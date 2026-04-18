Hai mai letto queste strisce a fumetti? Apple Tv svela che è al lavoro su un nuovo film (c'è anche un'immagine)

Pubblicazione: 18 aprile alle 09:30

Snoopy Unleashed, il nuovo progetto animato dedicato ai personaggi dei Peanuts, ha ricevuto la prima foto ufficiale che non si limita a mostrare i protagonisti, visto che suggerisce un dettaglio narrativo importante che anticipa il cuore della storia. Tra grattacieli, fuga improvvisa e inseguimenti, il film promette un’avventura diversa dal passato, mettendo al centro un tema universale: cosa significa davvero essere amici.

Nello specifico, l’immagine diffusa damostramentre corre via, apparentemente in fuga, con il resto del gruppo alle sue spalle, il tutto mentre un cane trascina con sé un lungo nastro di sicurezza, come se nulla potesse fermarlo, un indizio visivo interpretato da molti come un'ulteriore conferma del suo essere uno spirito libero e imprevedibile. Attorno a lui ci sono tutti i personaggi principali, da, mentre lo scenario urbano — pieno di grattacieli — segna un netto cambio rispetto alle ambientazioni

Questo elemento visivo anticipa il vero punto di svolta: Snoopy non è semplicemente protagonista, ma diventa il motore dell’intera storia, con la trama che parte dalla sua fuga da casa, costringendo Charlie Brown e il gruppo a partire per la “Big City” per ritrovarlo. Il film dovrebbe quindi catapultare i fan in un viaggio che si trasforma rapidamente in un percorso emotivo in cui i personaggi scoprono che l’amicizia non significa cambiare gli altri, ma accettarli per quello che sono.

New look at the new ‘PEANUTS’ movie.



The film follows the Peanuts gang as they go on an emotional journey to New York after Snoopy runs away from home. pic.twitter.com/Npp4mbgQl3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 14, 2026

Dal punto di vista produttivo, il film segna un ritorno importante: alla regia c’è Steve Martino, già autore de The Peanuts Movie, mentre alla sceneggiatura tornano Bryan Schulz, Cornelius Uliano e Karey Kirkpatrick. È importante segnalare anche la presenza di Bryan Schulz, il nipote di Charles M. Schulz (il creatore originale dei Peanuts) e questo garantisce una continuità diretta con lo spirito della serie. Inoltre anche Craig Schulz, figlio del creatore, è coinvolto nella produzione.

Parlando della distribuzione, a differenza dei film precedenti,non uscirà al cinema ma sarà distribuito direttamente su A, piattaforma che dalè diventata la casa ufficiale dei contenuti Peanuts grazie a un accordo con Peanuts Worldwide e che negli ultimi anni ha prodotto serie e speciali come. Il nuovo film rappresenta però qualcosa di più ambizioso: il primo lungometraggio dai tempi del 2015, pensato per un pubblico globale.

Aggiungiamo che un’anteprima del film sarà mostrata al Annecy International Animation Film Festival, in programma dal 21 al 27 giugno 2026, all’interno della sezione “Work in Progress”. Si tratta, per chi non lo sapesse, di uno degli eventi più importanti al mondo per l’animazione, in grado di anticipare spesso le produzioni più rilevanti degli anni successivi.