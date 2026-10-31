Halloween 2026: tutti i film horror (e non solo) in TV oggi e stasera

Pubblicazione: 31 ottobre alle 07:10

Se per Halloween 2026 avete in programma una giornata o una serata sul divano, preparatevi a una lunga maratona all’insegna della paura. La programmazione televisiva di oggi propone film horror, thriller, fantascienza e commedie horror, con titoli in onda dal mattino fino alle prime ore del giorno successivo.

Amori e Incantesimi su Sky Cinema Collection, ore 9.55

Amore e incantesimi - Warner Bros Pictures

Tra serial killer, licantropi, vampiri e presenze soprannaturali,le occasioni per rabbrividire.Popcorn a portata di mano, zucche illuminate e televisore acceso: la notte più spaventosa dell’anno è tutta da guardare.

Le sorelle Gillian e Sally Owens sono cresciute con le zie, imparando a conoscere la magia, ma sulla loro famiglia grava un'antica maledizione: ogni uomo che si innamora di una Owens è destinato a morire. Mentre Gillian (Nicole Kidman) vive amori turbolenti, Sally (Sandra Bullock) sogna una vita tranquilla e una famiglia tutta sua. Quando un evento drammatico sconvolge gli equilibri familiari, le due sorelle si ritrovano coinvolte in una situazione sempre più complicata. Tra segreti, incantesimi e presenze soprannaturali, dovranno affrontare le conseguenze dei loro poteri.

Amori e Incantesimi è un cult imperdibile se vi piacciono le storie di streghe, con un'estetica "magica" e tanto divertimento. Del film è uscito un sequel proprio quest'anno.

Intervista col vampiro su La7 Cinema, ore 10.35

Nella San Francisco del 1993, il vampiro Louis (Brad Pitt) racconta a un giornalista la sua storia e i secoli trascorsi da creatura immortale. Tutto ha inizio a New Orleans, nel 1791, quando incontra Lestat (Tom Cruise) un vampiro che lo trasforma e gli insegna a vivere nella sua nuova natura. Diviso tra la sete di sangue e la propria sensibilità umana, Louis fatica ad accettare ciò che è diventato. La loro esistenza cambia ulteriormente con l'arrivo di Claudia (Kirsten Dunst) una bambina trasformata in vampira.

L'avvocato del diavolo su Sky Cinema Uno, ore 11.40 (lo rifà all'1.30)

Kevin Lomax (Keanu Reeves) è un giovane e ambizioso avvocato della Florida che non ha mai perso una causa, nemmeno quando difende clienti colpevoli. La sua abilità attira l'attenzione di un prestigioso studio legale di New York, guidato dal carismatico John Milton (Al Pacino) Kevin accetta un'offerta irrinunciabile e si trasferisce in città con la moglie Mary Ann (Charlize Theron), ma il successo professionale inizia presto a compromettere il loro rapporto. Mentre affronta casi sempre più delicati, la donna è tormentata da visioni inquietanti.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi su Sky Cinema Collection, ore 13.20

Peter Venkman, Ray Stantz ed Egon Spengler sono tre studiosi di fenomeni paranormali che decidono di trasformare la loro passione per i fantasmi in un'attività professionale. Armati di zaini protonici e trappole speciali, fondano un'agenzia di Acchiappafantasmi, presto raggiunti da Winston Zeddemore. Mentre la squadra conquista New York con le sue imprese, una minaccia soprannaturale rischia di travolgere la città. Tra apparizioni spaventose, situazioni comiche e avventure indimenticabili, il film è accompagnato dalla celebre "Ghostbusters" di Ray Parker Jr., diventata uno dei brani simbolo degli anni Ottanta.

The Gift su La7 Cinema, ore 14.45

Annie Wilson (Cate Blanchett) è una vedova che vive in una piccola cittadina con i suoi tre figli e si guadagna da vivere leggendo le carte. La donna possiede un autentico dono di preveggenza, ma le sue visioni sono spesso inquietanti e violente. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, Annie viene coinvolta nelle indagini per aiutare la polizia a ritrovarla. Le sue intuizioni conducono a una scoperta sconvolgente, ma i sospetti ricadono su un uomo violento che da tempo la minaccia.

