streep e Bruce Willis in La morte ti fa bella - Universal Pictures

e inizia nel 1978, quando Helen Sharp (Hawna), aspirante scrittrice, viene tradita dalla sua amica Madeline Ashton (Streep) che le soffia il futuro marito Ernest Menville (Willis), un chirurgo plastico a cui lei affida le speranze di risollevare una carriera di attrice mai partita. Sette anni dopo, la povera Helen è diventata l'ombra di sé stessa: ricoverata in un ospedale psichiatrico sembra a un passo dal baratro fino a quando una dottoressa le offre una via d'uscita. Ancora sette anni dopo, Madeline ed Ernest sono infelici.

L'uomo, costretto ad abbandonare la chirurgia a causa del suo alcolismo, lavora come truccatore di cadaveri di star di Hollywood. Helen, invece, ringiovanita e bellissima, si gode una vendetta freddissima invitando Madeline alla presentazione del suo libro. Ashton, totalmente impreparata alla forma smagliante della sua rivale, entra in una crisi profonda.

Isabella Rossellini e Bruce Willis in una scena di La morte ti fa bella - Universal Pictures

Crisi che supera andando all'indirizzo che le aveva suggerito il direttore del suo centro estetico. Qui, conosce. Lo stesso che anche Helen aveva assunto. Peccato che gli effetti rischino di vanificarsi in breve tempo. Soprattutto ora che tra le due è guerra aperta.

Per rappresentare al meglio le mille trasformazioni corporee delle protagoniste, Zemeckis si è affidato agli effetti speciali curati da un team di esperti che comprendeva Michael Lantieri, Ken Ralston, Doug Chiang, Doug Smythe e Tom Woodruff Jr. che si sono aggiudicati l'Oscar nella categoria migliori effetti visivi nel 1993.

In La morte ti fa bella gli effetti speciali non sono semplici virtuosismi, ma parte integrante del racconto: il corpo che si deforma, si rompe e si ricompone diventa il simbolo della follia crescente delle protagoniste, due donne ormai incapaci di riconoscere qualsiasi limite. Meryl Streep e Goldie Hawn firmano delle performance tra le più divertenti (e divertite) della loro carriera, accompagnate da un Bruce Willis che, messi da parte i panni della star d'azione grazie a Die Hard, dimostra sfumature comiche non da poco. La morte ti fa bella sarà trasmesso questa sera, 14 maggio, in prima serata alle 21.10, sul canale 27Twentyseven.