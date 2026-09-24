Haley Joel Osment, prima di diventare il bambino de Il Sesto Senso era già apparso in un film cult. Lo avete riconosciuto?

Pubblicazione: 24 settembre alle 11:54

Haley Joel Osment per il mondo rimane il bambino de Il Sesto Senso, ma forse non tutti sanno che ancor prima di trovare la fama nel celebre film con Bruce Wills era apparso in un altra pellicola che ha fatto la storia del cinema, Forrest Gump, diretto da Robert Zemeckis. È un ruolo breve, ma particolarmente curioso se si considera ciò che sarebbe accaduto alla carriera del giovane interprete soltanto pochi anni più tardi. La sua prima apparizione cinematografica avviene infatti proprio accanto a Tom Hanks, protagonista di una pellicola che agli Oscar conquistò sei statuette, compresi miglior film, regia e miglior attore.

Forrest Jr. nasce dalla relazione tra Forrest e Jenny. Il bambino entra nella storia, dando vita a una delle componenti più emozionanti dell'ultima parte del film. Il rapporto tra i due è costruito con grande semplicità: Forrest, uomo dal modo di vedere il mondo molto particolare, si trova improvvisamente davanti alla responsabilità di essere padre. Il bambino diventa cosìe, contemporaneamente, una possibilità di conoscere una dimensione della vita che Forrest non aveva mai sperimentato.

Haley Joel Osment compare soprattutto nella parte conclusiva della pellicola. Tra i momenti più ricordati c'è quello del primo giorno di scuola di Forrest Jr., quando il bambino sta per salire sull'autobus e saluta il padre. La curiosità cinematografica è che, osservando oggi quelle sequenze, è difficile non pensare al futuro dell'attore. Il volto del piccolo Forrest Jr. è infatti quello di un bambino destinato, appena cinque anni dopo, a diventare uno dei giovani interpreti più discussi di Hollywood.

Haley Joel Osment e Tom Hanks in Forrest Gump - Fonte: Paramount Pictures

Osment è nato a Los Angeles il 10 aprile 1988, figlio dell'attore Michael Eugene Osment e dell'insegnante Theresa Seifert. Anche sua sorella minore, Emily Osment, avrebbe intrapreso la carriera di attrice. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene quando è ancora molto piccolo. A quattro anni partecipa a un provino per uno spot pubblicitario della Pizza Hut: quell'esperienza gli apre rapidamente le porte della televisione e, poco dopo, del cinema. Secondo le biografie professionali, proprio la sua apparizione nello spot contribuì a farlo notare per il casting di Forrest Gump.

Il film di Zemeckis diventa dunque il suo debutto sul grande schermo. Non un esordio qualunque, considerando l'enorme successo della pellicola e il suo posto nella storia degli Oscar. Dopo Forrest Gump, il giovane attore continua a lavorare soprattutto in televisione, partecipando a serie e film per il piccolo schermo. Arrivano anche ruoli cinematografici più consistenti, come quello in Bogus - L'amico immaginario, al fianco di

Se Forrest Jr. rappresenta l'inizio, Cole Sear è il ruolo che cambia definitivamente la carriera di Osment. Ne Il sesto senso, diretto da M. Night Shyamalan, l'attore interpreta un bambino tormentato da esperienze soprannaturali e apparentemente inspiegabili. Il film lo mette al centro della storia insieme a Bruce Willis e gli permette di dimostrare una maturità interpretativa sorprendente per la sua età. La sua interpretazione viene riconosciuta anche dall'Academy: agli Oscar del 2000 Osment riceve la candidatura come miglior attore non protagonista per Il sesto senso. A 11 anni e 311 giorni al momento dell'annuncio delle candidature, è ancora oggi tra i più giovani interpreti mai nominati nella categoria.

Haley Joel Osment in Il Sesto Senso - Fonte: Hollywood Pictures

Quello è il film che consegna il suo volto alla memoria collettiva. La celebre frase pronunciata da Cole diventa una delle battute più riconoscibili del cinema degli anni Novanta, "vedo la gente morta" e trasforma Osment da promettente attore bambino a vera giovane star. La consacrazione prosegue nel 2001 con A.I. - Intelligenza artificiale. Steven Spielberg gli affida il ruolo di David, un bambino robotico progettato per provare emozioni e amore.

È una parte molto diversa da quella di Cole, ma conferma una caratteristica già evidente: Osment non viene scelto soltanto per la sua capacità di interpretare bambini fragili o inquietanti. Possiede una presenza scenica che sostiene personaggi complessi e film costruiti intorno al loro punto di vista. Nel frattempo continua anche a prestare la propria voce. Per gli appassionati di videogiochi, il suo nome è indissolubilmente legato a, protagonista della saga Kingdom Hearts, ruolo vocale che ha accompagnato la serie attraverso diversi capitoli.

Rivedere Forrest Gump sapendo chi sarebbe diventato Haley Joel Osment aggiunge quindi una curiosità particolare alla visione. Nel 1994 era semplicemente il bambino che interpretava Forrest Jr., figlio del protagonista interpretato da Tom Hanks. La sua parte durava poco e non lasciava ancora intuire quanto rapidamente sarebbe cresciuto professionalmente.