Il film è diretto da Sam Raimi ed è interpretato da un cast stellare: Keanu Reeves, Giovanni Ribisi, Hilary Swank, Katie Holmes, JK Simmons.

Ghostbusters II su Sky Cinema Collection, ore 15.10

Cinque anni dopo la sconfitta di Gozer, gli Acchiappafantasmi hanno abbandonato la loro attività, ma una misteriosa melma rosa che scorre sotto New York li costringe a tornare in azione. Le indagini li portano a scoprire il legame tra i nuovi fenomeni paranormali e Vigo, un antico tiranno che vuole reincarnarsi nel figlio di Dana. Per salvare il bambino e la città, Peter, Ray, Egon e Winston dovranno ricorrere a una soluzione fuori dagli schemi, coinvolgendo anche la Statua della Libertà. Tra le curiosità del film c'è anche una battuta che cita l'attrice italiana Laura Antonelli.

Ghostbusters (2016) su Sky Cinema Collection, ore 17.05

Abby Yates ed Erin Gilbert sono due scienziate che hanno dedicato i loro studi all'esistenza dei fantasmi, ma hanno preso strade diverse per proteggere la propria carriera. Quando una nuova apparizione paranormale le costringe a collaborare, si alleano con l'ingegnera Jillian Holtzmann per indagare su fenomeni inspiegabili. Dopo aver assistito a manifestazioni soprannaturali reali, le tre fondano una squadra specializzata nella cattura dei fantasmi, a cui si unisce Patty Tolan, esperta di New York.

Questo è il Ghostbusters "al femminile", uscito nel 2016, il più discusso e contestato del franchise.

Il Mostro su Sky Cinema Comedy, ore 17.10

Nella periferia di Roma, una serie di atti criminali fa pensare alla presenza di un serial killer soprannominato "il mostro". I sospetti della polizia ricadono su Loris (Roberto Benigni) un quarantenne disoccupato che si arrangia con piccoli lavori e cerca una nuova opportunità professionale. Per capire se sia davvero il colpevole, gli investigatori incaricano Jessica (Nicoletta Braschi) una giovane agente, di avvicinarlo e metterlo alla prova. La donna riesce a entrare nella sua vita come coinquilina, sottoponendolo a continue provocazioni per studiarne le reazioni.

Ghostbusters: Legacy su Sky Cinema Collection, ore 19.05

Ghostbusters: Legacy - Colombia Pictures

Lo sappiamo, Il Mostro di Benigni non è esattamente un "film da Halloween", ma può essereper chi vuolein compagnia di "mostri" non troppo spaventosi.

Quando Callie eredita una vecchia fattoria in Oklahoma, si trasferisce lì con i figli Phoebe e Trevor, senza immaginare che la casa nasconda importanti segreti di famiglia. La giovane Phoebe, appassionata di scienza, scopre presto le tracce lasciate dal nonno Egon Spengler, uno dei leggendari Acchiappafantasmi. Insieme al fratello e a nuovi amici, inizia a indagare su strani fenomeni che scuotono la cittadina e su un'antica minaccia soprannaturale. Tra trappole per fantasmi, zaini protonici e il ritorno di volti familiari, una nuova generazione dovrà raccogliere l'eredità degli storici acchiappafantasmi per salvare il mondo.

Linea Mortale su La7 Cinema, ore 19.05

Nelson (Kiefer Sutherland) convince alcuni amici universitari a partecipare a un esperimento estremo: provocare la morte clinica per pochi istanti e poi farsi rianimare, così da scoprire cosa c'è nell'aldilà. Spinti dalla curiosità, i giovani trasformano l'esperimento in una sfida, cercando di superare ogni volta il tempo trascorso in quello stato. Ma una volta tornati in vita, iniziano a manifestarsi presenze inquietanti e sempre più minacciose.

