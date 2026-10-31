Halloween 2026: tutti i film per bambini e ragazzi in tv oggi

Pubblicazione: 31 ottobre alle 07:00

Dai film d'animazione alle avventure soprannaturali, Halloween 2026 è l'occasione perfetta per trascorrere qualche ora davanti alla tv in compagnia di mostri, fantasmi e creature misteriose. I palinsesti propongono diversi film per bambini e ragazzi in tv oggi, con appuntamenti distribuiti dalla mattina presto fino a stasera. Non mancano storie di castelli infestati e acchiappafantasmi, tra risate, avventure e un pizzico di brivido, senza esagerare con la paura. Ecco cosa vedere in tv, con proposte adatte sia ai bambini più piccoli sia ai ragazzi più grandicelli, per festeggiare Halloween con tutta la famiglia.

Curioso come George: la leggenda di Senza Testa su Frisbee, ore 8:10

Halloween è arrivato e tutti, come da tradizione, si apprestano a festeggiarlo rievocando storie spaventose, tra cui quella di Senza Testa, uno spaventapasseri che faceva volar via i cappelli ai passanti. La festa prevede anche delle gare a premi. George è deciso a far vincere l’Uomo dal cappello Giallo, e si dà un gran da fare per raggiungere il suo obiettivo.

Il ragazzo che gridava al lupo... mannaro su Super, ore 10.15

Dopo aver ereditato un castello in Romania da un misterioso prozio, Jordan e suo fratello Hunter si trasferiscono con il padre in una nuova casa. Qui la diciassettenne, da sempre vittima di bullismo, scopre un mondo popolato da vampiri e licantropi. In seguito a un misterioso incidente, Jordan si trasforma in una lupa mannara e deve trovare un modo per tornare umana. Tra segreti di famiglia, nuove amicizie e pericoli inaspettati, i due fratelli si troveranno ad affrontare una realtà ben diversa da quella che conoscevano.

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa su Boing ore 11.10

Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa - Sony Pictures Animation

Dopo una vita trascorsa a gestire l'Hotel Transylvania, Dracula si sente solo e fatica a ritrovare l'amore. Per aiutarlo a rilassarsi, sua figlia Mavis organizza una crociera a cui partecipano tutti i suoi amici mostri. A bordo, il conte si innamora a prima vista della capitana Ericka, senza sapere che nasconde un segreto legato al suo storico nemico, Van Helsing. Mentre Dracula cerca di conquistare la donna, una minaccia mette in pericolo l'intero gruppo. Tra imprevisti, sentimenti inaspettati e avventure, il viaggio si trasforma in qualcosa di molto diverso da una semplice vacanza.

Hotel Transylvania su Sky Cinema Collection, ore 11.45

Dopo la morte della moglie, il Conte Dracula costruisce l'Hotel Transylvania, un rifugio per mostri dove crescere al sicuro sua figlia Mavis, lontano dagli esseri umani. Per il suo 118° compleanno, la ragazza sogna però di scoprire il mondo esterno, mentre il padre cerca di proteggerla a ogni costo. L'arrivo inaspettato del giovane umano Jonathan sconvolge i piani di Dracula, soprattutto quando tra lui e Mavis scatta un colpo di fulmine. Tra equivoci, segreti e situazioni esilaranti, il conte dovrà fare i conti con le proprie paure e imparare a fidarsi della figlia.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984) su Sky Cinema Collection, ore 13.20

Ghostbusters: Gli acchiappafantasmi - Colombia Pictures

A New York, tre ricercatori universitari specializzati in fenomeni paranormali decidono di fondare un'agenzia per catturare fantasmi a pagamento, dotandosi di attrezzature tecnologiche all'avanguardia. Dopo i primi incarichi, il gruppo conquista rapidamente fama e successo, e accoglie un quarto membro nella squadra. Nel frattempo uno degli acchiappafantasmi viene contattato da un'affascinante cliente che sembra avere un serio problema di infestazione in casa sua.

Ghostbusters II su Sky Cinema Collection, ore 15.10

Cinque anni dopo aver salvato New York, gli Acchiappafantasmi hanno ormai abbandonato la loro attività e preso strade diverse. Quando una misteriosa melma rosa comincia a diffondersi nelle fogne, provocando nuovi fenomeni paranormali, Peter, Ray, Egon e Winston si ritrovano costretti a tornare in azione. Le indagini li conducono sulle tracce di Vigo, un antico tiranno intenzionato a reincarnarsi nel piccolo Oscar, figlio di Dana.

Ghostbusters (2016) su Sky Cinema Collection, ore 17.05

Il Ghostbusters più discusso, uscito nel 2016, con il cast al femminile. Al centro della trama Abby ed Erin, due fisiche teoriche che pubblicano un libro nel quale provano a dimostrare che i fantasmi esistono. Qualche tempo dopo Erin ottiene un incarico come docente presso la prestigiosa Columbia University ma è costretta a lasciare il lavoro proprio a causa di quel libro pubblicato in passato, che mette in discussione la sua credibilità. A quel punto non le resta che aprire un'agenzia di acchiappafantasmi insieme ad Abby e la scelta si rivelerà azzeccata.