Halloween (2018) su Italia 2, ore 21.10

Nel cast di questo film ci sono anche

A quarant’anni dalla strage di Haddonfield, Michael Myers viene trasferito in un altro istituto penitenziario, ma riesce a scappare durante il viaggio. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sopravvissuta al massacro del 1978, vive ormai lontana da tutti, tormentata dal ricordo di quella notte e determinata a regolare i conti con il suo aggressore. Durante la notte di Halloween del 2018, Michael fa ritorno in città e ricomincia la sua scia di omicidi. Nel mirino finiscono Laurie, sua figlia Karen e la nipote Allyson.

Dark Harvest su Rai 4, ore 21.20

Nel 1962, in una cittadina rurale del Midwest americano, i giovani che compiono diciott'anni devono affrontare un'inquietante tradizione: la Caccia di Halloween, una sfida mortale contro Sawtooth Jack, una creatura soprannaturale che emerge dai campi di mais. Chi riesce a ucciderla vince una nuova auto e un premio in denaro per la propria famiglia. Un anno dopo, Richie Shepard, fratello minore del precedente vincitore, decide di partecipare alla competizione, nonostante i tentativi dei genitori di fermarlo. Insieme ai suoi amici e a Kelly, una ragazza appena arrivata in città, si addentra nei campi per affrontare il mostro.

Finchè morte non ci separi su Rai 4, ore 22.55

Grace sposa Alex Le Domas, erede di una ricchissima famiglia che ha costruito la propria fortuna grazie ai giochi da tavolo. La notte delle nozze, secondo un'antica tradizione familiare, la giovane deve partecipare a un gioco scelto casualmente attraverso una misteriosa scatola. Quando pesca la carta del nascondino, Grace crede di dover affrontare un innocuo passatempo, ma scopre presto che la famiglia del marito nasconde un segreto inquietante.

Il delitto perfetto su Twenty Seven, ore 23.10

Thriller diretto da Alfred Hitchcock nel 1954. Tony Wendice (Ray Milland) ex campione di tennis, scopre che la ricca moglie Margot (Grace Kelly) ha una relazione con Mark Halliday, uno scrittore americano di gialli. Deciso a impossessarsi della sua fortuna, Tony progetta un omicidio apparentemente perfetto e assolda un vecchio conoscente con precedenti penali per ucciderla. La notte stabilita, però, il piano prende una piega imprevista.

Abigail su Italia 2, ore 23.25

A New York, sei criminali rapiscono Abigail, una giovanissima ballerina, per chiedere un riscatto di 50 milioni di dollari al padre, un potente signore del crimine. Il gruppo deve sorvegliarla per 24 ore in una villa isolata, ma ben presto alcuni membri iniziano a essere uccisi da un misterioso aggressore.

Scream 7 su Sky Cinema Collection, ore 23.40

i film sui vampiri.

In questo settimo capitolo della saga horror, Sidney Prescott (Neve Campbell) torna a essere protagonista affiancata da volti storici come Gale Weathers. Diretto da Kevin Williamson, sceneggiatore del primo Scream, il film prosegue la celebre serie dedicata al misterioso assassino mascherato Ghostface.

Wolf - la belva è fuori su La7 Cinema, ore 23.50

Will Randall (Jack Nicholson) è un affermato caporedattore newyorkese la cui carriera subisce una brusca battuta d'arresto quando il suo giovane collega Stewart (James Spader) gli sottrae il posto. Una notte, mentre attraversa il Vermont, Will investe un lupo nero e viene morso nel tentativo di soccorrerlo. Da quel momento, il suo comportamento comincia a cambiare e scopre di essere vittima di una misteriosa trasformazione. Mentre ritrova sicurezza e ambizione sul lavoro, Will si avvicina a Laura Alden (Michelle Pfeiffer) la figlia di un potente editore, con cui nasce un'intensa relazione.

The End? L'inferno fuori su Rai 4, ore 0.35

Horror italiano diretto da Daniele Misischia e prodotto dai Manetti Bros. Claudio, ambizioso operatore finanziario romano, si ritrova intrappolato in un ascensore mentre la città viene travolta da una misteriosa epidemia che trasforma le persone in zombi.

Una notte da paura su Cine 34, ore 1.09

Commedia horror italiana diretta da Claudio Fragasso. Sergio (Francesco Pannofino) è un agente dello spettacolo specializzato nell'organizzazione di grandi feste di Halloween. Per preparare un evento, sceglie un antico castello medievale, ignaro della tragica storia che lo lega al fantasma di una giovane donna uccisa secoli prima. Ad accoglierlo nella dimora maledetta sono Miranda, la nuova responsabile del castello, e inquietanti presenze soprannaturali.

Shining su Sky Cinema Collection, ore 1.40

Shining - Warner Bros Pictures

Tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, Shining racconta la storia di Jack Torrance (Jack Nicholson) aspirante scrittore alcolista, che accetta un incarico come custode invernale presso l'Overlook Hotel, un enorme albergo isolato tra le montagne del Colorado. Con lui ci sono la moglie Wendy (Shelley Duvall) e il figlio Danny, dotato di poteri soprannaturali che gli permettono di percepire le presenze che abitano la struttura e che non tarderanno a manifestarsi.

Founders Day su Rai 4, ore 2.20

che a 46 anni dall'uscita nelle sale continua ad affascinare il pubblico con sequenze entrate nella storia del cinema.

Nella cittadina di Fairwood, nel New England, fervono i preparativi per celebrare il trecentesimo anniversario della fondazione, mentre due candidati si sfidano in un'accesa campagna elettorale per diventare sindaco. Ma la competizione politica viene sconvolta dall'arrivo di un misterioso serial killer mascherato, vestito da giudice, che prende di mira le persone più vicine ai due candidati. Mentre la paura si diffonde in città, nessuno sembra al sicuro e la campagna elettorale si trasforma in un incubo.

Zora la vampira su Cine 34, ore 2.47

Dopo essere rimasto affascinato dalla tv italiana, il Conte Dracula (Toni Bertorelli) decide di lasciare la Transilvania per trasferirsi in Italia, alla ricerca di una nuova vita. Arrivato a Roma su una nave di clandestini, viene scambiato per un normale immigrato e finisce in un centro sociale. Qui cerca di adattarsi alla realtà contemporanea, tra difficoltà quotidiane e problemi legati al suo nuovo status. La situazione cambia quando incontra Zora (Micaela Ramazzotti) una giovane writer che sembra essere la reincarnazione del suo eterno amore. Ma il principe dei vampiri deve fare i conti con un commissario sulle sue tracce, due rapper romani e un fedele servitore alle prese con i problemi burocratici.

Diretto dai Manetti Bros e prodotto da Carlo Verdone, questa commedia horror del 2000 vede nel cast lo stesso Verdone con Micaela Ramazzotti, Toni Bertorelli, Sandro Ghiani e in ruoli secondari persino Selen e Valerio Mastandrea.

Carriers su La7 Cinema, ore 4.20

In un mondo devastato da una pandemia che trasforma gli infetti in una minaccia per i sopravvissuti, i fratelli Brian e Danny partono verso Turtle Beach insieme alla fidanzata di Brian, Bobby, e all'amica Kate. Durante il viaggio attraverso il deserto, il gruppo incontra un uomo e la sua giovane figlia contagiata.

Paura su Cine 34, ore 4.28

In questo horror diretto dai Manetti Bros. Marco, Simone e Ale sono tre giovani romani annoiati dalla vita in periferia che decidono di trascorrere un fine settimana in una lussuosa villa, approfittando dell'assenza del proprietario. I loro piani saltano quando il Marchese Lanzi (Peppe Servillo) è costretto a tornare a casa e Simone scopre una terribile verità: l'uomo sta torturando una giovane ragazza.