Nel cast nel film di Paul Feig oltre alle protagoniste Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon e Leslie Jones figurano Chris Hemsworth, Andy García e gli storici Ghostbusters, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver.

Ghostbusters: Legacy su Sky Cinema Collection, ore 19.05

Dopo la morte di Egon Spengler, sua figlia Callie si trasferisce con i suoi due figli nella fattoria che ha ereditato in Oklahoma. Qui la giovane Phoebe scopre i segreti del nonno e un misterioso legame con gli Acchiappafantasmi, mentre strani fenomeni soprannaturali iniziano a sconvolgere la cittadina. Con l'aiuto del fratello Trevor e di nuovi amici, la ragazza rimette in funzione le vecchie attrezzature della squadra e si prepara ad affrontare una minaccia legata al passato.

200% Lupo su Boing, ore 19.30

200% Lupo - Notorious Pictures S.p.A

Freddy Lupin è un giovane lupo mannaro destinato a diventare il capo del suo branco, ma al compimento dei 14 anni la sua trasformazione prende una piega inaspettata: anziché diventare un lupo, si ritrova nel corpo di un barboncino rosa. Determinato a dimostrare il proprio valore, Freddy cerca un modo per diventare un vero lupo mannaro, finendo però per provocare uno squilibrio che minaccia la Terra e la Luna. Con l'aiuto dei suoi amici e di un piccolo spirito lunare dispettoso, intraprende un'avventura alla ricerca di una misteriosa lupa esperta di magia.

Il fantasma di Canterville su Rai Gulp, ore 19.30

Agli inizi del 900, la famiglia Otis trasloca a Canterville Chase storica residenza infestata dal fantasma di Sir Simon de Canterville, morto 300 anni prima in circostanza misteriose. Lo spettro dell'aristocratico in catene si è sempre messo di impegno per terrorizzare gli inquilini della casa, ma Virginia, la primogenita degli Otis, ben presto ci fa amicizia e gli darà una mano a risolvere una questione vecchia di secoli.

Happy Halloweeen, Scooby Doo! su Boomerang ore 19.40

Durante i festeggiamenti di Halloween a Crystal Cove, la Misteri e Affini si mette sulle tracce di uno spaventapasseri che semina il terrore in città, arrivando a scoprire la sua vera identità: il dottor Jonathan Crane. La situazione precipita quando un campo di zucche, contaminato da rifiuti tossici, si trasforma in una minaccia popolata da creature mostruose. Mentre Shaggy e Scooby cercano di mettersi in salvo, Daphne trova in Elvira una guida, mentre Fred e Velma ricevono da Bill Nye una nuova Mystery Machine. Affiancata dai due nuovi alleati Mike e Michelle, la banda si ritrova coinvolta in inseguimenti sempre più rocamboleschi.

La vera spaventosa casa dei Loud su Super!, ore 20.20

Il film racconta di due amici, Lincoln Loud e Clyde McBride, che per Halloween non hanno ancora deciso se partecipare alla tradizionale festa dei Loud o andare al party indetto da Xander Coddington, un nuovo compagno di scuola popolare. Alla fine decidono di recarsi da Xander, ma in famiglia si offendono un po’. A complicare la situazione ci si mette anche la mamma di Lincoln, che invece di distribuire dolci ha deciso di offrire spazzolini da denti per sensibilizzare i bambini sulla cura dell'igiene dentale. Ma quando Xander e i suoi amici decidono di terrorizzare i Loud, allora Lincoln e Clyde dovranno salvare la serata.

Magic Kids - l'eclissi solare su Rai Gulp, ore 20.55

Vlad è un giovane vampiro che si trasferisce con il padre Barnabas nella cittadina di Crailsfelden per frequentare una prestigiosa scuola di magia. Qui incontra fate, streghe, troll, nani e creature di ogni genere, ma nasconde una particolarità: non sopporta la vista del sangue. A scuola fa amicizia con Faye, una fata che ha paura di volare, e con un giovane lupo mannaro alle prese con una strana allergia. Uniti dalle loro fragilità, i tre imparano a conoscersi e ad accettarsi. La loro vita cambia quando emergono indizi su una misteriosa cospirazione che minaccia la tranquillità della città. Per affrontare ciò che li attende, Vlad e i suoi amici dovranno scoprire che cosa li rende davvero speciali.

Sul fronte fantasy segnaliamo anche anche Wicked - Parte 2, su Sky Cinema Uno oppure su Sky Cinema Collection, entrambi alle ore 21.15. In programmazione oggi c'è anche Dragon Trainer su Sky Cinema Family ore 9.50 e Dragon Trainer: il mondo nascosto su Cartoonito alle 8.50. Dragon Trainer è in onda anche su Sky Cinema Family, alle 19.20 mentre Dragon Trainer 2 su Sky Cinema Family alle ore 21.00